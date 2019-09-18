 Неизвестные в подъезде жилого дома в Киеве избили замглавы КГГА Слончака

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.
Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.
Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.
Отметим, Слончак 1984 г.р., проживает в г. Васильков. Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 г. Слончак был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.
Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.
Можно забрать человека из Кривого Рога, но Кривой Рог из человека забрать нельзя!!!
а потом, все изменили (читай провели "реформу" ) под бандитов и пошел разгул преступности..
)))))
Мародери, мародери, не під Пецьку, так під мера...
)))))))
Тот же, кто не поджигал дом Гонтаревой.
Такое впечатление, что у власти стоят гопники-беспредельщики...…
порохоботі даже читать не умеют)))
К чему бы это?