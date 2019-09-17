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 Политика Украины
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Все про:КС (1375) Тупицкий (1)

 Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, его заместителем стал Головатый

Соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования во вторник,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.

"Во время тайного голосования новым председателем Конституционного суда избран Александр Тупицкий", - сообщил источник агентства.

Перед этим судьи КС уволили предыдущего председателя суда Наталью Шапталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместителем Председателя Конституционного Суда избран Александр Тупицкий

Также она вместе с другими двумя судьями - Михаилом Гультаем и Михаилом Запорожцем - была уволена с должности судьи из-за завершения у них 9-летнего срока судейских полномочий 21 сентября текущего года.

В официальном сообщении КС отмечается: "На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 Председателем Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил Председателя Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления им заявления об отставке.

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года.

Заместителем Председателя Конституционного Суда Украины был избран Сергея Головатый. Согласно статье 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя Председателя Конституционного Суда Украины избираются по предложению Председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием.

Сергей Головатый был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".

В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных хозяйственных судов.

Тупицкий был назначен судьей КСУ Указом президента в мае 2013 года. Присягу принял 15 мая 2013 года.

Он является кандидатом наук государственного управления по специальности "Механизмы государственного управления".

15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран заместителем Председателя Конституционного Суда Украины.

Также читайте: Вопрос об обновлении Конституционного суда "на сегодня не стоит", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3149013
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов возвращает донецкую мафию...
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Фамилийо настораживающе... Чьих будет? Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1961
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придивись на фото ...зрозумієш ...майже брат гройсмаННа
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Знову донецькі , ці знають, як приймати потрібні оішення.
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Портнов возвращает донецкую мафию...
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Откуда возвращает? Его янык назначил судьёй КС, петя назначил зампредом, зе предом. Так что он никуда не уходил
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"гарне" прізвище...і суто "українське"...вже нічого доброго від нього не чекаю..
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И чем этот высокооплачиваемый дармоед и бездельник лучше предыдущего?
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Ну дык, от портнова жеж, самого друга бурята иосифовича жеж... Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1310
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В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком апелляционном хозяйственном суде.

Сразу видно человека, нужного ЗЕманде.
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Це ті котрі ПОБОЯЛИСЬ ЧІТКО визнати те , що указ зе про розпуск парламенту
був неконституційним ?? Вони вже собі нового головуючого вибрали)))
Це після того як узеленсого пообіцяли КС не чіпати ???
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского, работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
///(их не люстрируют? ))))) а клонируют что ли? ))))))
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ДАнецкая школа... Овощная((. Взятки, подкуп, многоуровневая коррупция. Достойная креатура зезидента
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
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Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, -- не этот судя в Донецке помогал Ринату и компании закатывать бизнес в асфальт ?
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Нет. Этот помогал кучме засудить журналиста
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Чета енто смутно Мне напоминает индо-пакистанский
инцедент..©
🤣🤗
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А че КС исчо не переформатировали после похтужных
рехформ кондитера?? Недолюстрированный?
🤢
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Соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования Можно было в паспортном столе поправить на Валенковицкий Источник: https://censor.net.ua/n3149013
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Дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой сожгли.
Именно она остановила махинации Коломойского в Приватбанке и удержала банковскую систему от обвала. Именно в черной компании против нее были задействованы люди в широком спектре от Дубинского до Шабунина.
Начало новой эпохи, так похожей на старую.
Ну и что, и, правда, кто-то понял что он - следующий? Что сегодня жгут дом Гонтаревой за то, что перешла дорогу, а потом и ваш дом сожгут, когда вы перейдете. Эй, технократы в министерствах, депутаты в Раде, активисты, расследователи и антикоррупционеры, ВЫ, БЛД, - СЛЕДУЮЩИЕ. И вам голову-то будут откручивать куда как побыстрее чем Гонтаревой, которая вообще-то в Лондоне сидит, и которую никакой Интерпол Коломойскому не выдаст. Вас в вашем доме будут жечь, за неимением лондонского.
Что я вместо этого читаю? Ах*еть.
Конечно, она сама сожгла. Друг брата ее жены сжег. Дом, машину. Ну сомнений же нет. И евреи сами Рейхстаг сожгли. А ногу ей случайно сломали. И дела Портнов открывает ну просто так же, да?
Ну блд, ну что за х*йня, почему я это читаю? Вы с какой планеты пришельцы, вы с какого времени прилетели, вам по 10 лет и вы не знаете таки, кто такой Беня? Как он действует и что он делает? У него же сейчас никаких тормозов вообще.
Я для вас специально нарезал звук, уже много лет лежащий в открытых источниках. Как абсолютно отмороженный Кернес ах*евает от предложений Бени что-то сжечь.
Наслаждайтесь. Для совсем сомневающих предлагаю найти 40-минутную версию.
Вы - следующие.
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Так пусть в Украину приезжает, дома свои охронять, петя ведь еще здесь и европейцы бдят, чтобы не было политических преследований. Не едит, значит на ней криминал. Хотя никто не сидит, под залог вышли. Так и она бы так сделала. Но видно петя не пускает, ведь без него она и шагу не делала.
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судя по этапам жизненного пути, это тупое существо настолько продажное, что пробы негде ставить... !!!
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Честнейший человек,как все жиды,шо вам гоям(скотам)не нравится?!
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а конституционный суд умер после "нет правового решения" ))))))
так что пофигу.... посыпалось....
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