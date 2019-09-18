 Рада сегодня рассмотрит отмену закона об импичменте, законопроекты об Антикорсуде и уменьшении давления на бизнес

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, президентский законопроект №1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда) предусматривает, что подсудность ВАС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.
Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" предлагает исключить из Уголовного кодекса статью 205, в соответствии с которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.
При этом первым вопросом, согласно повестке дня, в среду запланировано рассмотрение проекта постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.
Кроме того, второе чтение в парламенте должны пройти законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050) и "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" (№1084).
Отдельным блоком вопросов предусмотрено рассмотрение вопросов ратификации.
В среду депутаты будут работать в пленарном режиме в течение утреннего заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.
администрацииофиса президента!!!
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из
администрацииофиса президента!!!
Почему не заложены даже по минимуму поступления от возращенных миллиардов, выведенных в оффшоры? Почему не заложены поступления от конфискации имущества коррупционеров? Почему не заложены поступления от прекращения контрабанды? Почему не заложены поступления от прекращения воровства в таких сферах, как оборонка и строительство дорог?
Нет, я не буду писать про сгоревший дом Гонтаревой. Мне надоели украинские политические сериалы, у которых одна и та же фабула - коррумпированные чиновники ограбили народ и на сворованные деньги этот народ потом развлекают. В том числе и тем, что палят собственное добро.
Об этом написала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
Я про бюджет. Многие мои друзья писали о том, что бюджет, поданный новой командой, будет одним из маркеров. Поздравляю нас всех с победой! Даже не знаю, как назвать этот опус - бюджет Маркаровой или бюджет Порошенко.
Когда команда ЗЕ представила новое правительство с премьером и министрами, которые открыто славили Порошенко, я не написала ни слова. Я просто промолчала. Я иногда пользуюсь таким потрясающим инструментом внутри нас, как совесть, и мне кажется, что у других людей этот божий дар также где-то должен быть. Думала, ну, ладно, служили при Порошенко и для Порошенко или Гройсмана (что одно и то же), но сейчас же другое время, они поймают настроение, которое витает в воздухе. Они услышат этот нерв, что бьется в народе, который считает копейки, они увидят эту почти осязаемую потребность людей в пока недосягаемой справедливости. Не увидели, не услышали, не уловили. Взяли и переписали. Почти под копирку. Разве что олигархов от АПК теперь не будут дотировать. Будут до смешного мало дотировать средних и малых фермеров. Так, чтобы землю, не дай Бог, не смогли купить.
Я не буду говорить о пенсиях, которые просто индексировали, и минимальных зарплатах, которые, по-прежнему, облагаются налогами. Не буду и про идеолога Порошенко, которого не забыли. Кое-что ему подбросили по сравнению с прошлым годом.
Главное в том, что в этом бюджете ничего не говорится о возвратах и да, справедливости - вот что для меня важно.
В тему - «Батькивщина» возмущена ситуацией с госбюджетом
Почему не заложены даже по минимуму поступления от возращенных миллиардов, выведенных в оффшоры? Почему не заложены поступления от конфискации имущества коррупционеров? Почему не заложены поступления от прекращения контрабанды? Почему не заложены поступления от прекращения воровства в таких сферах, как оборонка и строительство дорог?
Почему? Да потому, что все осталось по-старому. Будут ли посадки? Ведь все нужные законы уже приняты. Хочу сразу оговориться - думаю, что украинцы требуют наказания тех, кто у них воровал, не потому, что особенно кровожадны. Совсем наоборот, украинцы очень терпеливы и слишком толерантны. Они хотят видеть за решеткой воров потому, что требуют равенства перед законом. Это равенство абсолютно не совпадает и не может быть подменено коммунистическим лозунгом о равенстве и братстве. Равенство перед законом, что означает верховенство права - это, прежде всего, понимание того, что ты защищен. Если ты беден и если ты богат, закон будет действовать одинаково и для бедного, и для богатого. Деньги богатого не смогут повлиять или искривить правосудие. Так должно быть и быть равным перед законом - право каждого из нас.
Бюджет, как в зеркале, показал нам недавнее прошлое, от которого мы бежали, отдав голоса НЕполитику. Кто-то еще помнит, как Зеленский обещал учителям заоблачные зарпалаты? Пролетели учителя. Хочу спросить - кто вернется из далекого и ближнего зарубежья под такой бюджет? Разве что работать футболистом, поскольку премьер Гончарук порекомендовал арабским шейхам вкладываться в украинские футбольные клубы.
В тему - Очередной украинский гиперлуп? Гончарук вознамерился соединить Балтийское и Черное моря
загрузка...
В этом году, если бы у «слуг народа» действительно было бы желание изменить Украину и жизнь в ней к лучшему, если бы у них была концепция таких изменений, с бюджетом стоило бы подождать. Фракция СН уже прекрасно знает, как нарушать Регламент, почему нельзя было объяснить людям, что сначала надо написать стратегию развития Украины, а потом, на основе этой стратегии, принимать бюджет? Мы бы поняли.
Ну, и последнее. На картинке - финансирование политических партий, которых в Украине нет. В этом году, все эти партии или, лучше сказать, «мыльные пузыри», получат кто сотни, а кто десятки миллионов из бюджета. Мы с вами оплатим даже те политические отстойники, от которых нас выворачивает.
После такого бюджета, хочется пожелать всем этим тетям и дядям, играющим в политику, пойти лесом и зарабатывать на свои партии взносами. Хочешь быть членом партии, любишь свою партию, уверен, что она зачем-то нужна, содержи ее.
Тогда, возможно, все эти слуги народа не так скоро будут превращаться в рабов власти. Нет, не той власти, которой на бумаге зовется народ, а той власти, что дает неограниченное раздолье наслаждаться жизнью за чужой счет.
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.
Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.
Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).
В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,
общественного питания и услуг".
Читайте также: Юзик и другие «Слуги народа» из «95 квартала» хотят впустить коррупционные схемы на рынок земли
В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".
Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".
Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.
В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной
Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328744-rada_objahet_sekond-hendy_i_bloshinye_rynki_ustanovitj_kassovye_apparaty
...