 "ПриватБанк" - это была "пирамида", - Гонтарева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью LB.ua.
"Я – банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.
"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.
Она отметила, что отменить национализацию просто.
"Достаточно решения суда. А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантиях и связанных лицах, то что ему мешает получить остальные решения суда, таких же "липовых"? Если национализация признается решением суда недействительной, делается реституция, то есть государство забирает 155 миллиардов, и на этом месте образуется дыра. Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для больших системных банков - обращаться к Минфину за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь к Минфину, согласится ли он на повторную национализацию", - резюмировала Гонтарева.
Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
Приезжай, голубушка, приезжай, и скажи всё это в Украине.
Sergii Iesipov
А взагалі Коломой якійсь феєричний мудєнь.
Ну зрозуміло ж, що і з Зеленським і з Гончаруком він би все вже давно б порішав.
І з Приватом і з усіма компенсаціями просто отримав би своє. По-тихому.
Але ніт. Сраний пихатий мудак усюди суне свою пику, не стуляє пельки, лізе на всі форуми, по чотири години дає якісь прес-конференції і інтерв'ю. І кожного дня дає 100 привідів про себе нагадати - я, я тут, це моє!
І нічого йому не треба від тієї Гонтаревой - просто звичайна помста старого дурня. Влада - твоя, бери своє і сиди спокійно.
Отаким був і Березовський, саме тому його з рештою і уї...ли.
І я думаю, що багато хто буде готовий кричати «браво» Володимиру Олександровичу, якщо і він врешті решт знайде в себе яйця, щоб за...шити цю смердючу шавку.
Бо іншого насправді сильного ходу у вас, пане президенте, просто не залишається.
Коли "Зєлєнскій" відмив для Коломойського, скажімо, сто мільйонів долярів, преЗЄдента від *********** хєра можуть посадити в США на довічне. Тому Коломойського ніхто не буде чепати.
Подобное практикуется.
Пусть Рябошапка командирует туда своих подчиненных.
документы никуда не сбежали.
тут доказательства нужны.
а беня ничего не подписывал
а ви - працівниє, працівниє, працівниє!
- а Коломойс...
- А Игорю Валерьевичу вернуть незаконно отобранный банк!
И прольет ПРАВДЫ СВЕТ НА СОБЫТИЯ
ОЛИГАРХИ все живут и здравствуют
це послабить українську економіку, та заплатить йому за здачу українських інтересів українськими ж грошима
але балалайку йому краще подаруйте
та й собі візьміть