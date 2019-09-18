 Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть, как медленно умирают наши граждане, - Пристайко

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью "Die Welt", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов", - сказал Пристайко.
Министр рассчитывает на понимание со стороны международных партнеров вынужденности такого шага.
Пристайко отметил, что Украина во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.
"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства согласно Резолюции СБ ООН №2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятия их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращена", - подчеркнул Пристайко.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.
А если он дал какие-то неточные предварительные показания, на которых паРаша выкрутится?
А вдруг дал какую-то ловушку, которая не одно другое свидетельство разрушит?
***** теперь узнает - какие показания дал Цемах и будет готов в части его свидетельств?
***** потерял лицо, не отдав моряков по решению трибунала, а обменяв, якобы отдал?
Боинг нужно писать с заглавной.
И "новопреставленный" больше подходит при упоминании Порошенко - новопреставленный политический труп.
Это ж надо так себя не уважать чтобы себе взять такое погоняло...
1) голландцы еще до поимки этого чертяки заявляли о завершении расследования и о неопровержимости собранных доказательств (что Боинг был сбит из российского Бука), так что дело не должно развалиться;
2) международная следственная группа (я так понимаю, что голландцы) перед обменом допросили этого черта, так что его показания таки есть;
3) теперь запоребрик будет вынужден отбрехиваться, когда у него потребуют выдать этого черта *кстати, гражданина Украины) для международного трибунала.
Надо быть полным Зебилом!
Уйло довольно? Прогнулись, предатели?
цемах оказался для путина важнее всех...и почему? поставь себе этот вопрос
...
Так ні лизати дупу )(уйлу значно вигідніше.
війнаконфлікт, а якась торгівля-мінялово.
наверняка госдеп одобрил
наверняка трамп под выборы готовит козырного валета
про то как он разрулил ситуёвину между рашкой и всем остальным миром касательнео Украины
псы. а наш уровень это битвы за корыто типа киеврады( у одного меня Виталик такую неприязнь вызывает? понятно что скорее всего ему на смену придёт такое же гавно, но ты же чемпион мира в тяже, где гордость мля? ... не представляю чтобы Тайсон или Холифилд так ... фу таким быть(
вот только на фотке не российский БТР а американский LVTP 7
головне - нада ж ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
Вали в свою страну червяков, опарышей и гельминтов.
А на остальных,оставшихся в плену около 300 человек можете смотреть?
-Отдайте Одессу, Днепр, Харьков, Мориуполь!
- забирайте Одессу и Мариуполь!
-Ок!
50\50
Какое-то выборочное зрение.