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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2863) Чехия (891) Земан (58) Бабиш (8)

 Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они не нарушали чешские законы", - в МИД Чехии назвали частным визит граждан страны в оккупированный Крым

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.

Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного РФ Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемого "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в оккупированный Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.

Эта организация действует в русле и под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине, заявили в посольстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3149054
 
 
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Трамп дал заднюю и теперь прийдется встречаться в Нью-Йорке не с ним, а с премьер министром Чехии? Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 6705
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думаю не все так плохо и встреча состоится - но шо доня про нее
забудет через 3 секунды после ее завершения тоже сомнений никаких.
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на самом деле ето хорошо - все шо хорошо для Украины, ето всегда хорошо.
и я даже жду встречи дони со шмарклей,
вчера тока видел донину встречу (ну выжимки в новостях)
с министром иносранных дел Бахрейна,
доня с ним очень уваажительно, "Bahrain has a lot of money" - будет с чем сравнить..
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Встреча состоится, если Дональда, наш украинский Вентура Зеленский подкараулит возле туалета:
Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 6923
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зебилы - а почему не кричим - шо зеля не должен со всякими барыгами - он миллиардер чешский))))))))) (трамп к стати то же - и не кто не кричит, шо они барыги)
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Земан- известная кремлядская подстилка.., а , если ещё и Бабиш такой же, то не о чем с ними говорить.. Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 7509
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