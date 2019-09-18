 74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил с вступлением в должность нового президента Генассамблеи - нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем", - заявил генсек ООН.

Как сообщалось ранее, Украина определила собственные приоритеты повестки дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, среди которых главное место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

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Ранее новый президент Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что свою деятельность на этой должности он посвятит борьбе с бедностью в мире и обеспечению доступа к образованию, в том числе инклюзивному. Именно доступ к образованию новый президент Генассамблеи считает важнейшей задачей человечества, поскольку, по его мнению, она является ключом к ослаблению ненависти, достижению взаимопонимания и равенства.

Тиджани Мухаммад-Банде сделал серьезную академическую карьеру в политологии. Он получил степень бакалавра в университете Ахмаду Белло в Нигерии, стал магистром Бостонского университета в США и доктором философии в области политологии в университете Торонто (Канада).

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