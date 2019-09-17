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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (17919) Конгресс США (447) МИД (5128)

 Библиотека Конгресса США будет использовать слово "Kyiv" для названия столицы Украины

Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия Kyiv.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", - заявили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы

Библиотека Конгресса США будет использовать слово Kyiv для названия столицы Украины 01

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149014
 
   
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Зараз, розпочнуться анальні стогони з підарашки...

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невероятные новости, позитивные преобразования мирового масштаба. Надо вообще выходным днем закрепить в календаре.
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