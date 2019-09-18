 Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов

Об этом говорится в материалах проекта "Без Брони", обнародованных в рамках пресс-конференции на тему "Состояние ветеранского движения в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно статическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения", - отмечается в материалах исследования.
Интересно, что больше всего женщин - участниц боевых действий зарегистрировано в таких областях: Донецкая (более 3 тыс.), Луганская (1,6 тыс.), Днепропетровская (почти 1 тыс.).
Самый существенный процент женщин-УБД учтен в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГСЧС (6%). Впрочем, в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны – 9910 (3,9%).
По состоянию на 1 июля 2019 года статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Участники проекта подчеркнули, что в последнее время это количество существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше всего в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. человек) областях.
И пленные моряки с ним встретились раньше, чем с ЗЕлюпой.
порозплоджувалось кацапні.
гидко вас всіх бачити.
про кого він думав, коли гроші вивозив?
боже, які ж ви.... наівні...
а якщо гидко, то набери в рот гівна і плюй на нас..
ви живете в лайні.
до речі, вже більше 30 років...
370 получили УБД. Из них часть, опять вернулась в армию. Но вместо не вернувшихся, пришли новые. Приблизительно их сейчас 400.
Вот только по ведомствам это распределение идёт очень интересно.
Тема отдельного разговора и исследования.
Особенно по МВД, НГ, ВСП, военной прокуратуре.
По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.
А этот вытиран тоже получил статус участника боевых действий , а