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 Политика Украины
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 Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по ситуации на Донбассе в течение полугода, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершению конфликта на востоке Украины за шесть месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

"Я могу говорить только о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - сказал он.

Он подчеркнул, что санкции помогают россиянам двигаться в "правильном направлении".

"И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении", - отметил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, - Пристайко

Кроме того, Пристайко пояснил намерение Зеленского расширить "нормандский формат" за счет Великобритании и США.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро увидим прогресс в нормандской процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции.

Источник: https://censor.net.ua/n3149056
 
 
 Топ комментарии
 
Феерический министр этот Пристайко... Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по ситуации на Донбассе в течение полугода, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8587
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нехай виконає вимоги фуйла і мир настане вже за місяць.
ви цього прагнете ?
особисто я - НІ.
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Собаки гавкают а караван идет.Целеустремленности и удачи.
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Лозунг зебобиков...

"Нас никому не сбить с пути...нам пофигу куда идти.."
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нехай виконає вимоги фуйла і мир настане вже за місяць.
ви цього прагнете ?
особисто я - НІ.
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Ти про Мінські угоди Петра пишеш?Шо їм вже є альтернатива?
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Минские соглашения не в моде. Формула Штанмаера наше всё.
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Ты, сволочь кремлевская, скоро сбудется ваша, уроды , мечта, Украину сдадут раше? Ну тогда готовься в тому, что таких предателей как ты будут вешать патриоты Украины, Если плохие минские соглашения, почему твоя кремлевская шавка вазелин их не отменил? а наоборот, кричит- что только минские соглашения, но трактует их так, как ваш *****, а не как все пять лет давали отпор путену. Сразу по комментам видно вас, мАсковскую продажную шушару и зеленодрысных ущербных. Боитесь вы, мерзости, Пороха, так боитесь, что усираетесь, и постоянно льете на него грязь, хотя вроде бы как вас и большинство, чего бояться то?
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А це і є кацапський троляка. Воно тут гадить з самого початку. Все, що робить Україну незалежною від мордору, для нього, погано. Але зараз прагнення кацапів, абсолюно співпадають з прагненнями зЕбобіків
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Ксения, будь справедлива к единомышленникам... Этого желает только зеленое поголовье...Их по палатам всегда было больше, чем врачей....
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Та зачем нам прогресс по Донбассу ? Порохоботы просто предлагают официально признать что ОРДЛО больше не Украина и не бороться за них
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Ага, давай мы тебе рак, привьем, оспу, сифилис, жену проститутку, признай все это, мы тебя поймем АЛЕНЬ.
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Если за пол-года Х**ло выведет войска из Крыма и Донбасса, Зеленскому надо памятник поставить.
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а если нет - но он же пробовал ,бедный не чего не получилось из за цапов - типа Петя не пробовал - было то же самое - ну в остатке)))
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народ - они попробовали - вкинули предложения и тут им все ответили - шо не потерпят предательства - вариант №2 0 мы пытались,вы видели ,но у нас не получилось (все так же как и у Пороха) - не ругайте нас ,мы хорошие))))))
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Ничего там не изменится займитесь болваны экономикой и посадкой потроха с подельниками.
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порох сидит на своем месте. Куда избрали, там и сидит. А вот, чтобы болваны экономикой занялись, для этого нужно привлечь специалистов из кривого рога и обучить в трускавце...
Лучше б болваны в экономику не совались ... Там из всех знаний экономики - инструкция по пиротехнике и как поджечь дом гонтаревой...
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в бандерівському Трускавці можуть за тиждень мозги прочистити... о це так бренд!
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Бред какой то,извилинки подключай когда пишешь порохобот.
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в трускавце тебе извилинки подключат, зеленое...
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Замечательные у тебя тексты порохобот,просто кайф их читать и радоваться тому,что не нахожусь на этом плинтусном порохоботском уровне.
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ты уже вырос до еврея, зеленый? Не читай...
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Это же удовольствие читать измышления идиота нанятого воришкой.
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А мы то как за тебя, быдлуган, рады. Скоро и писать без ошибок научишься.
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На колени перед уйлом станет? Сбацает уйлу хреном на рояле???
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...Секонд-хенды и блошиные рынки обяжут переходить на кассовые аппараты. Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.

Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).

В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,
общественного питания и услуг".

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В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".

Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".

Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.

В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной
Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328744-rada_objahet_sekond-hendy_i_bloshinye_rynki_ustanovitj_kassovye_apparaty
...
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Пля ! Закрити наф...ці пункти пропуску та колючий дріт по периметру !. Зеленський хоче досягти справжнього прогресу в ситуації на Донбасі протягом півроку, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9109
..Кормим сук колорадських.

...
. Зеленський хоче досягти справжнього прогресу в ситуації на Донбасі протягом півроку, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2046
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ти шо....тамжєнаші люді...ім харчєватся нєхдє....
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стіну ім. Яценюка швидше добудувати! залучити туди експертів з мексікано-американського кордону....
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Проблема украинцев в том , что они деградирует, и выбирают себе такого самого деграданта в президенты . Президент как и общество не смотрят глобально на мир и какие процессы проходят в мире . И потому они кричат о мире , не понимая что в мире происходят . Президент хочет мира на Донбасе, не понимая , что это нужно самой России . России нужна передышка как воздух . Почему ? Потому что в России санкции , плохие дела в экономике , плюс война в Сирии забирает много средств , ещё Ливия , Венесуэла, Африка . Как только Россия получит передышку , наберёт сил , она снова пойдёт войной в Украину. Сегодня России плохо , и ее надо добивать , а не давать передышку , нет России и нет войны Чечне, Грузии, Украине, Молдове и т д
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якраз через пів-року розпочнеться суд над руssкімі терористами за збитий МH 17....
це буде ще один удар по імперії зла нище поясу...
навіть вбивство цемаха не поможе...
от і спішить руSSкій мір прикрити один із фронтів на деякий час...
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Саме за це, я його і зневажаю. Він бажає прогресу а не перемоги!
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Зеленский хочет /14.09.19 01:01"Зеленский всегда будет " 14.09.19 11:50"Сделаю все " - Зеленский
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Хотел переехать, дать пресс-конференцию, но осилил шаурму
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Зеленский хочет достичь видимости прогресса и пойти сыграть на рояле
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Смотрел вчера эпизоты сериала " Танк",показывали как граждане оккупированной местности встречали оккупантов ,говорили о дружбе и о договоре который подписал Кравчук и Кучма с кремлёвским Фюрером о ненападении,потом фашисткие оккупанты по закрывали всё что связано с Украиной и населению сказали переходить на рейсмарки ,оккупанты с бандами мародёров стали грабить и убивать,сельчане уже шестой год под оккупацией,даже выучили кадыровско мордовский диалект и когда подходят офицеры вермахта к старосте тот ему зигует" Хайль Фюрер",а потом сельчане тихо сидят под домом и...Зеленський хоче досягти справжнього прогресу в ситуації на Донбасі протягом півроку, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1690..
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Мііністєр від пєдіка. Баньте адміністраторе за щире слово правди.
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"Война будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин



Вслед за помощником президента России Юрием Ушаковым политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" другого президентского помощника Владислава Суркова, четко объяснил: без письменной фиксации украинской приверженности исполнению "формулы Штайнмайера" никакой встречи в "нормандском формате" не будет

Вновь подчеркну - прекращения войны не будет, а всего лишь рутинной протокольной встречи, во время которой Владимир Зеленский получит захватывающую возможность пожать руку Владимира Путина. Какой успех!
Судя по единогласию высказываний, мы имеем дело с консолидированной позицией российской политической элиты, с позицией Владимира Путина. Позиция эта выглядит просто: без полной и безоговорочной капитуляции Владимира Зеленского и Украины в целом ничего не будет.

Ни встреч на высшем уровне, которых так жаждет Зеленский. Ни деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

Потому что "формула Штайнмайера", предлагающая Украине провести фиктивные местные выборы на Донбассе под фактическим контролем российских военных и их наемников - это и есть формула капитуляции. Формула "запихивания" Донбасса в состав Украины при сохранении российского контроля над оккупированной территорией. Формула неминуемой гражданской войны.

Причём позиция Кремля формировалась еще до повышения цен на нефть, когда Москва готовилась к серьёзному пересмотру экономических приоритетов. Теперь, после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия Путин будет вести себя куда увереннее и наглее. Ему просто больше не нужно играться с Зеленским и Макроном в "доброго следователя". Теперь он может быть самим собой.

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У Владимира Зеленского незавидный выбор. Он может выбрать капитуляцию - и получить гражданское противостояние либо сразу же, либо - если украинское общество окажется не в силах отреагировать на предательство - уже после "реинтеграции" Донбасса на путинских условиях. Но в любом таком случае Зеленский войдёт в историю Украины как президент гражданской войны.

Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.

Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.

Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.

И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.

Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.

Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.
Виталий Портников"
https://www.obozrevatel.com/politics/2364-nezavidnyij-******-zelenskogo.htm
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Кстати, Порошенко в первые несколько месяцев своего президентства тоже надеялся окончить войну на Донбассе за полгода, найдя способ как-то полюбовно договориться с "путинцами". Понадобились Зеленополье и Саур-Могила, сбитый самолет в Луганске, Иловайск и Донецкий аэропорт, чтобы понять недоговороспособность Путина на приемлемых для Украины условиях.
Зеленскому и Пристайко нужен еще один Иловайск, чтобы это тоже понять? Или зебилы вообще не готовы воспринимать реальность так, как она есть, даже если она самая печальная?
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Зеленский был приведен к власти группой олигархов (фамилии известны), которые чётко поставили перед ним задачу: прекращение войны любым путём. Их интересуют только доходы с их предприятий; а под чьим реальным управлением будет Украина - им глубоко наплевать.
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Чтобы достигнуть настоящего прогресса, надо НАЧАТЬ СТРЕЛЯТЬ. Вот и всё.
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