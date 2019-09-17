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Все про:поджог (639) пожар (3710) Гонтарева (780) Рябошапка Руслан (113)

 Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предупреждает, что в погоне за скоростью можно потерять качество расследования.

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Не нужно делать преждевременных выводов о том, что там было и кто виновен, или может быть виновен. Давайте дождемся хотя бы предварительных результатов. Это надо делать быстро, но чтобы за скоростью мы не потеряли качества, не назначили кого-то невиновного и не осудили его", сказал он.

Также Рябошапка добавил, что пока не готов говорить, есть ли связь между попаданием Гонтаревой в ДТП в Лондоне, поджогом авто ее невестки и поджогом дома. "Мы немного забегаем вперед. Гонтарева это связывает (между собой. - Ред.), а я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять, строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой мы понимаем кто, и Гонтарева четко на это указывает", - подчеркнул генпрокурор.

На вопрос, на кого именно указывает Гонтарева, Рябошапка ответил: "Спросите у Гонтаревой".

Читайте на Цензор.НЕТ: Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Также на Цензор.НЕТ: "Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме

Источник: https://censor.net.ua/n3149027
 
 
 Топ комментарии
 
Марина_Ш‏ @preckless2 9 часов назад

Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
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Рябокєпка, включай вже турборежим.
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Той, хто більше всіх радіє?
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Да что тут думать над версиями, кто получил больше всего выгоды от поджога - тот и виновен в нем.
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Все вопросы к вашему коллеге сцыщику. Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7116
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як кажуть в народі "на злодієві ряба шапка горить" Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8904
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Рябокєпка, включай вже турборежим.
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Дайте йому сто днів, треба почекати, бо пєця винуватий🐸
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Та ничего не рано ,сама тварюка себя подожгла ,когда узнаем на сколько тот дом был застрахован всё станет ясно ..
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то візьми свій також застрахуй і підпали
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У нього нема хати - приймак у тещі. Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 831
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Приймаком у тэщи был твой Гойсман. Но уже она его выперла. И он теперь на винницком рынке презентует коллекцию труселей Осень-2019
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Так я же не из соевой банды ,чтобы такими заниматься делами Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3324нехорошо это ...
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Марина_Ш‏ @preckless2 9 часов назад

Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
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валера. перелогинься. от тебя перегаром через монитор воняет.
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Это отражение воздушно-капельных испарений от монитора.
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У прокуратуры следствие появилось? Шапка дела в суд и обвинения против коррупционеров порошенко не будет выдвигать? Договорился беня с порошком?
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так не было никакого поджога. он того , самовоспламенился от алкогольных испарений пьяной жабы сатановской.
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Рябошапка: Нельзя торопиться связывать очевидно связанные вещи. Надо сначало разобраться - а был ли у Гонтаревой дом?
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Рябошапка, почему ты такой наивный и доверчивый. Лере надо получить политическое убежище в Великобритании. Потому что воровка на ней печати негде ставить. И она организует все эти наезды, поджоги, дтп. И искать нужно тех кого она наняла для этих инсценировок
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Хотя есть ещё вариант. Рошен боится что ее привезут в Киев и она выложен все что о нем знает. И тогда Пете канты. Надо ещё искать тех кого Петя подослал
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ти просто геній, завтра тебе призначать першим заступником рябої кепки
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Янукович тоже верещал, что это политические преследования, когда у него бухло из бара и полотенца в Межыгирри потырили
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Рябошапка, Лера это твой тест на соответствие должности. Какая то воровка дурить и прокуратуру и всю Украину, пытаясь уйти от ответственности и сохранить наворованное, а вы как овечки вокруг нее
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