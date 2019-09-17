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 Политика Украины
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Все про:аудит (286) КГГА (2243) Кличко (2737)

 "Мы готовы предоставить все материалы для этой проверки", - Кличко про аудит КГГА от Кабмина

Мэр Киева Виталий Кличко уверил, что будет способствовать проведению аудита в Киевской городской государственной администрации.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы отправили письмо о проведении аудита. Сейчас распространяются слухи о коррупции. Мы работаем абсолютно открыто. Более 100 человек были уволены за коррупцию, документы отправлены в правоохранительные органы. Служба внутреннего аудита всегда работает. Чтобы не было разных слухов, мы отправили письмо относительно проверок. Пожалуйста - мы абсолютно открыты и готовы предоставить все материалы для этой проверки", - сказал Кличко.

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Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Источник: https://censor.net.ua/n3149021
 
   
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если у кличка есть внук, его надо спасать. он первым под аудит попадёт. овощ он своего от люстрации еле спас, уже на ходу вырвав из садика..
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Раздавай Кличко веники - надо убирать мусор с Грушевского
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