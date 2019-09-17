 В офисе Зеленского не подтвердили, что их собственный представитель в Совете по свободе слова у них работает

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из ответа Департамента доступа к публичной информации Офиса на информационный запрос Українських Новин.

Агентство запросило у Офиса копию табеля учета рабочего времени за август и за период с 1 по 11 сентября Максима Кречетова, который в ряде сообщений СМИ был назван экспертом департамента информационной политике Офиса.

В ответ Офис не смог предоставить копии табелей, поскольку Кречетов не состоит в трудовых отношениях с Офисом.

"По информации предоставленной Департаментом управления персоналом М.Кречетов не пребывает в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время в сообщении на сайте Президента об учредительном заседании Совета по свободе слова и защите журналистов при Президенте было сказано, что Офис представлял Максим Кречетов, причем должность Кречетова и другая информация в каком статусе он представлял Офис указано не было.

При этом именно Кречетову в сообщении приписаны слова о необходимости введения Национальной пресс-карты и формализации журналистских стандартов и стандартов каждой редакции в рамках саморегуляции журналистов.

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