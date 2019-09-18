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 Политика Украины
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Все про:ООН (2813) США (15347) Пристайко (164) Помпео (148)

 Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает встречи с госсекретарем США Майком Помпео на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте.

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Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149063
 
 
 Топ комментарии
 
все правильно, ожидай, тока сделай всем одолжение не озвучивай:
"Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе"....
тот же Помпео тебя по плечу похлопает, а про себя подумает - редкий придурок...
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Ну то в Канаде и Америке. Значит по-канадски и по-американским умеет. Английского не знает
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в семье генерал-майора КГБ плохо не воспитают..
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Интересно это Пристайко свободно разговаривает на английской мове? или только со словарем?
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Кажуть, что он даже не из Курска! Ну какой из него министр?! Ганьба!! Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8229
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Павло Климкин, хоть и из Курска, а на мове говорит лучше чем зеленский из Кривого Рога!!!
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это ты сейчас из солидарности?) тоже логопеда в детстве посещал?)
соскучился по соловьиной парубия?))
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разговаривает....

В 2000-2002 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее и главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
В 2002-2006 годах - временный поверенный в делах Украины в Канаде.
В 2007-2009 годах - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.
В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии
Посольства Украины в США
С 2012 по 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде
С 2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 2017 года - глава миссии Украины при НАТО.
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Ну то в Канаде и Америке. Значит по-канадски и по-американским умеет. Английского не знает
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Земрази сойдутся с рашистами где-то посередине. Пока наши воины гибнут каждый день у этих тварей - потепление.
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как и сейчас
или наши только дороги асфальтируют?
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1 когда свинарчуков посадят - тогда будешь что-то вякать зебил.
2 только при власти зебилов убийства наших военных называют ПОТЕПЛЕНИЕМ.
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а ты за кого голосовал?
сколько было шакаладных перемирий за каденцию мальдивского хряка?
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Ещё раз, зеупоротый, это никогда не называлось потеплением. Как у вас земразей, сейчас потеплело срашкой
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хренасе у тебя полыхает кацапчик
сбегай сраку в луже остуди свинобот
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Это я кацапчик и полыхаю от того что вы земрази потепление срашкой устроили? Все зебилы с поехавшей кукухой - инфа 100%
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да ты, кацапа
иначе бы на ридной мове со мной общался
и если тебе интересно лично моё отношение к *********
то я считаю что прощать им никого и ничего нельзя
пускай дальше от полезных санкций кайфуют
а если запад на нас окончательно болт положит я бы пожертвовал оккупироваными территориями (предварительно разорвав дип отношения с рашкой), пускай давятся гниды расийские
андестенд кацапа?
псы. а зеленский как по мне это переходной период от эпохи строящегося шакаладного феодализма к хез чему, поверь мне если зе так же никуя не будет делать как сейчас, слетит аш в путь по весне, как тебе тандем белецкий - аваков как вариант?
имхо главная заслуга Зе то шо он отогнал жадибного шакаладного хряка со своими подельниками свинарчуками от бюджетного корыта
так шо задача минимум выполнена как по мне
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Дазакройте вы уже рот этому имбицилу. После компетентности Авакова ему лучше было бы жевать.
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Без Штатов кремлевского маньяка не укротить.Сейчас хороший момент сбросив резерв опустить в преисподнюю мордор и иран-две страны террористки
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...звісно розмова буде про те яка частка української ЗЕМЛІ дістанеться "американським" "інвесторам" ...
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Рояль йому не забути з собою в багаж покласти. А то може шановна публіка висловить бажання почути щось з "класики жанру" Великого Кон Чен Ого
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все правильно, ожидай, тока сделай всем одолжение не озвучивай:
"Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе"....
тот же Помпео тебя по плечу похлопает, а про себя подумает - редкий придурок...
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помпео такая же самостоятельная фигура как и пристайко
последний хоть на человека похож, по сравнению с его предшественником курским соловьём
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удивлю наверное вас, но ни Помпео ни тем более Пристайко - фигуры не самостоятельные,
а как министры иностранных дел своих стран, продавливают политику своих президентов,
которые и определяют ету политику....
ну а сравнивать Помпео и Пристайко по личным качествам думаете надо? Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 74
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вы лично знакомы с со стариком Помпео?))
я сравниваю их полномочия) не более того)
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их полномочия одинаковы - проталкивать международную политику своих Президентов.
не можешь, не умеешь, не согласен с политикой Президента? - досвидос.
многие сами сваливают по причине несогласия... - и ето правильно
в случае с Пристайко, все и проще и сложнее - он баран...
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в семье генерал-майора КГБ плохо не воспитают..
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Дивлюсь що завантажується на цій сторінці: media.tvzvezda.ru
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