 "Посмотреть в глаза и поблагодарить за духовную несокрушимость", - глава ПЦУ Епифаний встретился с бывшими узниками Кремля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Хочу посмотреть вам в глаза и поблагодарить за духовную несокрушимость, ведь вы прошли горнило тяжких испытаний российскими тюрьмами", - сказал митрополит.

Он обсудил с гостями актуальные вопросы общественной жизни и процесс признания Православной церкви Украины другими поместными церквями.

Бывшие узники Кремля поделились с Епифанием подробностями своего пребывания в незаконном заключении. В частности, журналист Роман Сущенко рассказал предстоятелю ПЦУ о картине "София Киевская", которую он написал в заключении и в свое время передал в подарок владыке.

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На встрече митрополит Епифаний заметил, что украинцы - свободолюбивый народ, который не хочет чужого, однако не согласится на неволю.

"Мы - европейцы и мы непокоренные, мы будем до конца бороться за справедливый мир", - сказал предстоятель.

Во встрече с митрополитом Епифанием приняли участие Владимир Балух с женой, Николай Карпюк с семьей, Павел Гриб с родителями, Роман Сущенко, Александр Кольченко с семьей, Артур Панов, Алексей Сизонович с братом и Евгений Панов с семьей.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.