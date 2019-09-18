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 Политика Украины
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Все про:МИД (5128) Нидерланды (849) обмен (810) Пристайко (164) пленные (602) Цемах (68)

 Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть, как медленно умирают наши граждане, - Пристайко

Выдача России фигуранта дела о сбитии малайзийского самолета рейса MH17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью "Die Welt", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов", - сказал Пристайко.

Министр рассчитывает на понимание со стороны международных партнеров вынужденности такого шага.

Пристайко отметил, что Украина во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства согласно Резолюции СБ ООН №2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятия их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращена", - подчеркнул Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выданные России люди просто растворятся в темном эфире, узнать что-то мы сможем только о судьбе Вышинского и Цемаха, - Фейгин

Источник: https://censor.net.ua/n3149060
 
   
 Топ комментарии
 
Отдать важного подозреваемого по сбитому боингу это сдача интересов Украины. Новопреставленный президент отбелил пуйла перед миром...
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Товарищь майор приказал терпеть все лишения и тяготы службы в диванных войсках Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть как медленно умирают наши граждане, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8771
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Выдача Цемаха была вынужденным шагом, потому что это было условием путина
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Отдать важного подозреваемого по сбитому боингу это сдача интересов Украины. Новопреставленный президент отбелил пуйла перед миром...
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Тебе хоть есть время поесть-попить, в туалет сходить в конце концов?Или куратор нагрузил работой по полной?
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Товарищь майор приказал терпеть все лишения и тяготы службы в диванных войсках Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть как медленно умирают наши граждане, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8771
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Не хотел бы я оказаться рядом, когда терпець порвётся)))
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Решение правильно на 100%.Доказательств по МН17 на более чем достаточно.А содержантам кремля присутствие или отсутствие цемаха порядочности не добавит.Хоть часть украинцев вытащили из логова зверя
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Цемах одно из звеньев в цепочке доказательств.
А если он дал какие-то неточные предварительные показания, на которых паРаша выкрутится?
А вдруг дал какую-то ловушку, которая не одно другое свидетельство разрушит?
***** теперь узнает - какие показания дал Цемах и будет готов в части его свидетельств?
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Если бы спросили у всех кто был в рашке то они бы, я уверен остались и не выдали цемаха...
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Им не ездили по ушам великодуховностью и сракальность, как зебилам сейчас ездят...
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Великодуховный и сракальный, почему обмен состоялся перед конечным сроком выполнения решения трибунала, а не через, например, неделю?
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Да, и мне не зря "зарплату" платят, потому, что я понимаю, в отличие от зебов, - сколько преимуществ получил *****, вместо потерь, при "выдаче" моряков к сроку.
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Зебил, ещё кулаком погрози или пососать предложи. Зебилы, ***... :D
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Ну, если хочется сидеть в спаме-сиди, это завсегда тебе пожалуйста.
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Зеб, не вижу поста, в котором твой большой и толстый мне в рот не поместится.
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А у тебя как я вижу с этим проблемы, твои кураторы тебя за лоха держат???
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Отдать важного подозреваемого по сбитому боингу это сдача интересов Нидерландов, и спасение для украинских граждан.
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А какие у Нидерландов и ЕС интересы вести политику санкций против рашки?
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Хотя-бы задержать технологическое развитие конкурента. Да и европейские ценности не пустой звук.
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А до оккупации украинской земли, почему санкции не вводили и давали развиваться конкуренту? И про ценности смешно конечно, Украина будет ложить на всех а ЕС будет действовать с позиции ценностей да? Думаешь они идиоты? Ты русский?
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Санкции за невыполнение решения трибунала теперь будут введены?
***** потерял лицо, не отдав моряков по решению трибунала, а обменяв, якобы отдал?
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Погоди. Пристайко еще ***** медаль вручать будет, как миротворцу.
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Цемах "важный" только в головах порохоботов.
Боинг нужно писать с заглавной.
И "новопреставленный" больше подходит при упоминании Порошенко - новопреставленный политический труп.
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Ты всё брешешь, пидлога. Представляю сколько ног об тебя (пидлогу) вытерли....
Это ж надо так себя не уважать чтобы себе взять такое погоняло...
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Не все так просто. Кончено, неплохо бы показать на будущем суде этого старого черта, но:
1) голландцы еще до поимки этого чертяки заявляли о завершении расследования и о неопровержимости собранных доказательств (что Боинг был сбит из российского Бука), так что дело не должно развалиться;
2) международная следственная группа (я так понимаю, что голландцы) перед обменом допросили этого черта, так что его показания таки есть;
3) теперь запоребрик будет вынужден отбрехиваться, когда у него потребуют выдать этого черта *кстати, гражданина Украины) для международного трибунала.
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Повторяю. Надо срочно похитить Басурина и обмен пойдёт, как по маслу.
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Пригожина пусть сам Х**ло ликвидирует.
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пригожена не трожь , он мне стекломой поставляет Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть как медленно умирают наши граждане, - Пристайко - Цензор.НЕТ 659
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а как его похитить, когда он находится в параллельной реальности, в которую можно попасть только после приема чего-то забористого
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Там ще в тюрмах більше 200 заручників повільно вмирають.Що віддавати будете ?
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Можна Портнова на подвал за зраду.
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Признаем Крым российский , а Донбасс независимым
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Украину дефективным округом рашки и тогда ***** всех выпустит.
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Так как кацапов больше у нас в тюрьмах нет дальше будет менять территории на людей
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а давайте им нашего презЕдента отдадим с ВР вместе?
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Выдача Цемаха была вынужденным шагом, потому что это было условием путина
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Ну конечно, сдать интересы всего государства - проще. К чему это привело 100 лет назад? Зебилы к чему привел ваш "конец войны" и сдача государства тогда?
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Отдать свидетеля по Боингу???

Надо быть полным Зебилом!

Уйло довольно? Прогнулись, предатели?
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не лукавь!!! просто - не лукавь!
цемах оказался для путина важнее всех...и почему? поставь себе этот вопрос

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Воно то так, але ж не потрібно робити такі дебільні заяви, як Богдан, що нам пофіг проблеми Нідерландів! От в чому справа! Не поводьтесь по-звичці, як гопники. Ви вже на посадах, ви влада держави, а поводитесь, як дворова шпана. Все, вибори закінчились, а ви й далі на дикому хайпі. І чим то закінчиться? Пересеретесь із союзниками, доведете країну до хаосу і кривавого протистояння? Ви цього добиваєтесь, придурки? Все по плану Путіна, це його ви план виконуєте? Ну тоді все зрозуміло.
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ні ...це нажаль те що вибрала значна частина нашого суспільства ...бо який народ дозволить пройдисвітам продати свою ЗЕМЛЮ ...який "народ" не думає за своїх дітей ...за майбутні покоління ...ЛЮМПЕН а не народ
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з його такий міністр закордонних справ ...він навіть с3,14здіти не може щоб люди повірили ...
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Дуже складно навіть було б собі уявити почути таку маячню від Клімкіна. Але зєбіли це проковтнуть. Вівці... що з них дивуватися.
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Україні було потрібно - викрали, взяли покази, обміняли тварюку на своїх героїв; Потрібно Голандії? Які питання - хай викрадають!
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И это правильно, что поменяли, неправильно если бы не обменяли, но это могло быть только при Порошенко.
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Треба було Цемаха Нідердандам спровадити по тихому, а потім розголошувати кого і за що вхопили.
Так ні лизати дупу )(уйлу значно вигідніше.
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А этот вариант рассматривался, если Зелемойский поднял истерику после того, как Климкин просто ответил - выполняйте решение трибунала или уже был сговор?
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Зачем террорист Цемах нужен Украине не обменяв его на пленников Кремля?Кормить в тюрьме?Он нужен Европе!Которая возобновила присутствие России в ПАРЕ.Украине нужны защитники герои которые вернулись благодаря этому обмену домой .Зеленский правильно сделал что произвел такой обмен.
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вы все как то подзабыли что Цемах кроме того что знает как сбивали Боинг еще и повинен в смерти наших бойцов . Боинг Боингом а за это ответить он не должен ?
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Зеб, победа делается не в окопах, а в кабинетах...
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Сколько раз Зе или Пристайко потребовал от России соблюдения решения Международного трибунала по возвращению моряков и кораблей? И компенсации лечения нанесенных увечий и морального и материального ущерба?
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А почему бы вам вот так грозно не потребовать? Эффект будет в принципе такой же как от "требований" Зе или озабоченности Госдепа.
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Зеб, ***** поджимали сроки и Зелемойский этим обменом выручил *****.
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Зеб, а в этой статье не рассказывается? Ай-яй-яй, тогда - бред. :D
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А за что Зе и Пристайко зарплаты получают? Чтобы другие за них всю работу делали? Вы разницу в требовании Президента или главы МИД Украины и рядового гражданина совсем не различаете? Так Вам надо срочно в Трускавец на обучение. И начинать с картинок.
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таким образом Пристайло признает что именно Цемах был ключевой фигурой обмена и что без Цемаха этот обмен просто не состоялся бы . хорошо бы это уяснить тем зебобикам которые вещают что Цемах ни кто . что он никакой не свидетель что он ни кому не нужен и тд.
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Це вже не війна конфлікт, а якась торгівля-мінялово.
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не думаю что это было самостоятельное решение
наверняка госдеп одобрил
наверняка трамп под выборы готовит козырного валета
про то как он разрулил ситуёвину между рашкой и всем остальным миром касательнео Украины
псы. а наш уровень это битвы за корыто типа киеврады( у одного меня Виталик такую неприязнь вызывает? понятно что скорее всего ему на смену придёт такое же гавно, но ты же чемпион мира в тяже, где гордость мля? ... не представляю чтобы Тайсон или Холифилд так ... фу таким быть(
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москалей не жалко

вот только на фотке не российский БТР а американский LVTP 7
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зате Зелена шмаркля, ти, гнида пристайко, та й вся ******* спокійно дивитися на загибель та поранення українських воїнів кожного дня шмаркатого перемир'я.

головне - нада ж ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
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А ты чё хрюкаешь с червяком на флаге ? Твой номер 1млн. 116 .
Вали в свою страну червяков, опарышей и гельминтов.
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вОнюшка, че-кать будешь у себя, на обосРахе, на радных сваих сранях-рязанях.))
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а сейчас пусть встанет на колени ваш президент как обещал перед путкиным и спасет всю страну, перестаньте требовать от всех за вас все делать - живите своим умом дальше как хотите
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Словоблудие. "Не могли смотреть как гниют наши ребята"...
А на остальных,оставшихся в плену около 300 человек можете смотреть?
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За то, чтобы притащить в суд этого гада, один боец погиб и один был искалечен. На то, как быстро умирают наши граждане, клоуны смотреть могут. И предавать наших бойцов тоже могут. И живых, и мертвых.
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миллионы украинских граждан умирают в оккупированном Донбасе и Крыму, почему же вы ничего не делаете?
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-Каковы Ваши условия?
-Отдайте Одессу, Днепр, Харьков, Мориуполь!
- забирайте Одессу и Мариуполь!
-Ок!
50\50
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Напомните, сколько бойцов погибло с момента освобождени цемоха?Не может, он,смотреть ,как "медленно умирают"...
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Выдача Цемаха голландцам ничего бы не изменила. Во-пераых, он всегда может отказаться от своих показаний, во вторых у слесдтвия уже полно дроугих доказательств вины ***** и в тртьих, самое главное. голлнадцы сами бояться результатов этого расслеодовная, иначе дано вынесли прирговор *****, ждут когда он сдохнет. Поэтому Зеленский абсолютно прав, наши пленные, их здоровье и здоровье их семей нам намого важнее.
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Яке обізнане жиденя,залізь в тухіс та не ***** поц жидокацапський
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мы не могли смотреть, как медленно умирают наши граждане и хотим умертвить побольше и побыстрее путем капитуляции
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Дьявол кроется в деталях. А потом вы попытаетесь сдать часть Украины, мотивируя тем же. Там же "наши люди" сильно страдают. Поэтому, чем скорее вы исчезнете из политики, тем лучше для Украины
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А про ********* убившую Хараберюша,все забыли???этим жидам жизни украинцев похрен.
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Т.е. как на подвалах лугандона 5 лет сотни наших пленных умирают, они смотреть могут, а как 26 моряков несколько месяцев сидят в обычной российской тюрьме - не могут.
Какое-то выборочное зрение.
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у тому що створена Баригою,я кий тільки крав, розвідка витягає Цемаха, а Зелена шмаркля віддає. Добре бути дієвим президентом на чужих здобутках...
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Придет время и за это придется ответить....и за все другие нарушения Законов и Конституции...
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уже скоро Петя ответит, не переживай.
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За Петю...то видами по воде писано...а вот все нарушения Закона и Конституции зебобками...все фиксируется... https://ze.live/
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Петя сядет вместе с Парубием, за то что четрыре годва упраляли станой без коалиции в парламенте.
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Кому ж как не голландцам можно лишний раз показать жопу. Они и не расстроятся.
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