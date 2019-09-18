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Все про:задержание (5500) заказное убийство (63) Киевская область (1751) Нацполиция (10086) Шевченко Артем (176) Небытов (1)

 Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция. ФОТОрепортаж

В сентябре в рамках следственных и оперативных действий правоохранители задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol и начотдела рекламы КП "Киевский метрополитен", им объявлены подозрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко

"Хороший результат полиции Киевской области, не так давно возглавляемой Андреем Небытовым. Раскрытие двух жестоких заказных убийств, совершенных на территории области: топ-менеджера компании Caparol трехлетней давности и этого года убийства начотдела рекламы столичного метрополитена", - написал он.

Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 01

Сам же начальник полиции Киевской области на своей странице в Facebook Андрей Небытов напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями области мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

Итак, сентябрь 2016. На Киевщине, в селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании "Caparol". Убийство было явно заказным, поскольку пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Киевом убит директор представительства крупной немецкой компании Caparol. ФОТО (обновлено)

Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 02

"Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило .... 

Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного - подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", - написал Небытов.

Январь 2019. В Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 03

"Это было первое убийство в текущем году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко.

Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небытов.

Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 04
Фото: Небытов/Facebook

По его словам, анализируя собранные материалы стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора в 2016 году.

Небытов отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

Сентябрь 2019. Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киивщины провели 21 обыск. Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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"Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах. 

Безусловно - это титанический труд правоохранителей. Но, к сожалению, мы не смогли сохранить жизнь двух наших граждан. От этого нам обидно .... Далеко не все убийства возможно раскрыть сразу, особенно заранее спланированные и хорошо подготовленные. Но никогда не надо останавливаться! Приложим максимальные усилия для обеспечения важнейшего принципа - безвозвратности наказания за совершенное преступление!", - резюмировал начальник полиции Киевской области.

Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 05
Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 06
Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция 07

Источник: https://censor.net.ua/n3149052
 
   
 Топ комментарии
 
Та невже? Це ви про вбивства трирічної давнини? Я в своєму місті і в новинах прихід 90х спостерігаю як раз з прихода до влади президента Петра Порошенка.
Ви начебто з закритими очима попередні п'ять років прожили, а тепер наважилися відкрити. Це б все пояснило: ось вони - купа жорстоких вбивств та грабежів і ось він - Зеленський. Все зійшлось!
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раскрыты резонансные преступления совершенные при сине носом шоколадном гетьмане, а порохоботам все не так,что за животинки такие ,эти пороховатники.
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у него, постоянный понос, или в простонародии - срачка..
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С приходом новопреставленого президента Зеленского Украина как буд-то вернулась в лихие 90е. Крепитесь, дальше будет только хуже
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у него, постоянный понос, или в простонародии - срачка..
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Порохобот возмущен, что при Кловане расскрыли убийства, совершенные при Свыне. Доколе?!
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Forza, Verona. Впе*де, Роисся.
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Глухонемой ПЕСык жестами пытался показать, что его зовут Хулио
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Відразу видно профана... вбивства розкриваються не при комусь, а кимось. Розкриття вбивства не в перші дні (по горячих слідах) рідкісні, а розкриття злочину через 3 роки це взагалі або шалена вдача, або колосальна та якісна робота.
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Ты гавкни это своему коллеге, который верещал, что убийства начались с приходом зели. от уж эти соевые чучундры
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Шавка зебільна, ти чого без команди пасть розкрила?
Ріст злочинності почав стрімко збільшуватись з моменту прийняття КПК Портнова та реформи поліції Аваковим. Де зараз Портнов? А де Аваков? Тому закрий своє зебільне піддувало. Через рік, два нової влади, про таке явище як розкриття замовного вбивства можно буде забути.
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Ты, быдлан порохатый, так будешь со своем пихарем из числа цыган базарить
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Ти тупа Зебільна нікчема. Ніхто, лайно яке у житті нічого не створило і нездатне вийти за межі "серіалу". Як я із тобою маю ще базарити?
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С приходом Зе-команды Портнов-Мертвечук активизировались до беспредела.
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Уничтожение вещественных доказательств?? эти иуды хуже преступников!
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90-е, потом Совок, потом Малороссия..... - История возвращается....
Все как захотел мудрый и простой нарид.....
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Статью не читал, абы выпер...дется. Что что а с приходом пороха девяностые показались раем.
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Если ты пишешь подобную чушь, то в 90-х ты существовал только в виде сперматозоида Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция - Цензор.НЕТ 1332 и понятия не имеешь, что тогда происходило Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция - Цензор.НЕТ 1146
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раскрыты резонансные преступления совершенные при сине носом шоколадном гетьмане, а порохоботам все не так,что за животинки такие ,эти пороховатники.
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боров, напомни-ка, кого ты теперь себе в гетманы выбрал, ась? "сине носом шоколадном" тебя не устраивал. Ты решил, что красивее при фигляре на еврейских шарнирах, вечно гонимом, но нашедшем пристанище в президентах твоей страны?
К тому же, покажи мне фото, где у "синеносого" синий нос...
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Представляю, как проскакивают в твоей пустой башке электрические разряды, когда ты в ней начинаешь шевелить своими какашками.Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція - Цензор.НЕТ 4222
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зелепоц, ты так и не отважился назвать своего украинского гетмана, которого ты, как щирый каганатский, выбрал себе в кагана
По поводу фото: вижу чела, страдающего диабетов с явно проявившейся "бабочкой" из-за падения сахара...
Я ни разу не видел пороха подшофе. Ну а про твоего еврейского гетмана всякие байки ходят, подтвержденные боязнью посцать (или не попасть?) в пробирку...
Так шо, боров, ну его нах сплетенки зеленские распускать.
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Ти у 90-ті не жив. Коли зп була 15-20$, одяг купували один раз у декілька років, а коли купували продукти, то рахували кожну копійку. Не пиши, чого не знаєш
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та не, может он крышевал киоск "ремонт обуви", водил плядей угощать их шаурмой и купонов не считал...
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Та невже? Це ви про вбивства трирічної давнини? Я в своєму місті і в новинах прихід 90х спостерігаю як раз з прихода до влади президента Петра Порошенка.
Ви начебто з закритими очима попередні п'ять років прожили, а тепер наважилися відкрити. Це б все пояснило: ось вони - купа жорстоких вбивств та грабежів і ось він - Зеленський. Все зійшлось!
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Підлога Маккартні. Надо организовать похищение Басурина. За него кремль всех пленных отдаст.
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В смысле "хуже"????? Раскрытие преступлений времён порохосвиней это "хуже"? Ну да, тебе точно будет хуже если ты один из них.
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Иногда лучше промолчать, чем нести всякий бред.
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При Порохе убили, при Зеленском раскрыли. Что тебе не нравится? Что раскрыли?
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Когда суд выпускает при Зе сепарню - все зебоьы верещат "это Петины судьи, Зе никак не успел бы за 100 дней их поменять!", Зато когда успешно завершено многолетнее следствие - "Вот видите, всего 100 дней Зе у власти, а какие замечательные результаты его неусыпной деятельности!"
Вы там с крестиком и трусами определитесь.
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Пороховата все пробивает дно и пробивает... Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція - Цензор.НЕТ 2102
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не говорите гоп , впереди ещё "реформированный" суд будет .
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ах, да.. ручной суд зеленского
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з вашої логіки.. якщо суд був ручний при Петі, то можна впевнено сказати, що він тепер належить ручкам ЗЕ.
отже всі відповідальність за рішення суддів на ньому.
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вот когда будет замена всех этих "судей", вот тогда и поговорим. А сейчас что бы ваша память о прошлом "великого" пэтра взыграла , погуглите сколько мусоров которые не прошли переаттестацию , было через суды возвращено на службу при пэце .
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а чого це тоді ?
зельока їм зараз телефонує.
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Январь 2019 Педро на вершине власти. Это он вернул Украину в лихие девяностые.
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Снова морды замалёваны, снова очередной шатун.
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Низ-зя показывать, вдруг кто узнает. Это жертв изнасилований во всей красе печатают. А вообще топ-менеджера лаки-краски и рекламщика целых семь человек убивали, как-то всё удивительно.
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Та отот на втором фото - вроде его уже фотографировали на каком-то преступлении. Криминальный кодекс ублюдка портнова - посадить ублюдков невозможно.
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Организаторы, исполнители - это уже хорошо. Но самое главное - заказчики, они как всегда останутся беленькими.
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Их уже выпустили под честное слово?
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Молодцы, плюсую! Если ребята еще найдут хмырей, которые нам пульт домофона уже третий раз клеем заливают, я на новости про найденных домофонных вандалов еще один плюс поставлю.
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Незаперечні докази ясні,
Мотив,зізнання слідчий не пропустить,
То всьо даремно ,вбивці нестрашні,
І суд незаперечно їх відпустить.
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Раскрываются Порошенко ,,наработки,,
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Хороша робота, можуть, якщо хочуть. Хоч у цьому випадку їм в якійсь мірі пощастило, і ще невідомо, що там буде із вироком суду, але хоча б спіймали.
Що там із убивством Тимчука? Чи вбивство народного депутата - це такий дріб'язок, на який не варто звертати уваги?
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счас судьи выпустят как всегда....но, надеюсь неизвестные мстители-патриоты завалят как того сепара на днях....
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