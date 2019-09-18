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 Общество
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 Рябошапка: следователи и прокуроры, расследующие дела Майдана, смогут работать и дальше

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал, что команда следователей и прокуроров, которая расследует дела Майдана, сможет и дальше работать по этому направлению.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, что будет с командой следователей и прокуроров Управление специальных расследований ГПУ после того, как прокуратура окончательно лишится следственных функций.

Рябошапка заявил, что продлевать следственные функции для дорасследования "майдановских" дел не будут, "а что касается людей, которые работают в этом департаменте, то они смогут перейти как следователи в Государственное бюро расследований или остаться как прокуроры в Офисе генпрокурора и осуществлять процессуальное руководство в этих делах". "Прокуроры же смогут продолжать осуществлять процессуальное руководство в делах, которые будет расследовать уже ГБР, чтобы была определенная связь, чтобы она не разрывалась", - добавил он.

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Напомним, что 17 сентября директор ГБР Роман Труба на встрече с депутатами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не исключил, что следственные функции прокуратуры в делах Майдана могут быть продлены для дорасследования этих дел, или же следователи из прокуратуры должны перейти в ГБР. Но в обоих случаях нужны изменения в законодательство, поскольку, чтобы сохранить их команду в ГБР, нужно брать их на работу по упрощенной процедуре, чего сейчас в законе не предусмотрено.

При создании ГБР дали 1 год на передачу дел от прокуратуры в ГБР, потому 20 ноября следственные функции прокуратуры прекращаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149035
 
 
 Топ комментарии
 
А хто серед нової влади зацікавлений найти вбивць Небесної сотні, якщо шукають "потепління" з тими, хто переховує цих вбивць?
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А шо этот Шапка молчит про Петю?? ЗЕбилятня уже ёрничает. Раньше визжали шо Луценко мешает Петю посадить...шо теперь прикажете ЗЕбилам визжать? Эй Шапка шо там с Петей когда на нары, ато ЗЕбилы лютуют...зрадой запахло...
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Чтобы не раскрывать дела Майдана нужно всегда говорить, что зарплаты маленькие - надо бы добавить, что не хватает полномочий и нужны изминения в законодательстве. А когда спросят, шо вы - казлы, пять с половиной лет расследовали, кивать на Раду, мол не изменили законодальство, а так бы давно расскрыли, будьте уверены.
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Значит, итоги расследования всех устраивают.
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Там все вещдоки уничтожили, какие расследования?
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Расследование Майдана:
От Аллеи Небесной Сотни до пенсии Рябошапка: следователи и прокуроры, расследующие дела Майдана, смогут работать и дальше - Цензор.НЕТ 9148
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А шо этот Шапка молчит про Петю?? ЗЕбилятня уже ёрничает. Раньше визжали шо Луценко мешает Петю посадить...шо теперь прикажете ЗЕбилам визжать? Эй Шапка шо там с Петей когда на нары, ато ЗЕбилы лютуют...зрадой запахло...
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А хто серед нової влади зацікавлений найти вбивць Небесної сотні, якщо шукають "потепління" з тими, хто переховує цих вбивць?
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Чтобы не раскрывать дела Майдана нужно всегда говорить, что зарплаты маленькие - надо бы добавить, что не хватает полномочий и нужны изминения в законодательстве. А когда спросят, шо вы - казлы, пять с половиной лет расследовали, кивать на Раду, мол не изменили законодальство, а так бы давно расскрыли, будьте уверены.
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В цілому, ці нові закони, що приймає зараз влада - вони навіть не те, що неважливі, - вони нікчемні. Обіцяні інвестиції - пуста обіцянка. Великої будівлі не пропонується. Пам'ятаєте як будувався, наприклад, БАМ? Була звістка - слова, проект, а потім діло. Всі знали, що будують. Зараз ніхто нічого не хоче будувати, крім, очевидно, диктатури. Тобто великого будівництва не буде - буде те саме, що вже 20 років є. Зараз з'явиться суд, який може буде судити, а може й ні. Ще й може судити так, як захочеться Коломойському, чи Зеленському. Припустимо, посудять народ. Система то не змінеться. Засудять старих - будуть красти нові. Це вже тупик. Туди навіть йти не має сенсу - в тупик.
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