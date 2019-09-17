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 Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе

Всем украинским военнопленным и политзаключенным, которые недавно вернулись на родину вследствие обмена, запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Диндзе.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3149017
 
 
 Топ комментарии
 
В України є проблемка, бо частина обміняних є громадянами України,їх не впустити за законом не можна.
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І який придурок забажає знову навістити 4 РЕЙХ?
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К чему это? Не хуже других. Грибу тоже премию можно было дать - Сахарова. Если раскрутить любовную почву.
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дак видимо никто вазвращаться и не сабирался... Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 780 кацабы видима прикалываются... Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 7081
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Дайош усем! Железный забор и чЕбурашку в придатку!
🤣🤣
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На самом деле хорошо , а то некоторые с освобожденных сами поехали в кацапию
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Уявляю як вони тепер викликатимуть на допит моряків, а в"їзд заборонено. Тупі на всю голову. Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 5789
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Ну и само собой напрашивается зеркальное решение Украины. Все, кто ,,убыли,,туда - сюда ни ногой !
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В України є проблемка, бо частина обміняних є громадянами України,їх не впустити за законом не можна.
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А на шо там дивитися в Мордорі ?
Досить фільм глянути "Володар персня"
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ото біда...як же вони без мордору тепер житимуть?
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Чтобы не было искушения, перестраховались.
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Глупый народ. Им надо Зоряна со Шкиряком бояться, а эти, что?
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Ухахахахаха конченые кикиморы с Иванушками
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Новость абсолютно нейтральная и не непредвиденная. Чуть выше ростом, чем обозвать кредит инвестицией, или пообещать то, что никогда не выполнишь. Тут уже все ясно - под зад носком.
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А що, хтось із них прагне поїхати в пекло, в пєдєроССію?
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Водное пространство наше,Крым наш,они чё вообще охренели эти мордовцы? Вообще нужно привязать спереди бывшего Президента Кравчука к головному военному кораблю и написать осторожно ядерная бомба и пусть идут через Керченский пролив на Бердянск- Мариуполь
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***** совсем е.банутое...
Какой идиот поедет на *********???
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Интересно, а Наде Савченко, Герою Украины, можно в Кремль?
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Да ладно., Они очень расстроились .... Да и пожизненно- термин не применим к раше...
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та сколько там той жизсти у рашки осталось.
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Это все равно что запретить Пукину когда нибудь внезапно сдохнуть
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А как хотелось? И на тебе.На бярёзы глянуть---соку попить.Сволочи!
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