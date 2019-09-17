Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.
Такое заявление Путин сделал на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Он отметил: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья.Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".
Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1— РБК (@ru_rbc) September 17, 2019
Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. Большинство таких «ранних» фамилий были даны по названию места проживания. Несмотря на звучание фамилии Гольдштейн, как «искусственной», исследователям известно, что в XVI-XVII веках подобный «золотой камень» служил гербом некоторых домов во Франкфурте-на-Майне.
Фамилия Гольдштейн имеет несколько вариантов: Гольштейн(!), Голштейн, Гольденштейн, Гольдштин и другие." - "... Таким образом, по генеалогическим правилам императорский род (династия) именуется Гольштейн(!)-Готторп-Романовской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династіи)" - кто ви, русскіє???
Я вам, ребята, на мозги не капаю,
Но вот он, перегиб и парадокс:
Когой-то выбирают Римским Папою -
Когой-то запирают в тесный бокс.
Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всёй честной Италии
На Папу кандидата не нашлось.
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
При власти, при деньгах ли, при короне ли -
Судьба людей швыряет, как котят.
Ну как мы место шаха проворонили?!
Нам этого потомки не простят!
Шах расписался в полном неумении -
Вот тут его возьми и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении -
Аятолла, и даже Хомейни.
Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран,
А мне бы взять Коран и - в Тегеран!
В Америке ли, в Азии, в Европе ли -
Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере, -
Там Мао делать нечего вообще!
Успехи наши трудно вчетвером нести,
Но каждый коренаст и голенаст,
Ведь воспитали мы, без ложной скромности,
Наследника Онассиса у нас.
Следите за больными и умершими -
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики!
1979
В.Высоцкий
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