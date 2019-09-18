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 Политика Украины
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Все про:ветераны (563) УБД (54) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (5)

 Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

Об этом говорится в материалах проекта "Без Брони", обнародованных в рамках пресс-конференции на тему "Состояние ветеранского движения в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно статическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения", - отмечается в материалах исследования.

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Интересно, что больше всего женщин - участниц боевых действий зарегистрировано в таких областях: Донецкая (более 3 тыс.), Луганская (1,6 тыс.), Днепропетровская (почти 1 тыс.).

Самый существенный процент женщин-УБД учтен в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГСЧС (6%). Впрочем, в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны – 9910 (3,9%).

По состоянию на 1 июля 2019 года статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Участники проекта подчеркнули, что в последнее время это количество существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше всего в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. человек) областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3149050
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас главное, что бы развидением сил не были сданы позиции за которые эти люди отдали свою жизнь и здоровье... Иначе все это было зря...
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Сейчас налетят 8% диванных киборгов и запоют о том что Зеленский должен был отслужить Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 7319 Порохоботы фас
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Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4979

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

А этот вытиран тоже получил статус участника боевых действий , а Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 5127
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Сейчас главное, что бы развидением сил не были сданы позиции за которые эти люди отдали свою жизнь и здоровье... Иначе все это было зря...
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Т.е. есть, как минимум, 350 тысяч боеспособных бойцов, которых ЗЕлюпе стоит бояться, как огня.
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а 11 000 инвалидов, пускай скажут спасибо Петру..
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Так и оговорят же, в отличии от вас, гандонов ватных.

И пленные моряки с ним встретились раньше, чем с ЗЕлюпой.
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куда написать, чтобы тебя идиота заблокировали?
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У лолиботов тут по 250 аккаунтов на рыло .
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а може вашому фуйлу нехай подякують ?
порозплоджувалось кацапні.
гидко вас всіх бачити.
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а ти впевнена, що Петро ночами про інвалідів думає?
про кого він думав, коли гроші вивозив?
боже, які ж ви.... наівні...
а якщо гидко, то набери в рот гівна і плюй на нас..
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зайве на засранців плювати.
ви живете в лайні.
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ми всі живемо в лайні...
до речі, вже більше 30 років...
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Больше.
370 получили УБД. Из них часть, опять вернулась в армию. Но вместо не вернувшихся, пришли новые. Приблизительно их сейчас 400.
Вот только по ведомствам это распределение идёт очень интересно.
Тема отдельного разговора и исследования.
Особенно по МВД, НГ, ВСП, военной прокуратуре.
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Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4979

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

А этот вытиран тоже получил статус участника боевых действий , а
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Сейчас налетят 8% диванных киборгов и запоют о том что Зеленский должен был отслужить Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 7319 Порохоботы фас
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как минимум корочку - Участвовала в БляДстве.
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Я конечно дико извиняюсь, но 11 тыс. инвалидов - это как-то не вписывается ни в какие рамки. Думаю больше половины там с купленной инвалидностью.
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