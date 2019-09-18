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 Общество
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Все про:Портнов (435) Труба (137) ГБР (561)

 Труба не знает, откуда у Портнова информация о деятельности ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба говорит, что не знает, откуда у бывшего замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова информация о деятельности ГБР.

Об этом Труба сказал во время встречи с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не знаком с Андреем Портновым. Я не могу дать ответ на вопрос, откуда у него появляется эта информация. Я тоже хочу услышать на это ответ, и я понимаю, что это не только из ГБР такая информация, а такая информация и из других правоохранительных или государственных органов. Видно, есть возможность и общение получить такую ​​информацию", - сказал Труба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149040
 
 
 Топ комментарии
 
Речь не мальчика, но Директора (!) Государственного бюро расследований Украиньі....
Мамадарагая...
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ыыыыыы)))
Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать "А шо, ваш Порошенко лучше был?!"(С)
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Святая, блин, простота 😁😁😁все знают, а он -нет
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Речь не мальчика, но Директора (!) Государственного бюро расследований Украиньі....
Мамадарагая...
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А шо он может сказать?? Всем кто в адеквате понятно что власть захватила ОПГ Бабломойского и рыгососов Портнова\Разумкова... везде ихни люди назначены. Тут по моему даже ЗЕбилу должно быть понятно откуда у него инфа.
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ыыыыыы)))
Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать "А шо, ваш Порошенко лучше был?!"(С)
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Святая, блин, простота 😁😁😁все знают, а он -нет
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Труба отлично имитирует медалиста-выпускника Трускавецкого университета,смотрю.
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Портов знає , а ти незнаєш ? Труба тобі Роман .
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Я не знаком с Андреем Портновым. Я не могу дать ответ на вопрос, откуда у него появляется эта информация. Так заведи дело, арестуй засранца и пускай раскажет кто ему сливает информацию. Может тот проклятий крот в твоем ГБР, не дай Б-г, и кацапам ее сливает)
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все прогнило в коррупции, коллаборантах и мафии!
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государственное бюро преследований оппонентов зелупы
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узнает когда скоро всместе с зеЛяй/портновым у прочей зелеНой падалью будет на ростове...сразу вспомнит откуда
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бюро расследований, которое ничего не знает, кроме как обслуживать портнова
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І як не повірити людині, в якої такі чесні і голодні очі?
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От навіщо платники податків мають годувати слідчих, які навіть не здатні провести розлідування у своїй власній канторі.
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