 На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam. КАРТА

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Количество участков, на которых будет использоваться прибор TruCAM, увеличивается. С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.

Также Билошицкий обнародовал карту и таблицы, где указаны новые участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM. Там они, как всегда, обозначены красным цветом.

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Кроме того, всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

"Мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше людей к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом - предупредить правонарушения и приучить водителей быть ответственными на дороге", - сообщил Билошицкий.

Вместе с тем, он отметил, что подходы полиции в этом процессе неизменны:

- публикуем карту с участками, где измеряют скорость движения;

- об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Также Билошицкий сообщил, что за превышение скорости с начала использования приборов (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 000 административных постановлений.

















