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Все про:ГПУ (9351) поджог (639) Гонтарева (780) Рябошапка Руслан (113)

 Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, а его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры.

Также на Цензор.НЕТ: Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте на Цензор.НЕТ: Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам

Источник: https://censor.net.ua/n3149038
 
 
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Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание - Цензор.НЕТ 6010
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эта шваль пришла к власти потому что зебил = кацап..даже хуже. При Пете эта гниль боялась нос в Украину показать при ЗЕбиле оно теперь царь и бох...
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В процессе расследования главное - не выйти на самого себя.
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Казнокрадку подпалили-обидели - поднять все спецслужбы на уши!
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Беня отмародёрил Приват на 5 лярдов он у ЗЕбилов свой парень и патриот. Гонтарева спасала Приват зала туда 160 ярдов гр. для ликвидации кассового разрыва, она у ЗЕбилов грабительница и воровка....ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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хватит про воровку гонтареву, все новости засрали))
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В Украинкой тюрьме она будет в полной безопостности.
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Кстати, запомните єтот день, - сегодня впервые от выборов западные посольства спросили шо за нах происходит. Оттого и срачка у зелени)
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