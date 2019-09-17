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Все про:Беларусь (2878) посол (1320) США (15347)

 США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва

Страны договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов. Последние 11 лет руководство диппредставительств было на уровне временных поверенных.

Договоренность была достигнута на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

Хейл назвал договоренность "важным историческим моментом двусторонних отношений", а ситуацию, из-за которой дипмиссии работали без полноценных руководителей, – неестественной.

По словам замгоссекретаря, Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.

Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением, ставшим, по его мнению, свидетельством того, что "США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь". Интерес Вашингтона к восточноевропейскому региону "обнадеживает", добавил белорусский лидер.

Также на Цензор.НЕТ: США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах

Отношения США и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США.

По настоянию белорусской стороны дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек, позднее лимит был увеличен до 10 человек. Тем временем руководство диппредставительств обоих государств было снижено до уровня временно поверенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3149018
 
 
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похоже шо бацька решил от кацабов "подстраховаться"...возобновляет дружбу с США...путя будет в шоке... США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва - Цензор.НЕТ 9273
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Базу НАТО уже надо строить и чем вчера тем спокойней Люди будут жить
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США обратило внимание на Беларусь, когда Лукашенко решил её экономически присоединить к России. К чему бы это и на основании каких договоренностей - может скучно стало Лукашенку в одиночестве, а может на престол наследника хочет посадить, а без поддержки сильного покровителя это в Европе затруднительно. И вот США признало, что сделало ошибку, не ведя политического воспитания белорусского двора..
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от молодець бацька ...тримає кацапів на короткому ремінці
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возвращение волхвов. понятно шо ждут с дарами.
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і це нічого не означає.
просто лука намагається вигідніше себе продати.
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