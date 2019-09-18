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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Донбасс (19395) операция Объединенных сил (1602) Кравченко Владимир (6)

 "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

В настоящее время украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Район проведения операции Объединенных сил посетила Координатор системы ООН, Координатор по гуманитарным вопросам и Постоянный представитель ПРООН в Украине госпожа Оснат Лубрани. В городе Краматорск в представительстве Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных прав чиновник провела ознакомительную встречу с представителями Объединенных сил во главе с командующим операцией ОС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

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Во время брифинга стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.

Также госпожа Лубрани выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации.

Командующий операцией ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему.

"В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительной техники и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - рассказал Кравченко.

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В рамках информирования генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 01
На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 02
На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 03
На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 04
На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 05
На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения, - Кравченко 06

Источник: https://censor.net.ua/n3149075
 
 
 Топ комментарии
 
Отвод пока до Киева,или сразу до Львова?
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Зеленский окончательно решил слить Украину. Держитесь там левобережчы, вам здоровья, хорошего настроения "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко - Цензор.НЕТ 9028
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Вот так ОРДЛО рккупировало Украину. Запустило клоуна.
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а разведка докладывает что в ОРДЛО оккупанты накапливают горюче-смазочные материалы...
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Долб...изм сдача страны кусками ОНи сказочные ДЛБ есл верять что рашастан отведет войска теров сколько солдат полегло освобождая серые зоны и продвигаясь вперед только эта шобла по костям погибшим шагает в бездну предательства
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кто-то еще помнит Андрея Кизило, молодого капитана, отдавшего свою жизнь за освобождение маленькой безымянной высоты, принадлежащей Украине ?
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Ми на своїй землі. Куди і що ми маємо відводити?
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Так люди с другой стороны тоже на своей земле. А мы видимо планируем отвести из серой зоны, которую заняли в течении пять лет, в которой не должно было быть никаких войск. Так было предусмотрено изначально, что бы не было обстрелов друг друга.
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Прости Марк, что не в тему. Но я, уже ножи точу. У зелных жаб - перегиб!
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за русню Европа точно воевать не будет.
это ты правильно написалО.
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Искать мира путем сдачи? Ну отведем войска, на их место зайдет русня, потом опять отведем и дальше по кругу? До Киева, до Львова отводить будем? Чем больше ложиться под врага, тем он жестче тебя будет трахать. Психология лохов и терпил мир любой ценой.
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Мда... я вот не представляю что б так вот поступили израильтяне например... причина до банальности простая, это нормальные и сознательные люди, которые принимают решение и рассчитывают возможные последствия. У нас же 28 лет у руля как не коммунист, так пчеловод неудачник, потом "овощь-зек", далее кондитер, а теперь клоун-херораялист... И каждый из этих "деятелей" кем себя окружал... Ну, к просто корупционерам и моральным уродам мы уж как то стали привыкать. Но и тогда мы официально не воевали с ******* ордой. А вот то что началось с 2014 г. уже не в какие рамки не лезит. 5 лет мы ныли что петька мудак и т.д. и т.п. По делу осуждали, согласен. Но бл...дь! Раз мы понимали, что кондитер урод, которого нужно ссаными тряпками гнать, как мать вашу вышло, что вы выбрали вот это чучело!? 73% избирателей, вы дебилы? Было 39 кандидатов!!! Еще раз повторю, 39 бл...дь! И из этой толпы, вы убогие терпилы выбрали шута... Это не зашквар даже... И причина тут тоже простая, до банальности... 5 лет лучшие из нас погибали не пуская северных ****** к нам. Каждый день перед телевизором, сидя на мягком диване вы уставали от войны. Сытые, в тепле, гулящие по кабакам... Донецк и Луганск это где там, да поцы? Но вы ведь устали... Днепропетровская обл. 87,25%, Харьковская обл. 86,88% за Зеленского. Поздравляю, судя по всему вы первые будете отдыхать от этой уже вам "надаевшей ВАЙНЫ", в оккупации вот только...
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Там полова тільки й чекає, коли їм Путін введе. Треба було з 1991 року проводити "безпощадну" українізацію сходу, то тепер хоча б молодше покоління могло б бути громадянами України, а не циганським табором "ні дом, і ні уліца".
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отвод с оборудованных позиций в чистое поле, противник тем временем наращивает свои силы. Молодцы зеко *****, горите твари в аду
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Начальник Генштаба Хомчак готов вывести вооруженные силы из Донбасса одной колонной
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Чим далі від лінії фронту ми відводимо свої війська...Тим більше ми маємо вбитих та поранених наших захисників...Це що, така "стратегія" нової влади по звільненню наших територій???
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Це стратеґія визволення територій для Путіна. При владі воєнні зрадники.
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Думка реального Захисника:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Упырь. Игорь Гофман в миру.
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Як людина при розумі голосувала за Зєєєлю для "активізації війни" з кацапами? "Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко - Цензор.НЕТ 6596
Я з усією повагою, але він що, кілька разів серйозно контужений? Чи голосував з національної солідарності: єврей Гофман за єврея Зєєєлю, а тепер очманів від наслідків?
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Ну, тобто ти сам розумієш, що це звичайний порохоботський фейк.
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Станиця Луганська це тільки початок: дАлі доведеться Україні залишити Мар'їнку, Авлідївку, шахту Бутівка відвести ЗСУ від Донецька, залишити позиції біля Горлівки, Докучаєвська та інші панівні висоти наприклад Широкіно під Маріуполем. Бо рашка Донецьк не залишить по мінським угодам ні Горлівку ні Докучаєвськ і т.д.
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Так Горлівка по мінським угодам мають належати Україні? Чого ж Порошенко всі 5 років про це мовчав, і не вимагав їх повернення? Взагалі, чи законні угоди, що суперечать Конституції, які ухвалив Порошенко?
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Не Горлівка а Дебальцево, не плутайте. Сепаратисти порушили мінськ 2 захопив Дебальцево. Взагалі Україні треба вийти з мінських угод, бо наприклад Захарченко їх підписав а він мертвий а де Плотницький? Зник на рашке.
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Так ви ж самі написали про Горлівку. Бачите, ви самі розумієте, що після захоплення Дебальцевого, Порошенко мав вийти з Мінських угод, а він навпаки, заявляв про їх безальтернативність. А чому ви при Порошенкові не вимагали виходу з них?
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Пояснюю: "мінськ1" - це Ілловайськ, "мінськ 2" - дебальцевське оточення путлер шантажував Україну, а зараз ситуація змінилася бо у Украхни є армія боєздатна, мінськ не вигідни бо це заблокує євроінтеграцію та вступ у НАТО.
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Зелебобик сливает УКРАИНУ !!!! доголосовались, дебилы !!!
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И что же делать? Посоветуйте.
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_Окопаться и ни шагу назад! Жесткий подавляющий огонь в ответ на обстрелы и на упреждение. Других вариантов не существует. Полная блокада оккупированных территорий.
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Да я не про это! Разумеется, никто окапываться не будет. Я про то, что со зрадой и Зеленским делать? "Полная блокада оккупированных территорий." - Я всегда за это выступал, и сейчас выступаю, но вы же, порохоботы, всегда проклинали людей, которые блокаду организовали, сколько грязи на Семенченко вылили...
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Млять!
Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.
ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ ДОБИТЬСЯ?
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Того же. До сих пор не допёр? Зеленский - инструмент путлера.
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Нет там наших граждан и это правда, факт жизни,который почему не хочет ни понимать, ни принимать руководство Украины. Мы воюем там прежде всего за территорию отторгнутую врагом и это главное.
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Куда отводят???
К границам Польши???
Правильно, так чтоб наверняка, у них же потепление в каком то месте!!!
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Дмитрий Снегирев - про отвод войск ВСУ вдоль всей линии.
Если российские войска и наемники РФ захватят Станицу Луганская это плацдарм для захвата г. Счастье в луганской обл. где находится ТЭС которая снабжает электроэнергия подконтрольную Украины территорию часть Луганской обл. а так же оккупированные россией.. украинские территории Луганска.
отвод войск г. Золотое это создает опасность для промышленных городов Лисичанска, Северодонецк и Рубежное и их захвата.
г. Петровское это танково опасное направление и прямой путь на Мариуполь... которая может быть использована вооруженными формированиями РФ и войсками, контролируемыми кремлем, для обхода Мариуполя. Там всегда были риски прорыва в Мариуполь, а там - и на Крым. Если ВСУ отойдут на 2 км назад...то мы отдаем 1 и 2 линию обороны Украина....оккупационным войскам РФ.

Для чего Зеленский, Хомчак и его команда делает условия для захвата промышленных городов Украины??!
Фактически ставят под удар экономическую составляющую украинских территорий на Донбассе.
На этих холмах и полях расположены достаточно много укрепрайонов ВСУ, первые и вторые эшелоны обороны, которые делают невозможным проход и обход Мариуполя.
Об этом говорят также военные эксперты. Видео интервью Дмитрия Снегирева.
https://atr.ua/video/14374/bugunsogodni-170919-gist-dmitro-snegirov-temi-u-minsku-hocut-zatverdit
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Так у них задание до нового года все успеть слить бабушка Беня себе все компенсирует с лихвой и на лыжи! Привет зебилам!
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Да у этих мразей у власти «потепление в отношениях» с кацапами! Каждый день погибшие,
а у этих кацапских прихвостней и мародеров «потепление»! Их под суд как предателей уже можно отдавать!
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Предлагаю что после того как мы отведем а дыровцы займут наши позиции,то отвоевывать их должны только зебилы!Во главе с главным зебилом,Хомой,Бурятии и т д.Порохоботы исключительно сзади в виде заградотрядов.Вы сделали ето вместе вам и расхлебывать.Лично знаю пару зебилов готов их пригласить.😉
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Пусть отводят... Плохой мир лучше хорошей войны.
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Какой мир? О чем ты? Сдадут укрепленные районы и на их место зайдет русня. Потом будут воевать дальше, только с гораздо большими жертвами с украинской стороны. Зе сделают как дите, к гадалке не ходи. Просто перестать стрелять, снять штаны и стать раком в надежде что не пристрелят, а просто поимеют. Вот вся стратегия "хозяев народа".
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цитата жиріка:" у нас один Володька в Кремле, а в Киеве другой Володька - два Володьки договорятся между собой..."
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История ничему не учит. Дебилы решили в очередной раз поверить касабам ("мясникам").
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Наши олени руководство отведет войска одностроннем порядке?? , а кто гарантирует что оккупационные войска РФ тоже отведут и не пойдут в наступление и не захватят еще новых территорий??! гарантий НОЛЬ...только лох поверит расиянам.
Пусть вернут Дебальцево,и Углегорск чтобы все по Минским.

вообще военную технику и Войска оккупантов РФ и всего сброда наемников нужно отводить от линии разграничения к границе Украины и Р.Ф. иначе ждите новой провокаций от кацапов и новых захватов украинских территорий российским войсками, сел и городов.
ВСУ стоят у себя дома на своей территории никуда не обязаны отходить.

иначе Это сдача национальных интересов и предательство.
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Бачимли очі, що вибирали. Тепер жеріть, ЗЕ лені падлюки, може подавитесь.
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Та їм по барабану... Хто в миску каші більше кинув, той і хазяїн. А нам з цим жити(?!). Цілих 5 років.
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При Порошенко мы отвоевали пол Донбасса.
Потом отвоевали всю серую зону.

Тактика была в том, чтобы выжидать удобные моменты и освобождать территорию маленькими шажками, населенный пункт за населенным пунктом. А при совсем благоприятных обстоятельствах, например при кризисе в козлостане - блицкриг с восстановлением контроля над государственной границей.
Сегодня скоморох олигархов сливает отвоеванную серую зону, а в перспективе готовится слить отвоеванные пол Донецкой и Луганской области по админграницы.
Вернувшись в состав Украины в виде автономного региона, контролируемый россией лугандон станет мощным фактором будущего поглощения Украины Россией
Украине добавят еще 3 миллиона ватных избирателей
Депутаты из лугандонии будут лоббировать российские интересы в парламенте и блокировать все интеграционные процессы в цивилизованный мир.
По сути это будет государство в государстве, как Чечня, которую будет финансировать Украина.
Там будут действовать свои законы, будет своя "народная милиция" в виде тысяч вооруженных боевиков. Они будут ждать кризиса в Украине, чтобы совершить блицкриг и отвоевать Новороссию.
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Нужно закон который запрещает проводить выборы в верховную Раду на протяжении 20 лет на оккупированных территории после их освобождения,максимум мэра и то с ограниченной властью.Тогда 100 раз подумают прежде чем что то оккупировать.
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***** приедь в любой город любой поселок пройди на кладбище стань возле могил погибших пацанов и скажи им мы отводим войска назад чтобы не стреляли мы за мир.Бляха та они мертвые подыматься тебя задушить....Войска отводить только в направлении российской границы пока последний оккупант не покинет нашу землю.
Вы обязаны сделать все для этого политического и военного характера
Все для победы, отметить льготы и тд.И на работу чиновники и депутаты пусть ездят общественными транспортом или велосипедами вы же обещали гниды зелёные.
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путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

нельзя сглашаться на мир на Донбассе на условиях путина и чем для Украины закончится такой сценарий.

https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2019-09-15/putin-vidit-v-zelenskom-unikalnuyu-vozmojnost-chtobyi-realizovat-svoi-tseli-v-ukraine---andrey-illarionov/27908
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