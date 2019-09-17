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 Политика Украины
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Все про:Военная прокуратура (789) Чумак (120)

 Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

Главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что трех месяцев должно хватить для того, чтобы в рамках реформы военной прокуратуры реорганизовать ее в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

Такое мнение он выразил во вторник, 17 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Военная прокуратура будет реформирована не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру ... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.

В то же время он подчеркнул, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые термины реформы военной прокуратуры могут быть изменены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3149016
 
 
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Поменять название и печати...в принципе можно и быстрее...если захотеть...
А других изменений судя по всему там и не намечается....
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Эх не тепловизоров,не в меня стреляли,скукотища Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 9713
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Милицию в полицию реформировали, а прокуратуру в прокуратуру - это супербыстро.
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модер в долі напевне, бо лінк видалив
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Чумак, разберись почему сейчас гибнут военные на фронте? Им нечем защищаться?
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Коротко про ситуацію на початок 2019:

Гонтарева спасла Україну
Яценюк побудував кордон
Медведчук свій в доску
Ахметов - рятівник донбасу
Петро - гетьман
Мусарня й суди реформовані
Хто з цим не згоден - к@цап.
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і після всіх цих "перамог" бац ! ....- і ледве 8% голосів за Будку на виборах Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 9701
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Коротко про ситуацію на вересень 2019:

Гонтаревой спалили будинок, а новінскому і портнову - ні
Зєля здав Станицю і збирається здавати далі
Медведчук свій в доску ше й у ВР
Ахметов все той же рятівник Донбасу
Ігор Валерійович - гетьман, а зє - його посіпака
Мусарня й суди реформовані і працюють на благо зє!команди
Хто з цим не згоден - клятий порохобот, яких розігнали ще в травні

І ще влітку було "бац!" і гетьман Ігор Валерійович довів, що тупому стаду 73%-му можна по Г+Г впарити навіть розіп'ятих немовлят при бажанні.
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Пока все рехвормы от ЗЕсепаров это смена названий и поднятие зарплат в Охвисе ***********. Ах да..ещё ж электроэнергию на заводы Бабломойского рехвормировали по 57 копочек...пожалуй пока всё. Бедные ЗЕбилятники даже Петю не посадили, у них такое горе, всё на будущее переносят...Хотя интересно как это ЗЕбилятники будут садить Петю..ведь по ихним же визгам они давно выгнали Петю на Ростов.
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Да нет вы все проспали.Теперь порохоскот собирается на путч в декабре,в ростове уже зеля Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 7359
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а йа переведу эту прокурватуру за два!
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