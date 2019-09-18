 Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко

"Хороший результат полиции Киевской области, не так давно возглавляемой Андреем Небытовым. Раскрытие двух жестоких заказных убийств, совершенных на территории области: топ-менеджера компании Caparol трехлетней давности и этого года убийства начотдела рекламы столичного метрополитена", - написал он.

Сам же начальник полиции Киевской области на своей странице в Facebook Андрей Небытов напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями области мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

Итак, сентябрь 2016. На Киевщине, в селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании "Caparol". Убийство было явно заказным, поскольку пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия.

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"Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило ....

Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного - подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", - написал Небытов.

Январь 2019. В Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Это было первое убийство в текущем году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко.

Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небытов.



Фото: Небытов/Facebook

По его словам, анализируя собранные материалы стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора в 2016 году.

Небытов отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

Сентябрь 2019. Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киивщины провели 21 обыск. Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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"Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах.

Безусловно - это титанический труд правоохранителей. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить жизнь двух наших граждан. От этого нам обидно .... Далеко не все убийства возможно раскрыть сразу, особенно заранее спланированные и хорошо подготовленные. Но никогда не надо останавливаться! Приложим максимальные усилия для обеспечения важнейшего принципа - безвозвратности наказания за совершенное преступление!", - резюмировал начальник полиции Киевской области.





