 Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Диндзе.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.