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 Политика Украины
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Все про:декларация (1098) патрульная полиция (1321) НАПК (737)

 Три экс-работника Управления патрульной полиции в Днепре не подали декларации, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки умышленной неподачи деклараций тремя бывшими работниками Управления патрульной полиции в городе Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам контроля своевременности подачи деклараций обнаружило признаки умышленной неподачи деклараций 3-мя чиновниками. Соответствующие обоснованные выводы будут направлены в прокуратуру Днепропетровской области для осуществления досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, нарушившие требования закона являются бывшими сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Днепре. Чиновники, уволившись в 2017 году, не подали декларации после увольнения в следующем году.

В пресс-службе НАПК отмечают, что субъектам декларирования было сообщено о необходимости подать декларации в течение 10 дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149070
 
 
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Отмечается, что лица, нарушившие требования закона являются бывшими сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Днепре. Чиновники, уволившись в 2017 году, не подали декларации после увольнения в следующем году. Не подали декларацию за 18 год . Это было при Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3149070
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