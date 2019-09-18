 Неизвестный в подъезде жилого дома в Киеве избил замглавы КГГА Слончака, чиновник находится в тяжелом состоянии (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избил неизвестный.

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Как позже сообщили в полиции Киева, столичные правоохранители в настоящее время устанавливают обстоятельства, при которых заместитель председателя КГГА получил телесные повреждения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липкивского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Слончака Галина Шпак на своей странице в Facebook подтвердила факт нападения на чиновника и рассказала о его состоянии.

"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, на голову наложено 14 швов", - написала она.

Отметим, Слончак 1984 г.р., проживает в г. Васильков. Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 г. Слончак был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.