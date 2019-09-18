 Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

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"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.

Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного РФ Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемого "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в оккупированный Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.

Эта организация действует в русле и под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине, заявили в посольстве.