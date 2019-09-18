 Рябошапка: следователи и прокуроры, расследующие дела Майдана, смогут работать и дальше

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, что будет с командой следователей и прокуроров Управление специальных расследований ГПУ после того, как прокуратура окончательно лишится следственных функций.

Рябошапка заявил, что продлевать следственные функции для дорасследования "майдановских" дел не будут, "а что касается людей, которые работают в этом департаменте, то они смогут перейти как следователи в Государственное бюро расследований или остаться как прокуроры в Офисе генпрокурора и осуществлять процессуальное руководство в этих делах". "Прокуроры же смогут продолжать осуществлять процессуальное руководство в делах, которые будет расследовать уже ГБР, чтобы была определенная связь, чтобы она не разрывалась", - добавил он.





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Напомним, что 17 сентября директор ГБР Роман Труба на встрече с депутатами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не исключил, что следственные функции прокуратуры в делах Майдана могут быть продлены для дорасследования этих дел, или же следователи из прокуратуры должны перейти в ГБР. Но в обоих случаях нужны изменения в законодательство, поскольку, чтобы сохранить их команду в ГБР, нужно брать их на работу по упрощенной процедуре, чего сейчас в законе не предусмотрено.

При создании ГБР дали 1 год на передачу дел от прокуратуры в ГБР, потому 20 ноября следственные функции прокуратуры прекращаются.





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