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 Политика Украины
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Все про:КС (1375) Тупицкий (1)

 Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ"

Соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования во вторник,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.

"Во время тайного голосования новым председателем Конституционного суда избран Александр Тупицкий", - сообщил источник агентства.

Перед этим судьи КС уволили предыдущего председателя суда Наталью Шапталу.

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Также она вместе с другими двумя судьями - Михаилом Гультаем и Михаилом Запорожцем - была уволена с должности судьи из-за завершения у них 9-летнего срока судейских полномочий 21 сентября текущего года.

Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".

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В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.

Тупицкий был назначен судьей КСУ Указом президента в мае 2013 года. Присягу принял 15 мая 2013 года.

Он является кандидатом наук государственного управления по специальности "Механизмы государственного управления".

15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149013
 
 
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Фамилийо настораживающе... Чьих будет? Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1961
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придивись на фото ...зрозумієш ...майже брат гройсмаННа
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Знову донецькі , ці знають, як приймати потрібні оішення.
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Портнов возвращает донецкую мафию...
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"гарне" прізвище...і суто "українське"...вже нічого доброго від нього не чекаю..
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И чем этот высокооплачиваемый дармоед и бездельник лучше предыдущего?
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Ну дык, от портнова жеж, самого друга бурята иосифовича жеж... Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1310
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В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком апелляционном хозяйственном суде.

Сразу видно человека, нужного ЗЕманде.
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Це ті котрі ПОБОЯЛИСЬ ЧІТКО визнати те , що указ зе про розпуск парламенту
був неконституційним ?? Вони вже собі нового головуючого вибрали)))
Це після того як узеленсого пообіцяли КС не чіпати ???
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского, работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
///(их не люстрируют? ))))) а клонируют что ли? ))))))
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
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