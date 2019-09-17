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Все про:Израиль (975) Путин (25054)

 Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент Владимир Путин считает Израиль русскоязычным, поскольку в нем проживают почти 2 млн русскоязычных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Такое заявление Путин сделал на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

Он отметил: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья.Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".

Источник: https://censor.net.ua/n3149019
 
 
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Так-с, скоро начнут спасать и освобождать..! Путин назвал Израиль русскоязычным государством - Цензор.НЕТ 6005
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Референдум в Хайве о да пригород Одессы как ни крути..... евреи насторожились Путин назвал Израиль русскоязычным государством - Цензор.НЕТ 5192
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Срочно на защиту, только Мосад не СБУ
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Пуйло засунь себе многоязыков в задницу... Все не работает рашкина методика рюскоговорящая... Все геополитическая компиляция закончена на Украине, теперь начинается декомпиляция.... Мудак..
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Наверное скоро он и Германию, и Нидерланды, и Испанию, и Португалию объявит русскоязычными. Там тоже на каждом шагу слышишь русский язык местных жителей.
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Эээ, ну на месте граждан АРК Израиловка, я бы начал напрягаться
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Потому что Биробиджан им и на хрен не нужен,а московское стадо тем более Путин назвал Израиль русскоязычным государством - Цензор.НЕТ 7797
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интересна-а США он когда таковыми признает...? Путин назвал Израиль русскоязычным государством - Цензор.НЕТ 8662 посля "нормандского хвармата"...?
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"Гольдштейн (Голдштейн) - преимущественно еврейская фамилия.
Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. Большинство таких «ранних» фамилий были даны по названию места проживания. Несмотря на звучание фамилии Гольдштейн, как «искусственной», исследователям известно, что в XVI-XVII веках подобный «золотой камень» служил гербом некоторых домов во Франкфурте-на-Майне.
Фамилия Гольдштейн имеет несколько вариантов: Гольштейн(!), Голштейн, Гольденштейн, Гольдштин и другие." - "... Таким образом, по генеалогическим правилам императорский род (династия) именуется Гольштейн(!)-Готторп-Романовской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династіи)" - кто ви, русскіє???
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Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам
Я вам, ребята, на мозги не капаю,
Но вот он, перегиб и парадокс:
Когой-то выбирают Римским Папою -
Когой-то запирают в тесный бокс.

Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всёй честной Италии
На Папу кандидата не нашлось.

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!

Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!

При власти, при деньгах ли, при короне ли -
Судьба людей швыряет, как котят.
Ну как мы место шаха проворонили?!
Нам этого потомки не простят!

Шах расписался в полном неумении -
Вот тут его возьми и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении -
Аятолла, и даже Хомейни.

Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран,
А мне бы взять Коран и - в Тегеран!

В Америке ли, в Азии, в Европе ли -
Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере, -
Там Мао делать нечего вообще!

Успехи наши трудно вчетвером нести,
Но каждый коренаст и голенаст,
Ведь воспитали мы, без ложной скромности,
Наследника Онассиса у нас.

Следите за больными и умершими -
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики!
1979
В.Высоцкий
🤗
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Тель-Авив - исконно русский город. Путин назвал Израиль русскоязычным государством - Цензор.НЕТ 2704
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шо, а освобождать от угнетения ивритом тоже будет ?
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