EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  2552  6
Все про:радар (48) патрульная полиция (1321) Билошицкий (18)

 На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam. КАРТА

На автодорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество дорожных участков, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Количество участков, на которых будет использоваться прибор TruCAM, увеличивается. С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.

Также Билошицкий обнародовал карту и таблицы, где указаны новые участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM. Там они, как всегда, обозначены красным цветом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

Кроме того, всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

"Мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше людей к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом - предупредить правонарушения и приучить водителей быть ответственными на дороге", - сообщил Билошицкий.

Вместе с тем, он отметил, что подходы полиции в этом процессе неизменны:

- публикуем карту с участками, где измеряют скорость движения;
- об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Также Билошицкий сообщил, что за превышение скорости с начала использования приборов (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 000 административных постановлений.

На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 01
На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 02
На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 03

На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 04
На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 05

На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam 06

Источник: https://censor.net.ua/n3149067
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Білошицький таке саме брехло і подонок як сабаков..Трукам не є автоматичний прилад. Імітують роботу трутні..патрульна полюція це є ОЗУ на чолі з психічно неврівноваженим Жуковим. Чого тільни вартий Зозуля алкаш))) Корупціонер Рибак в Одесі.А в томцу році керівник в Луцьку гранату п'яний кинув...
 показать весь комментарий
 
лучше б двуполосные трассы строили...радетели туевы....
 показать весь комментарий
 
ну хоть фотофиксации пока нет и то хорошо
 показать весь комментарий
 
Що доброго враховуючи бєспєдєл на українських дорогах?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх