EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  17  0
Все про:Ельченко (244) ООН (2813) США (15347)

 Ельченко встретился с новой представительницей США в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко пообщался с новой представительницей США в этой организации Келли Крафт.

Знакомство дипломатов состоялось после первого заседания 74-й Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы установили личный рабочий контакт, что будет способствовать взаимодействию Украины и США в ООН. Американский дипломат прекрасно знакома с ситуацией в Украине и вокруг нее", - сказал Ельченко.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты настроены продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине на площадках ООН.

"США и дальше будут оставаться надежным и искренним партнером нашего государства", - подытожил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Еврокомиссия готовит меры по борьбе с российской дезинформацией

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

Украина определила свои приоритеты на время этой сессии как завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3149039
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх