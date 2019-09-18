 Проявил компетентность во время реформы полиции, - Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Die Welt.
"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства", - заявил Пристайко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.
В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода. По его словам, за это время министр МВД должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.
Що ще ти збрешеш?
😂🤣😂🤣😂
Авакян палец о палец не ударил... А Вы тут ему такие достижения приписываете)))
Он переметнулся еще при "первом шухере".
Эта трава реально забористая)
Аваков остановил фальсификации тем, что зассал рискнуть?
О да... к Ордену!!!! Именной Орден "Зассал, но удержался на месте!
Правда предателей никто не любит, но это уже другое....
А я думав, що його лишили для придушення зимового пуншу.
"Кампитентнасть"... Тут все просто: элохторат Зели не в теме сложных слов, по этому в случае загвоздки вверни сложное слово и все пойдет по маслу.
Те, кто мог привести к власти такое ущербное ЧМО как Зеля, не знает значение таких слов как: Компетентность, Политология, Этикет, Ответственность...
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