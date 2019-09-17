 Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, его заместителем стал Головатый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.

"Во время тайного голосования новым председателем Конституционного суда избран Александр Тупицкий", - сообщил источник агентства.

Перед этим судьи КС уволили предыдущего председателя суда Наталью Шапталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместителем Председателя Конституционного Суда избран Александр Тупицкий

Также она вместе с другими двумя судьями - Михаилом Гультаем и Михаилом Запорожцем - была уволена с должности судьи из-за завершения у них 9-летнего срока судейских полномочий 21 сентября текущего года.

В официальном сообщении КС отмечается: "На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 Председателем Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил Председателя Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления им заявления об отставке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года.

Заместителем Председателя Конституционного Суда Украины был избран Сергея Головатый. Согласно статье 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя Председателя Конституционного Суда Украины избираются по предложению Председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием.

Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".

В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.

Тупицкий был назначен судьей КСУ Указом президента в мае 2013 года. Присягу принял 15 мая 2013 года.

Он является кандидатом наук государственного управления по специальности "Механизмы государственного управления".

15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.

Также читайте: Вопрос об обновлении Конституционного суда "на сегодня не стоит", - Разумков