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Все про:поджог (639) пожар (3710) Гонтарева (780) Супрун Ульяна (589)

 Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун призвала не поддерживать тех, кто пытается легитимизировать нападения, запугивания и убийства граждан.

О своем отношении к поджогу дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и реакции общества на этот поджог Супрун написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда убили Павла Шеремета - найти и наказать заказчиков стало делом чести для его коллег, близких и друзей. Когда убили Екатерину Гандзюк - найти и наказать заказчиков стало делом чести для ее родственников, друзей и активистов со всех уголков страны, которых объединили постоянные нападения со стороны местных феодалов. Теперь, когда сожгли дом Валерии Гонтаревой и машину ее невестки, а перед тем сбили ее машиной в Лондоне - за нее вступились эксперты в финансовой сфере и представители международных партнеров. Потому что, находясь на должности, она принимала решения в интересах украинцев, а не олигархов", - написала Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

Экс-глава Минздрава считает, что у "подонков" прекрасно получается разъединить общество.

"Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева неоднократно заявляла об угрозах и обещания "расплаты" от Коломойского. Теперь дело дошло до физического насилия и поджогов. Коммуникационное сопровождение обеспечивают профессиональные генераторы информационного шума и угроз - Портнов и Дубинский", - написала она.

"Но эта история не только о Валерии Гонтаревой. Она о любом человеке, который осмелится сопротивляться коррупционерам, ворам или убийцам. А пытаться делать системные изменения и трансформации - значит сопротивляться им", - добавила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: "Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме

Бывшая и.о. министра напомнила, что ее команда почти все время работы в Минздраве получала "угрозы, сфабрикованные дела и иски с абсурдными требованиям".

Она призвала сопротивляться попытка легитимизировать нападения, запугивания и убийства граждан.

"И помните, что каждый раз, когда мы спорим из-за второстепенного - подонки получают вдохновение для будущих преступлений и убийств", - подытожила Супрун.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам 01
Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам 02
Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам 03

Источник: https://censor.net.ua/n3149033
 
   
 Топ комментарии
 
Подельники.
Хватает же совести поставить в один ряд убийства Шеремета и Гандзюк и отчаянное уклонение Гонтаревой от экстрадиции в Украину.
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Супрун правильно говорить про погрози, які ми бачимо навіть на Цензорі.
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На самом деле зе-билам ПОФИГ и на Гонтареву, и на Супрун, и даже на Порошенко.
Их жутко ненавидят РЫГОАНАЛЫ!!! Которым поломали весь "бизнес" при Януковиче.
Просто быть рыгоаналом сейчас не комильфо, вот они под зе-тыпилов и маскируются.
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Дубинский, кстати сейчас в комитете по банковской деятельности и у него многолетний профиль работы в этой области.
Чем интересны Портнов и Дубинский и отличаются от других. Тем что у них куча своих расследований и инсайдерской информации и тем что они все время ее выкладывают для обозрения. Смотрим реальный детектив без долгих перерывов.
И главное предсказания их сбываются. Сказал Портнов месяц назад, что Кузня будет арестована. И на тебе, - арестована.
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И что он с этой кузней делать будет ? Кому она нужна ? Через неделю максимум о ней все забудут.
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Он будет брать барыгу за жопу, а садить за решетку. С полной конфискацией его личного имущества и офшоров.
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Ты не о том. Ты скажи: на сколько дней тебе СВИФТ отключить. На пару недель хватит, чтобы всю Зекоманду население вынесло с Банковой ?
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Ты что ли свифт будешь отключать? А у Трампа и Меркель с Макроном ты попросил разрешения? Эта троица на твоего барыгу без власти уже давно все свои части тела положила. Он им ******* как личность до одного места, чтобы они из-за него свифт УКРАИНЕ отключали.
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А полиция Лондона не нашла злого умысла в дтп с гонтаревой, вот тупари. Скотланд-Ярд все дела, зачем это нужно, тут люди по фотографиям все дела раскрывают.
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