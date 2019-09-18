 Ельченко встретился с новой представительницей США в ООН

Знакомство дипломатов состоялось после первого заседания 74-й Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы установили личный рабочий контакт, что будет способствовать взаимодействию Украины и США в ООН. Американский дипломат прекрасно знакома с ситуацией в Украине и вокруг нее", - сказал Ельченко.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты настроены продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине на площадках ООН.

"США и дальше будут оставаться надежным и искренним партнером нашего государства", - подытожил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

Украина определила свои приоритеты на время этой сессии как завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.