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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1165) Гонтарева (780) Приватбанк (514)

 "ПриватБанк" - это была "пирамида", - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что накануне национализации "ПриватБанка" в нем не было никаких активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Я – банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.

"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.

Также читайте: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

Она отметила, что отменить национализацию просто.

"Достаточно решения суда. А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантиях и связанных лицах, то что ему мешает получить остальные решения суда, таких же "липовых"? Если национализация признается решением суда недействительной, делается реституция, то есть государство забирает 155 миллиардов, и на этом месте образуется дыра. Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для больших системных банков - обращаться к Минфину за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь к Минфину, согласится ли он на повторную национализацию", - резюмировала Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук о "Приватбанке": "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет"

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Смотрите также: Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе. ВИДЕО

Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3149066
 
   
 Топ комментарии
 
А Коломойский фараон этой пирамиды ПриватБанк - это была "пирамида", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 574
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мля, пользуюсь этой пирамидой больше 20 лет!!!
и доволен..
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Странно, а почему єта информация появилась только сейчас, когда Леру как облезлую крісу загнали в угол? Она сейчас будет врать по черному.
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А как мимо твоего носа на Кипр переправились миллиарды из Привата и ты не заметила?
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У Привата, единственного банка в стране на Кипре был филиал, который и позволял до поры до времени выводить деньги без особых подозрений.
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Всі банки - це є винахід однієі "цікавої" (Ж)нації і в їхнє існування закладено принцип тієї ж піраміди. Якщо "Піраміда Бєні" була чимось унікальною, тоді Бєню - в лауреати нобелівської премії (не менше)! "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5883
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якщо б ти ще хоч краплинку розумівся на банківському ділі - ціни б не було твоєму висіру, кацап
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Почитал статью.
Приезжай, голубушка, приезжай, и скажи всё это в Украине.
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Гонтарева говорит что сгоревший дом и машина это преступление. А ограбленные ею 40 миллионов украинцев это что?
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Цинизм членов порошенковской банды зашкаливает. "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 4390
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в світі є тільки одна чесна банда: банда хмуйла першого
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Пошто на честного человека наговор? Всем известно, шо Беницион всегда переживал за простой народ...
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світова фінансова криза нас не зачепить...активів нема
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Зелупососы, вам не стыдно целовать Беню в его кошерную жопу? А как же борьба с алигархами и каррубцией? "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6267
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Не приедет Гонтарева в Украину, отговорка уже есть, что её жизнь в опасности.
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На трибуні ВР ірка-промокашка розпинається за гонтариху . Гидко слухати ! Переживали , що в ВР буде сумно , бо нема Ляшка . Вже є заміна - вся єс біля трибуни !!! "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3580
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Цікаво підмічено :

Sergii Iesipov
А взагалі Коломой якійсь феєричний мудєнь.

Ну зрозуміло ж, що і з Зеленським і з Гончаруком він би все вже давно б порішав.
І з Приватом і з усіма компенсаціями просто отримав би своє. По-тихому.

Але ніт. Сраний пихатий мудак усюди суне свою пику, не стуляє пельки, лізе на всі форуми, по чотири години дає якісь прес-конференції і інтерв'ю. І кожного дня дає 100 привідів про себе нагадати - я, я тут, це моє!
І нічого йому не треба від тієї Гонтаревой - просто звичайна помста старого дурня. Влада - твоя, бери своє і сиди спокійно.
Отаким був і Березовський, саме тому його з рештою і уї...ли.
І я думаю, що багато хто буде готовий кричати «браво» Володимиру Олександровичу, якщо і він врешті решт знайде в себе яйця, щоб за...шити цю смердючу шавку.
Бо іншого насправді сильного ходу у вас, пане президенте, просто не залишається.
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Те, що пороховата схвалює злочини Путіна, це вже навіть не дивує.
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Коломойський виводив вкрадені в українського народу гроші, серед іншого, і через один з офшорів "Зєлєнскава", щось в районі 40 мільйонів баксів (а хто зна, чи тільки через цей офшор, їх у "Зєлєнскіх" не один).
Коли "Зєлєнскій" відмив для Коломойського, скажімо, сто мільйонів долярів, преЗЄдента від *********** хєра можуть посадити в США на довічне. Тому Коломойського ніхто не буде чепати.
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А сколько из 155 млрд. грн. было выплачено Суркисам и подобным кредиторам. Что Украина получит в случае отмены национализации. Почему нет уголовного дела по фигурантам этой пирамиды, и Коломойский не в СИЗО. Одни вопросы, на которые власть упорно не отвечает, а выдает белый шум.
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Так а как Коломойский может быть в СИЗО, если главный свидетель почему-то сбежал за границу без копейки за душой, и не хочет приехать в Украину и дать показания?!
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Показания можно давать и в Лондоне, она заявляла, что готова это делать.
Подобное практикуется.
Пусть Рябошапка командирует туда своих подчиненных.
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в этом деле нужен не всидетель, а финансовые документы.

документы никуда не сбежали.
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У США одним із пштенційних свідків в справі Коломойського є загадковий гаспадін Z.
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США если захотят расследуют . Вопрос почему в Украине никто не расследует, даже после аудита фирмой из-за границы.
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Слова любого свидетеля должны подтверждаться доказательствами, в виде экспертиз . А свидетель в основном используется для подтверждения .личности преступника .
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понятно что коломойша мудило как и все олигархи в стране, так чего вы с сказочным Петром за 5 лет его не закрыли если он аферист?
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так это не по бытовухе закрыть, где подозреваемый стоит над трупом с ножом в руке.

тут доказательства нужны.

а беня ничего не подписывал
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Финасовое учререждение, построенное с нуля, успешно работавшее почти 20 лет, не может быть пирамидой! Пирамида, это все что украл Порошенко, Аметов и Горатерва! Они за всю жизнь ни одной фирмы не создали с нуля, ВСЕ украли!!!!
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Зебил, беня вывел из привата все, очнись уже
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сказочные рехворматоры 5 лет не мычали и не телились. если беня преступник, укравший миллиарды, почему против него нет ни одного дела? не потому ли, что все дела в итоге выведут не рехворматоров пэтю и леру?
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"А ты докажи. Ваши доказательства не доказательства"
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нєєєєєт! ета нє била піраміда! Бєня - чєсний!
а ви - працівниє, працівниє, працівниє!
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- надо всё награбленное отнять у олигархов!
- а Коломойс...
- А Игорю Валерьевичу вернуть незаконно отобранный банк!
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Гундяй ,а ты пользуешся Приват24 ,а она создана с нуля и всех устраивает + монобанк , какая нах..... пирлмида .В Привате деньги всегда работали , а смысл деньги ради денег?
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Беда Привата в том, что он успешный и у него небыло конкурентов в Укриане. Этого не вынела Гонтарева и Порошенко.
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Гонтаревой надо дать показания в ЦРУ. Это ее спасет от длинных рук совковых традиций.
И прольет ПРАВДЫ СВЕТ НА СОБЫТИЯ
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Гонтарвау не спасет уже никто, за ее жадность и воровство.
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Чечетов, Кирпа, Кравченко, Семенюк -Самсоненко - ВСЕ РАБОТАЛИ НА ОЛИГАРХОВ
ОЛИГАРХИ все живут и здравствуют
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Когда Гонтарева с Петей задумали отнять Приват,Беня естественно начал спасать активы.Только полный идиот сам отдастся удавам.
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Что ты сделала для народа Украины?Обвалила гривну с 8 до 27 за 1USD.Закрыла банки где пенсионеры имели хоть копеечную но прибыль с депозита .А сегодня "благодаря" тебе имеем нищету разброд и шатания...Паскуда чтоб тебя с теми костылями в гроб положили...
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кацапи, ми розуміємо, чому ви хочете повернути приватбанк Бєні
це послабить українську економіку, та заплатить йому за здачу українських інтересів українськими ж грошима
але балалайку йому краще подаруйте
та й собі візьміть
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