 Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией