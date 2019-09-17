 Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.
"Во время тайного голосования новым председателем Конституционного суда избран Александр Тупицкий", - сообщил источник агентства.
Перед этим судьи КС уволили предыдущего председателя суда Наталью Шапталу.
Также она вместе с другими двумя судьями - Михаилом Гультаем и Михаилом Запорожцем - была уволена с должности судьи из-за завершения у них 9-летнего срока судейских полномочий 21 сентября текущего года.
Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".
В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.
Тупицкий был назначен судьей КСУ Указом президента в мае 2013 года. Присягу принял 15 мая 2013 года.
Он является кандидатом наук государственного управления по специальности "Механизмы государственного управления".
15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.
Сразу видно человека, нужного ЗЕманде.
Выходцы из Донецка продолжают захватывать власть в судах Киева
http://ord-ua.com/2013/06/18/vyhodcy-iz-donecka-prodolzhayut-zahvatyvat-vlast-v-sudah-kieva/
був неконституційним ?? Вони вже собі нового головуючого вибрали)))
Це після того як узеленсого пообіцяли КС не чіпати ???
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского, работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
///(их не люстрируют? ))))) а клонируют что ли? ))))))
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.