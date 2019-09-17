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 Общество
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Все про:ООН (2813) Донбасс (19387) гуманитарная помощь (838)

 До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН

Чтобы обеспечить самые острые гуманитарные потребности на востоке Украины, до начала зимы необходимо найти $52 млн. ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявил на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $52 млн., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - сказал Дюжаррик.

Он добавил, что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $162 млн., сейчас наполнен на 32%.

"Около $16 млн. из средств, которые немедленно требуются сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам заминирования, маркировку заминированных территорий и разминирование территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.

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Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов жителей подконтрольной территории обитают на земле, загрязненной минами и взрывными устройствами.

"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущих в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - на передвижные медицинские команды или предоставление людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - добавил Дюжаррик.

Напомним, 12 февраля 2019 года в ООН основали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта.

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Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта быстро, скоординированно и целенаправленно.

Источник: https://censor.net.ua/n3149029
 
 
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Сена и комбикорма набросать. И перезимуют
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що, на всі 52 млн будуть щурячу отруту закупляти?
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Может Порошенка раскулачим?
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Ахметку. Нехай допомагає своїм землячкам.
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Ахметов уже не олигарх, а бизнесмен и в команеде ЗЕ.
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Предлагаю собрать с учителей - у них самые большие зарплаты. По 500 дол., они даже не заметят.
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ООН це треба, то нехай самі шукають гроші. Давайте обкладемо податком ООН в Україні🐸
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Это, твари,вы Маму мою, призываете инвестировать в "Донбас"?А на самом деле в ФСБ?Прикольно -края посмотрите!
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Не жилось їм як людям, а тепер памагітє

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