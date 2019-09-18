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 Политика Украины
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Все про:Россия (73877) санкции (7470) Тейлор (99)

 Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор

В случае еще одного агрессивного шага со стороны России, она может быть исключена из международной финансовой системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - сказал Тейлор.

По мнению поверенного, в Кремле вряд ли ожидали, что санкции продержаться так долго и рассчитывали, что "поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены". Тейлор отметил, что вместо этого санкции были продлены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

В то же время, Тейлор заявил, что действующих в данный момент санкций недостаточно: "на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым".

12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России.

Источник: https://censor.net.ua/n3149045
 
   
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Если шо, то шо? От же обоссанцы западные! Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6491
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путін обов'язково зробить цей наступний агресивний крок! Якщо є ще якийсь ідіотизм який може погіршити становище росії, то путін обов'язково це зробить! Давай, володька, ти можеш, ми знаємо! Для розвалу росії ніхто не може зробити більше ніж путін і вже час це робити!
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Якщо ще ,щось утне птлєр, там йому жаба і цицьки дасть !😆
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Жду новых воплей дебилов расеи о том, что санкции им только на пользу, вперемешку с сюжетами о новой национальной диете на расеи, исключающую Хлорид Натрия)
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Сколько можно ??? Он уже давно всех террористов переплюнул-путлер -*****
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но кто на украину санкции назначил? самая бедная страна региона
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Ще один, ще один крок... Не роби!!! Зробив? Ну ок, тепер вже точно, ще один крок, і будуть санкції руйнівні!!! От бл... він знов це зробив.

Ви що, не розумієте? *****, це немовля, воно випробовує межі дозволеного та міцність нервів старших світу цього.
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"старші" самі дозволили, а то й підштовхнули до захоплення Крисму.
ЦРУ висрало: ой Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 391 , а ми навіть подумати не могли шо отаке станеться(а кожна кримська бабка вже давненько облизквалась, підраховуючи майбутню рос. пенсію)
І нікого не викинули після такого?

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Агрессивный шаг сакрального Хутина, это то что он не УХОДИТ и всасывается во всё чужое,как та чёрная пи.. ой не не так ,как та чёрная дыра Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7845
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Как я говорю, Путин если припечет, высрет: А мы можем перестать охранять свои "новички" и ядерные заряды, а ведь есть еще и "сибирка" и куча прочего, ля-ля-ля.

И все такие: Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2905 Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4834 (снимают санкции, наливают чаю)
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Бомбардировка Саудовской Аравии, как раз попадает под этот шаг, причём уже конкретно, нагло и цинично. Но ваш старый рыжий поц не будет ничего абсолютно замечать.
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Ой бреше. Навіщо якісь санкції якщо нова влада України і так все сдасть, та й ще на колінах?🤔
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12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России

А компания Siemens будет соблюдать санкции , или по прежнему будет торговать с москалями , а ? Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 257
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