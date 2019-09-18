EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  167  7
Все про:дезинформация (111) Еврокомиссия (844) Россия (73877) Евросоюз (12586)

 Еврокомиссия готовит меры по борьбе с российской дезинформацией

До конца октября Европейская комиссия собирается предложить пакет мер по противодействию дезинформации, которая поступает в Евросоюз извне.

Об этом европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот кодекс не будет иметь ничего общего с цензурой, ничего общего с созданием "министерства правды". Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы осветить политические дебаты, обеспечить систему транспарентности", - заявил Кинг.

По его утверждению, объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Еврокомиссия готовит ряд мер, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Он сообщил, что будут предложены законодательные акты о политической рекламе и ясных правилах финансирования политических партий. Будет усилена координация стран Союза в реагировании на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс - это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США". В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призывали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах - не "российское финансирование", а изменение настроений в европейском обществе.

Также на Цензор.НЕТ: РФ выделяет миллиардные бюджеты на дезинформацию, мы должны инвестировать в воспитание критического мышления, - спикер Сейма Литвы Пранцкетис

Первоначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но потом голосование по ней перенесено на октябрьскую сессию.

Источник: https://censor.net.ua/n3149037
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це не власна деза, а проплачені кремлівські зезулі.
 показать весь комментарий
 
 
Так цілі політичні партії проплачені - уже вони самі, користуючись брехливими гаслами і обіцянками - самі по собі дезінформація, і постійно формують дезінформацію для суспільства. ОЗГ.
 показать весь комментарий
 
При цьому є брехня, яка заполонила усю Україну. Ось про неї варто говорити.
 показать весь комментарий
 
представители крайне правых, националистических и популистских партий призывали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах - не "российское финансирование", а изменение настроений в европейском обществе
как все знакомо)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх