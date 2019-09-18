 "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Район проведения операции Объединенных сил посетила Координатор системы ООН, Координатор по гуманитарным вопросам и Постоянный представитель ПРООН в Украине госпожа Оснат Лубрани. В городе Краматорск в представительстве Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных прав чиновник провела ознакомительную встречу с представителями Объединенных сил во главе с командующим операцией ОС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Во время брифинга стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.
Также госпожа Лубрани выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации.
Командующий операцией ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему.
"В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительной техники и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", - рассказал Кравченко.
В рамках информирования генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.
"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
это ты правильно написалО.
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Упырь. Игорь Гофман в миру.
Я з усією повагою, але він що, кілька разів серйозно контужений? Чи голосував з національної солідарності: єврей Гофман за єврея Зєєєлю, а тепер очманів від наслідків?
Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.
ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ ДОБИТЬСЯ?
К границам Польши???
Правильно, так чтоб наверняка, у них же потепление в каком то месте!!!
Если российские войска и наемники РФ захватят Станицу Луганская это плацдарм для захвата г. Счастье в луганской обл. где находится ТЭС которая снабжает электроэнергия подконтрольную Украины территорию часть Луганской обл. а так же оккупированные россией.. украинские территории Луганска.
отвод войск г. Золотое это создает опасность для промышленных городов Лисичанска, Северодонецк и Рубежное и их захвата.
г. Петровское это танково опасное направление и прямой путь на Мариуполь... которая может быть использована вооруженными формированиями РФ и войсками, контролируемыми кремлем, для обхода Мариуполя. Там всегда были риски прорыва в Мариуполь, а там - и на Крым. Если ВСУ отойдут на 2 км назад...то мы отдаем 1 и 2 линию обороны Украина....оккупационным войскам РФ.
Для чего Зеленский, Хомчак и его команда делает условия для захвата промышленных городов Украины??!
Фактически ставят под удар экономическую составляющую украинских территорий на Донбассе.
На этих холмах и полях расположены достаточно много укрепрайонов ВСУ, первые и вторые эшелоны обороны, которые делают невозможным проход и обход Мариуполя.
Об этом говорят также военные эксперты. Видео интервью Дмитрия Снегирева.
https://atr.ua/video/14374/bugunsogodni-170919-gist-dmitro-snegirov-temi-u-minsku-hocut-zatverdit
а у этих кацапских прихвостней и мародеров «потепление»! Их под суд как предателей уже можно отдавать!
Пусть вернут Дебальцево,и Углегорск чтобы все по Минским.
вообще военную технику и Войска оккупантов РФ и всего сброда наемников нужно отводить от линии разграничения к границе Украины и Р.Ф. иначе ждите новой провокаций от кацапов и новых захватов украинских территорий российским войсками, сел и городов.
ВСУ стоят у себя дома на своей территории никуда не обязаны отходить.
иначе Это сдача национальных интересов и предательство.
Потом отвоевали всю серую зону.
Тактика была в том, чтобы выжидать удобные моменты и освобождать территорию маленькими шажками, населенный пункт за населенным пунктом. А при совсем благоприятных обстоятельствах, например при кризисе в козлостане - блицкриг с восстановлением контроля над государственной границей.
Сегодня скоморох олигархов сливает отвоеванную серую зону, а в перспективе готовится слить отвоеванные пол Донецкой и Луганской области по админграницы.
Вернувшись в состав Украины в виде автономного региона, контролируемый россией лугандон станет мощным фактором будущего поглощения Украины Россией
Украине добавят еще 3 миллиона ватных избирателей
Депутаты из лугандонии будут лоббировать российские интересы в парламенте и блокировать все интеграционные процессы в цивилизованный мир.
По сути это будет государство в государстве, как Чечня, которую будет финансировать Украина.
Там будут действовать свои законы, будет своя "народная милиция" в виде тысяч вооруженных боевиков. Они будут ждать кризиса в Украине, чтобы совершить блицкриг и отвоевать Новороссию.
Вы обязаны сделать все для этого политического и военного характера
Все для победы, отметить льготы и тд.И на работу чиновники и депутаты пусть ездят общественными транспортом или велосипедами вы же обещали гниды зелёные.
нельзя сглашаться на мир на Донбассе на условиях путина и чем для Украины закончится такой сценарий.
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2019-09-15/putin-vidit-v-zelenskom-unikalnuyu-vozmojnost-chtobyi-realizovat-svoi-tseli-v-ukraine---andrey-illarionov/27908