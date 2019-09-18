 Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте.
соскучился по соловьиной парубия?))
В 2000-2002 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее и главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
В 2002-2006 годах - временный поверенный в делах Украины в Канаде.
В 2007-2009 годах - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.
В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии
Посольства Украины в США
С 2012 по 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде
С 2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 2017 года - глава миссии Украины при НАТО.
или наши только дороги асфальтируют?
2 только при власти зебилов убийства наших военных называют ПОТЕПЛЕНИЕМ.
сколько было шакаладных перемирий за каденцию мальдивского хряка?
сбегай сраку в луже остуди свинобот
иначе бы на ридной мове со мной общался
и если тебе интересно лично моё отношение к *********
то я считаю что прощать им никого и ничего нельзя
пускай дальше от полезных санкций кайфуют
а если запад на нас окончательно болт положит я бы пожертвовал оккупироваными территориями (предварительно разорвав дип отношения с рашкой), пускай давятся гниды расийские
андестенд кацапа?
псы. а зеленский как по мне это переходной период от эпохи строящегося шакаладного феодализма к хез чему, поверь мне если зе так же никуя не будет делать как сейчас, слетит аш в путь по весне, как тебе тандем белецкий - аваков как вариант?
имхо главная заслуга Зе то шо он отогнал жадибного шакаладного хряка со своими подельниками свинарчуками от бюджетного корыта
так шо задача минимум выполнена как по мне
клавесин)
"Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе"....
тот же Помпео тебя по плечу похлопает, а про себя подумает - редкий придурок...
последний хоть на человека похож, по сравнению с его предшественником курским соловьём
а как министры иностранных дел своих стран, продавливают политику своих президентов,
которые и определяют ету политику....
ну а сравнивать Помпео и Пристайко по личным качествам думаете надо?
я сравниваю их полномочия) не более того)
не можешь, не умеешь, не согласен с политикой Президента? - досвидос.
многие сами сваливают по причине несогласия... - и ето правильно
в случае с Пристайко, все и проще и сложнее - он баран...