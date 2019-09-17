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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (965) Пристайко (164) Помпео (148)

 Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте, - Госдеп США

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морганы Ортагус, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией

Американская сторона также выразила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3149028
 
 
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Выфсеврети. Весь цивилизованный мир указал клоуну на дверь и больше с ним не разговаривает. Только Петя может наладить контакт с западом.
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Шо там в Дании по блошиным рынкам и секонд-хендам?
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велосипеды с речек вылавливают и шлют Зеленскому пачками покататься.
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Alex Rozhenko В Німеччині і Польщі є такі ринки,на них б/у техніку продають,так ніяких касових апаратів немає.Її доречі до нас возять.Там доволі круті речі є.
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Новая власть введёт новую нумерацию реформ или начнёт считать реформы по старому , со 149-ой реформы ?
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