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 Политика Украины
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Все про:война (3597) МИД (5128) Донбасс (19387) Пристайко (164)

 Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, - Пристайко

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Кремль демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Die Welt.

Отвечая на вопрос, видит ли он какую-либо готовность со стороны Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, Пристайко сказал: "Мы видим первые, предварительные признаки этого. Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращения обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военнослужащих от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось".

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Вместе с тем, он отверг предположения, что конфликт на Донбассе будет прекращен за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинскую территорию и уведомили россиян о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - добавил глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3149046
 
 
 Топ комментарии
 
В нас вбиті щодня.
Які ознаки ?
Вони бачать що ви йолопи.
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А сьогодні загинув ще один молодий українець.
Можливо б це лайно розповіло про це, чим брехати про кацапського фюрера☹️
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Яка в сра..у готовність,може путінососи вже не стріляють,може наші пацани вже не гинуть???Шо ти мелиш Пристайко!
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Что бы увидеть такое, надо быть или дебилом или предателем... ну или на крайний случай зелибобиком, который выше перечисленное объединяет.
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"Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб" - ось такі вони попередні ознаки готовності кремля по деескалації.
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Откуда он взялся этот клоун? Он что с Луны что ли свалился? Кто нам подсунул ещё один "Киндер-сюрприз"? Зеленский ! Петю закопала его кадровая политика но он хоть со скрипом но дотянул эти пять лет а вот дотянешь ли ты большой вопрос. С такими "кадрами" ты и половину срока можешь не "прожить".
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"я вижу предварительные признаки готовности этой девушки к попытке забеременеть"
вот что выдавил из себя этот клоун
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Россия не для того начинала войну чтобы остановиться не уничтожив Украину. Уничтожение Украины и украинцев историческая цель России и россиян.
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