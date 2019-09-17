 Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Не нужно делать преждевременных выводов о том, что там было и кто виновен, или может быть виновен. Давайте дождемся хотя бы предварительных результатов. Это надо делать быстро, но чтобы за скоростью мы не потеряли качества, не назначили кого-то невиновного и не осудили его", сказал он.
Также Рябошапка добавил, что пока не готов говорить, есть ли связь между попаданием Гонтаревой в ДТП в Лондоне, поджогом авто ее невестки и поджогом дома. "Мы немного забегаем вперед. Гонтарева это связывает (между собой. - Ред.), а я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять, строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой мы понимаем кто, и Гонтарева четко на это указывает", - подчеркнул генпрокурор.
На вопрос, на кого именно указывает Гонтарева, Рябошапка ответил: "Спросите у Гонтаревой".
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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
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Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.