 Рада сегодня рассмотрит отмену закона об импичменте, законопроекты об Антикорсуде и уменьшении давления на бизнес

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, президентский законопроект №1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда) предусматривает, что подсудность ВАС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" предлагает исключить из Уголовного кодекса статью 205, в соответствии с которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

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При этом первым вопросом, согласно повестке дня, в среду запланировано рассмотрение проекта постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.

Кроме того, второе чтение в парламенте должны пройти законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050) и "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" (№1084).

Отдельным блоком вопросов предусмотрено рассмотрение вопросов ратификации.

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В среду депутаты будут работать в пленарном режиме в течение утреннего заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.