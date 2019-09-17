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 Общество
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Все про:журналистика (2457) свобода слова (996) Офис Президента (105)

 В офисе Зеленского не подтвердили, что их собственный представитель в Совете по свободе слова у них работает

Представлявший Офис Президента, согласно информации на сайте Президента, на учредительном собрании Совета по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов не является сотрудником Офиса Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из ответа Департамента доступа к публичной информации Офиса на информационный запрос Українських Новин.

Агентство запросило у Офиса копию табеля учета рабочего времени за август и за период с 1 по 11 сентября Максима Кречетова, который в ряде сообщений СМИ был назван экспертом департамента информационной политике Офиса.

В ответ Офис не смог предоставить копии табелей, поскольку Кречетов не состоит в трудовых отношениях с Офисом.

"По информации предоставленной Департаментом управления персоналом М.Кречетов не пребывает в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

В то же время в сообщении на сайте Президента об учредительном заседании Совета по свободе слова и защите журналистов при Президенте было сказано, что Офис представлял Максим Кречетов, причем должность Кречетова и другая информация в каком статусе он представлял Офис указано не было.

При этом именно Кречетову в сообщении приписаны слова о необходимости введения Национальной пресс-карты и формализации журналистских стандартов и стандартов каждой редакции в рамках саморегуляции журналистов.

Также читайте: Офис Президента хочет ввести национальную пресс-карту и не пускать журналистов без нее на мероприятия, - журналист Щербина

В офисе Зеленского не подтвердили, что их собственный представитель в Совете по свободе слова у них работает 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3149026
 
 
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Оксана Забужко: "Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом"
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Це ДНО і пепець.Колись так язічьнікє бідну Лютку Янукоовочу облизували.Дякую,Тобі,Боже,що я не кацап.
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А ось вони і отряди Зе... А ще з москалів сміялися...
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Вы устали от войны, вы сдали Крым, вы простили Путина, вы избрали клоуна, вы предали Украину... Ну назовите хоть одну причину, не отобрать у вас Приватбанк?(с)
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А они сами знают вообще" хто у них працює?"
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Скорее для покрытие гешэфта для папы Бени. То 5 лярдов. ему компенсируют, то еще 2 обещают, то электричество гос.компания продает дешевле себестоимости. А бюджет то не резиновый, нужно компенсировать.
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