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Все про:Литва (1337) Польша (4916) Россия (73877) Северный поток (495) Моравецкий Матеуш (47) Сквернялис (5)

 Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности, - Моравецкий

Польша и Литва считают проект газопровода "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности в центральной и восточной Европе.

Об этом заявил 17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Польша и Литва занимают очень схожую позицию, говоря, что строительство "Северного потока-2" - угроза энергетической безопасности в этой части Европы", - сказал Моравецкий на транслировавшейся телевидением пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден, - глава ОБСЕ Лайчак

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года. Дания пока не дала согласия на строительство.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149015
 
   
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Лучше бы занялись воссозданием Союза" Речь Посполитая",а то за потоком московская Орда хлынет в Европу.
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Пиндосы это греки,которые проживают у горы Пендос? Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 1161
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верно говоришь, нам в Литве пофиг эти потоки, нам хватает газа с нашего СПГ
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