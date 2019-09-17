 Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, его заместителем стал Головатый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.
"Во время тайного голосования новым председателем Конституционного суда избран Александр Тупицкий", - сообщил источник агентства.
Перед этим судьи КС уволили предыдущего председателя суда Наталью Шапталу.
Также она вместе с другими двумя судьями - Михаилом Гультаем и Михаилом Запорожцем - была уволена с должности судьи из-за завершения у них 9-летнего срока судейских полномочий 21 сентября текущего года.
В официальном сообщении КС отмечается: "На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 Председателем Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил Председателя Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления им заявления об отставке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.
Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года.
Заместителем Председателя Конституционного Суда Украины был избран Сергея Головатый. Согласно статье 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя Председателя Конституционного Суда Украины избираются по предложению Председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием.
Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018".
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Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".
В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.
Тупицкий был назначен судьей КСУ Указом президента в мае 2013 года. Присягу принял 15 мая 2013 года.
Он является кандидатом наук государственного управления по специальности "Механизмы государственного управления".
15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.
Сразу видно человека, нужного ЗЕманде.
Выходцы из Донецка продолжают захватывать власть в судах Киева
http://ord-ua.com/2013/06/18/vyhodcy-iz-donecka-prodolzhayut-zahvatyvat-vlast-v-sudah-kieva/
був неконституційним ?? Вони вже собі нового головуючого вибрали)))
Це після того як узеленсого пообіцяли КС не чіпати ???
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского, работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
///(их не люстрируют? ))))) а клонируют что ли? ))))))
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
инцедент..©
🤣🤗
рехформ кондитера?? Недолюстрированный?
🤢
Именно она остановила махинации Коломойского в Приватбанке и удержала банковскую систему от обвала. Именно в черной компании против нее были задействованы люди в широком спектре от Дубинского до Шабунина.
Начало новой эпохи, так похожей на старую.
Ну и что, и, правда, кто-то понял что он - следующий? Что сегодня жгут дом Гонтаревой за то, что перешла дорогу, а потом и ваш дом сожгут, когда вы перейдете. Эй, технократы в министерствах, депутаты в Раде, активисты, расследователи и антикоррупционеры, ВЫ, БЛД, - СЛЕДУЮЩИЕ. И вам голову-то будут откручивать куда как побыстрее чем Гонтаревой, которая вообще-то в Лондоне сидит, и которую никакой Интерпол Коломойскому не выдаст. Вас в вашем доме будут жечь, за неимением лондонского.
Что я вместо этого читаю? Ах*еть.
Конечно, она сама сожгла. Друг брата ее жены сжег. Дом, машину. Ну сомнений же нет. И евреи сами Рейхстаг сожгли. А ногу ей случайно сломали. И дела Портнов открывает ну просто так же, да?
Ну блд, ну что за х*йня, почему я это читаю? Вы с какой планеты пришельцы, вы с какого времени прилетели, вам по 10 лет и вы не знаете таки, кто такой Беня? Как он действует и что он делает? У него же сейчас никаких тормозов вообще.
Я для вас специально нарезал звук, уже много лет лежащий в открытых источниках. Как абсолютно отмороженный Кернес ах*евает от предложений Бени что-то сжечь.
Наслаждайтесь. Для совсем сомневающих предлагаю найти 40-минутную версию.
Вы - следующие.
😷
так что пофигу.... посыпалось....