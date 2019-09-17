 Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

Такое мнение он выразил во вторник, 17 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Военная прокуратура будет реформирована не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру ... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.

В то же время он подчеркнул, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые термины реформы военной прокуратуры могут быть изменены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка