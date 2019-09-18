 Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, а его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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