 "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Район проведения операции Объединенных сил посетила Координатор системы ООН, Координатор по гуманитарным вопросам и Постоянный представитель ПРООН в Украине госпожа Оснат Лубрани. В городе Краматорск в представительстве Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных прав чиновник провела ознакомительную встречу с представителями Объединенных сил во главе с командующим операцией ОС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

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Во время брифинга стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.

Также госпожа Лубрани выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации.

Командующий операцией ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему.

"В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительной техники и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - рассказал Кравченко.

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В рамках информирования генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.











