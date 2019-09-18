EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  619  36
Все про:Аваков (2875) МВД (7942) реформы (3390) Пристайко (164)

 Проявил компетентность во время реформы полиции, - Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что глава МВД Арсен Аваков остался на своем посту после формирования нового Кабмина, поскольку проявил компетентность во время проведения реформы полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Die Welt.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода. По его словам, за это время министр МВД должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3149044
 
 
 Топ комментарии
 
Вони ще й знущаються над дурнями які вибрали цього кловуна. Їште ЦЕ, та не обляпайтесь🤔
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вони ще й знущаються над дурнями які вибрали цього кловуна. Їште ЦЕ, та не обляпайтесь🤔
 показать весь комментарий
 
 
Аваков зупинив масові фальфікації та підкуп виборців на виборах, чим не дав порошенку жодного шансу.
 показать весь комментарий
 
 
Так і було. Порошенко "пролетів" з допомогою Авакова, не дав він фальсифікувати вибори.
 показать весь комментарий
 
І де кримінальні справи на тих,хто намагався сфальсифікувати вибори?Що ви тут горбатого ліпите.
 показать весь комментарий
 
 
ахахахха
Авакян палец о палец не ударил... А Вы тут ему такие достижения приписываете)))
Он переметнулся еще при "первом шухере".
 показать весь комментарий
 
 
Головне що Аваков не підтримав порошенка, а це зупинило багатьох махінаторів, які не ризикнули влаштовувати фальсифікації на виборах! А коли почались затримування кур'єрів з грошима на підкуп виборців - багато хто обісрав сі і відмовився від фальсифікацій як в команді порошенки так і в команді тимошенки! Зеленський і так би виграв вибори Президента, але без Авакова монобільшості в парламенті у Слуги Народу могло і не бути!
 показать весь комментарий
 
ну ты и фантазер... Тебе писателем в 95 квартале не предлагали работать ?
 показать весь комментарий
 
 
Це факти - штаби порошенка та тимошенки навіть відмовились платити гроші своїм спостерігачам та членам комісії, всі працювали за офіціальну зарплату та якісь дрібні доплати, або взагалі без доплат! Аваков так налякав цю бидло-тусовку, що вони обісрались по повній програмі. Як результат ми отримали чесні вибори і 73% за головного кандидата і його партію!
 показать весь комментарий
 
Ахаххахаа
Эта трава реально забористая)
Аваков остановил фальсификации тем, что зассал рискнуть?
О да... к Ордену!!!! Именной Орден "Зассал, но удержался на месте!
 показать весь комментарий
 
 
Ми живемо в такій гнилій державі, що одна лише неучасть міністра МВС в фальсифікаціях на виборах, вже автоматично робить вибори більш менш чесними!
 показать весь комментарий
 
Пока у нас в стране люди будут думать жопой - так все и будет.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков натравив нацдружин на пороха, от тому його й лишили
 показать весь комментарий
 
"вовремя предать значит предвидеть" ....
Правда предателей никто не любит, но это уже другое....
 показать весь комментарий
 
 
При Зельцмане 🎒бе-бе-бе-уже не рюкзаков !
 показать весь комментарий
 
 
Штаааааа?))))
А я думав, що його лишили для придушення зимового пуншу.
 показать весь комментарий
 
 
Может он хотел сказать не компетентность, а лояльность к становлению ЗЕ-власти?
 показать весь комментарий
 
 
Не лояльность а прямую работу против оппонентов нарушая при это всё нормы.
 показать весь комментарий
 
 
Каломойша и авакашка🎒 за💰бабло и путлера в ж целовать будут,впрочем и так процесс пошел
 показать весь комментарий
 
 
А яка реформа відбулась в поліції? Всі старі кадри через суди відновились, схеми лишились старими...
 показать весь комментарий
 
 
А чё порохоскот истерит? Ведь Аваков их устраивал пять лет, должен и дальше устраивать. Должны дякувать Зеле! Проявил компетентность во время реформы полиции, - Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 6586
 показать весь комментарий
 
Так зебилов же при порохе он не устраивал. Это был один из пунктов по которым обвиняли пороха.
 показать весь комментарий
 
О да...
"Кампитентнасть"... Тут все просто: элохторат Зели не в теме сложных слов, по этому в случае загвоздки вверни сложное слово и все пойдет по маслу.
Те, кто мог привести к власти такое ущербное ЧМО как Зеля, не знает значение таких слов как: Компетентность, Политология, Этикет, Ответственность...
Хотели шоу - получайте.
 показать весь комментарий
 
 
потому, что под его руководством тысячи вооруженных нациков! те что майданутых расстреливали в спины и на Донбассе развязали гражданскую войну
 показать весь комментарий
 
А Ліза Богуцька казала ! Що як не залишать Авакова ,то буде парашенківський переворот у грудні !!!😆
 показать весь комментарий
 
Ну, если набор новых людей в патрульную службу - это реформа,то как назвать переодевание старых ментов,в остальных службах в новую форму,без изменения их предыдущей сути?Все значительно проще.Аваков был а антипорошенковской коалиции и сохранил должность,как сказал коломойский,по договорняку.ДА и офисные решили подстраховаться нац.гвардией,в случае массовых выступлений против капитуляции перед путлером.
 показать весь комментарий
 
 
Зато на Порошенко гнали что его Аваков рюкзаками приторговывает.
 показать весь комментарий
 
 
Компетентність? А то Аваков здійснював ту реформу? От, пілять! Та то завдяки авакову ми маємо не поліцію, а її імпотентну копію. Слухняну, безправну, яка виконує його волю. От за це його й залишили, що силами тої поліції аваков забезпечив перемогу Зеленського. Тут лише одні нацжони чого варті.
 показать весь комментарий
 
Єсть мнєніє таваріщєй з ********* обкому роботу таваріща Собакєвіча на займаній посаді відзначити, як задовільну... Бурхливі і тривалі аплодисменти 😕
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх