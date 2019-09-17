 Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

Такое мнение он выразил во вторник, 17 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Военная прокуратура будет реформирована не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру ... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.
В то же время он подчеркнул, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые термины реформы военной прокуратуры могут быть изменены.
🤔
А других изменений судя по всему там и не намечается....
Гонтарева спасла Україну
Яценюк побудував кордон
Медведчук свій в доску
Ахметов - рятівник донбасу
Петро - гетьман
Мусарня й суди реформовані
Хто з цим не згоден - к@цап.
Гонтаревой спалили будинок, а новінскому і портнову - ні
Зєля здав Станицю і збирається здавати далі
Медведчук свій в доску ше й у ВР
Ахметов все той же рятівник Донбасу
Ігор Валерійович - гетьман, а зє - його посіпака
Мусарня й суди реформовані і працюють на благо зє!команди
Хто з цим не згоден - клятий порохобот, яких розігнали ще в травні
І ще влітку було "бац!" і гетьман Ігор Валерійович довів, що тупому стаду 73%-му можна по Г+Г впарити навіть розіп'ятих немовлят при бажанні.
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