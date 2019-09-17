 Супрун вступилась за Гонтареву: эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам

О своем отношении к поджогу дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и реакции общества на этот поджог Супрун написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда убили Павла Шеремета - найти и наказать заказчиков стало делом чести для его коллег, близких и друзей. Когда убили Екатерину Гандзюк - найти и наказать заказчиков стало делом чести для ее родственников, друзей и активистов со всех уголков страны, которых объединили постоянные нападения со стороны местных феодалов. Теперь, когда сожгли дом Валерии Гонтаревой и машину ее невестки, а перед тем сбили ее машиной в Лондоне - за нее вступились эксперты в финансовой сфере и представители международных партнеров. Потому что, находясь на должности, она принимала решения в интересах украинцев, а не олигархов", - написала Супрун.

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Экс-глава Минздрава считает, что у "подонков" прекрасно получается разъединить общество.

"Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева неоднократно заявляла об угрозах и обещания "расплаты" от Коломойского. Теперь дело дошло до физического насилия и поджогов. Коммуникационное сопровождение обеспечивают профессиональные генераторы информационного шума и угроз - Портнов и Дубинский", - написала она.

"Но эта история не только о Валерии Гонтаревой. Она о любом человеке, который осмелится сопротивляться коррупционерам, ворам или убийцам. А пытаться делать системные изменения и трансформации - значит сопротивляться им", - добавила Супрун.

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Бывшая и.о. министра напомнила, что ее команда почти все время работы в Минздраве получала "угрозы, сфабрикованные дела и иски с абсурдными требованиям".

Она призвала сопротивляться попытка легитимизировать нападения, запугивания и убийства граждан.

"И помните, что каждый раз, когда мы спорим из-за второстепенного - подонки получают вдохновение для будущих преступлений и убийств", - подытожила Супрун.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.





