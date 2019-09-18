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Все про:избиение (9331) КГГА (2244) нападение (1765) Слончак (1)

 Неизвестные в подъезде жилого дома в Киеве избили замглавы КГГА Слончака

В Киеве избили заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

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Отметим, Слончак 1984 г.р., проживает в г. Васильков. Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 г. Слончак был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.

Источник: https://censor.net.ua/n3149047
 
 
 Топ комментарии
 
Ніняшняя зеленая власть єто власть гопников и беспредельщиков... ну а что ві хотели?
Можно забрать человека из Кривого Рога, но Кривой Рог из человека забрать нельзя!!!
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ну вот - времена даже не яныка ,а 90 вернулись - я вас зебилы с этим поздравляю - ну шо ,кто с томагавком, тот и прав))))))
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Та невже? От же ж сюрприз. Добре що не вбили. Беніни вбивці зараз мають усі права☹️
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Лінч вже в Україні.
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Ніняшняя зеленая власть єто власть гопников и беспредельщиков... ну а что ві хотели?
Можно забрать человека из Кривого Рога, но Кривой Рог из человека забрать нельзя!!!
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*Сила есть ..ума - не нада !.* (кац)....Клячко ! Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 4494
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Ну, а чо они на Кличко не напали? Он бы там всем бы вломил и поразкидал. Заодно и проверили какой он боксер в реальной жизни
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да хоть терминатор... треснут битой по башке и всё...
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (c)
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На Майдане надо было вламывать, тем, кто ему в личико огнетушилем засветил. Чего ж он там обладался?
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они не девались, пока за них не взялся дважды убиенный Кравченко и Москаль... кстати, при том УК, УПК и Админ. кодексе..
а потом, все изменили (читай провели "реформу" ) под бандитов и пошел разгул преступности..
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Слиш, стяжка маккартні мародерська, а чи не "нова влада" нападала на нього ще й в 2017 році, про що пишуть в статті вище?
)))))
Мародери, мародери, не під Пецьку, так під мера...
)))))))
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Простых людей не линчуют. Это скорее предупреждение от своих тем, кто много знает. Прошлая власть - это бандюки 90-х и это их методы запугивания. Вон Авакян выходец из солнцевских, а таких даже ху йло не трогает.
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Та невже? От же ж сюрприз. Добре що не вбили. Беніни вбивці зараз мають усі права☹️
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Рятуйте Петра,вивозьте його до Ростову.
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Так вивозь. Тим більше Ростов це ваша Батьківщина🤔
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ЗЕ леные вышли на тропу ваЗЕлиновой войны...
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те кто избил..так и останутся неизвестными..
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Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 5526 т р у д а р ь Почему не известными? " ... - Ну что вы за народ, а? - Ссученные и беспредельщики!"(с)
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Неизвестные Герои! Киевляне Вам опладируют!
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Кияни алодують поверненню 90-их? Вам на голову нічого не падало?
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Я за суды Линча, ибо это уже единственный способ очистить Украину от коррупционной заразы и наконец двинуть Нэньку к процветанию. Нет коррупционера - нет коррупции! Хороший коррупционер - на фонарном столбе коррупционер! Хорошим коррупционерам хорошие гробы - плохим коррупционерам плохие гробы!
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Серйозно? Ну, тоді, не дивуйтесь і не лякайтесь, коли він завітає до вас. Палка має два кінці. Беззаконня, породжує беззаконня.
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ну вот - времена даже не яныка ,а 90 вернулись - я вас зебилы с этим поздравляю - ну шо ,кто с томагавком, тот и прав))))))
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Вы полностью правы...… "Бандюки там правят бал....."
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бандюки правили бал последние пять лет когда обдирали воюющую страну, теперь получают по кумполу)))
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Это безпридел ! Помните люди , что вы можете просить политическое убежище в других странах
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Привет Рюкзакову, прекрасному министру МВД.
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Подумаешь,избили,пусть скажет спасибо что живой
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Шо такое? Соевое 35-летнее чучело наколядовало на Будку под Киевом и на элитный новострой? И все это за время нахождения на госслужбе во время правления патриотичного борцунп с коррупцией Свыни? Ай-яй-яй
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А не я ли, Cерёженька, говорил тебе без пацанов домой не ездить? Толю Доктора к тебе прикрепил... Ну ладно,он дебил, но ты-то у нас голова, с дипломом университетским. (c)
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Кожен день маємо нові сцени 95-ого кварталу. А починалось все ще в 2013 р. Пам'ятаєте, як вони раділи з побиття беркутом майданівців: сцена з *********** паличками.
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Точно,я пам'ятаю як під час Майдану Пеца стояв разом з беркутівцями які в той же час гамселили людей
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Он еще 2 декабря 2013 года бигав в околоток НКВД и строчил кляузу на майдановцев, стащивших его с бульдозера
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То ти теж з ними там стояв, чи в той час сміявся разом з юродивими блазнями?
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явно корупційні розбірки за землю і майно... там порядних людей у місцевій аладі немає
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Кто у нас сейчас очень хочет срочно Киев заполучить?

Тот же, кто не поджигал дом Гонтаревой.
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Когда грохнули сепара, то порохоботы радовались. Когда дали люлей чиновнику, назначенному при папередниках-недовольны. Что, социально-близкий?
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Полный беспредел в стране.....
Такое впечатление, что у власти стоят гопники-беспредельщики...…
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А Коломойский кто? Отпетый бандюк из 90-х. Методы все те же.
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Хоч би поцікавились минулим цієї людини, перш ніж писати про нововладний "бєспрєдел"
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ДА в стране "беспредел", ВОТ при ПорошенкУ все жили как в раю, НЕ было громких покушений , ДАЖЕ не одного подрыва автомобилей, НЕ было изнасилований, И убийств малолетних - А вот сейчас ДЛЯ порохоБОТОВ неподобство.
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Всі ЗЕлені виправдовують бандитів...а є більш культурною людиною - Порошенко, чи Зеленський?
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То ви ж вибрали зЕ для покращення. Чи для беспредела гопоти, який ви будете прикривати тим, що і раніше було всяке. То де ж покращення, нещасне?
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а Кличко избить наверно очко сжатое не позволит смертникам?)))
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После боя с Виталием Кличко Бриггс попал в реанимацию. У американского боксера сотрясение мозга и переломы стенок орбит обоих глаз.

Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 161
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при порошенко ворье себя вольготно чуствовало))) наконец гнилую мразь прижали)))
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Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.

порохоботі даже читать не умеют)))
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порохогнойные скиньтесь пацану на лечение)))) страдальцы обосранные
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Давай свои реквизиты. Навалим тебе, на лечение. Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 217
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Мда. При таких повсякденних розкладах, не бачити нам нічого доброго. Ні міжнародної підтримки, ні фінансової допомоги. Ні ЄС, ні НАТО. З бидлом ніхто не співпрацює. Вигідно це кацапам і гопоті, і, чомусь, радісно зебілам
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Третью неделю на Шулявском мосту -- ни одного рабочего...
К чему бы это?
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