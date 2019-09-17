 Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте, - Госдеп США

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морганы Ортагус, передает Цензор.НЕТ.
"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в заявлении.
Американская сторона также выразила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.