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Все про:КНДР (511) Россия (73877) рыбаки (141)

 Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены

В водах Японского моря произошел инцидент между рыболовецким судном из КНДР и кораблем российских пограничников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза. 

В результате столкновения между кораблями трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Позже в ФСБ России сообщили, что задержали в Японском море две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, подозреваемых в браконьерстве.

Из-за инцидента временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хёп был вызван в МИД России.

Российские дипломаты потребовали от Пхеньяна "принять исчерпывающие меры", чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа

Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149011
 
   
 Топ комментарии
 
Что тут комментировать - Северная Корея и Северная Корея №2
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Корейці не промах, молодці, справжні бандерівці Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 8028
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Что тут комментировать - Северная Корея и Северная Корея №2
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мля, де набрати корейських матросів для ВМСУ, щоб нарешті почали стріляти по кацапам?
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На Сагайдачному камбуз старий і невкусний.
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Знову ти виповз зі своїм срачем Игорко лайно😁
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не скажи!.. у "оригинала" хоть и людоедская, но есть идеология, а у "имитации" одни петухи из говна и ракеты склеенные скотчем.
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Корейці не промах, молодці, справжні бандерівці Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 8028
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Чуть не патриотично конечно. НО. Но и правда настоящие бандеровцы---а не как некоторые.
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Кацап, откуда, откуда ты выходил? Ты хоть со своего Мухосранска хоть выезжал куда нибудь? Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 7988 Ты хоть понятие имеешь о том о чем написалО? Или тебе Шо сказали то и пишешь?
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все верно он написал, это неудобная и позорная правда, которую не надо забывать, а привлечь бывшее руководство страны к уголовной ответсвенности за трусость и капитуляцию!
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Кацапсина, ты не помнишь, что вчера бухал, а вякаешь об 2014. Ну ты долбень😄
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Корейцям незавадило б потренуватись в стрільбі....
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Корейские рыбаки все же лучше стреляют чем украинские военные моряки как оказалось на практике
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Травоядные наваляли ********** ватникам, нужно приглашать на контракт в ВСУ этих бесстрашный парней😁
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Пардон, но сравнивать одноклеточных с млекопитающими некорректно.
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Какого хрена россияне не дают ловить рыбу голодающим корейцам.
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ось кого потрібно було запрошувати проходити Керченською протокою...
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Это как же корейцы нанесли ранения? Дубинками, что-ли?
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Коротко и ясно, и вряд ли будут трибуналы и обмены военнопленными.
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И тут путин проглатил... а как же превентивный удар и всё такое?... )))
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Похоже что пухлый Ким реформировал армию лучше чем Порошенко.
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Они в море с 53 года, не знают что война окончилась..
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Посмотрите на корыто травоядных ихтиандров....бесстрашные....
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Что значит ядерное государство.

Рашка обоссалась даже себя защищать.
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Это кстати прекрасная иллюстрация долбодятлам которые говорят: А что бы было если бы у нас было ядерное оружие?
Ядерная война?

Как там ядерная война?
Рашка уже угрожает ядерным оружием СКорее?
Или ссыться?
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А гдеж традиционное:Дави их ***--ь, или тут очко жим-жим?.
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Даже рыбаки отстреливались.. а некоторые вояки при исполнении обосрались и сдались без единого выстрела вместе с техникой....
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Та наверное козломордые повадились у корейцев улов отбирать, вот те - голодные и не выдержали.
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От так ведут себя патриоты без страха и упрёка а не тупо сдаются в плен !
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Бесстрашные азиатские охотники, не побоявшиеся в отличии от европейских натовских балерин дать по зубам медведю и, настоящие гурманы по приготовлению блюд не только из собак,но и из обитателей моря.
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И такие инциденты будут учащаться. В мировом океане рыбы осталось на 50 лет. Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 8406
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Надо переходить на поедание кацапских младенцев и собак пока поголовье рыбы восстановится.
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Ето вам не *хохлы*, которые с боятся в братский народ стрелять
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к сожалению, но правда... А с этим безальтернативно миролюбным ЗЕкловуном скоро и автоматы заберут, шоб не дай боже какого кацапа не убили.
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А тебе на вилку пробку-шоб глаз не выколол..
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Автоматы Петя еще в крыму у всех забрал и кацапам ключи от склада отдал чтобы не дай бог не выстрелили в торговых партньоров. А потом смело и гордо наши вояки вышли из крыма и дамбаса размахивая руками и с песнями...
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У пети были ключи от складов с оружием в Крыму?
Кто допустил?
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Даже браконьеры дают отпор москалям. А им даже не дадут квартир в одном доме.
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Квартиры дают только тем кто не побоялся сдаться в плен и кто выше руки поднял с белыми трусами
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А шо японцы??
В японском море *********!!
🤔
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Бинго ! Вот так надо обращаться с орками - сразу в рыло сапогом - от этого они сразу тухнут.
И чо - не было вот этого всего : тарана на абордаж, воплей "Дави яво , ххххть !!!"(с) , обстрелов ракетами и пулемётами ? ...Чо, орковкские мусора и прокуроры даже дело не возбУждили на северокорейского брата , за брошенную в сторону вертухая в бескозырке селёдку ?! СТРЕЛЯЛИ (sic!) по ДЕДЫВОЕВАЛАМ !!!!! О ужас, о , Боги!!! Не может этого быть - посмели поднять вот это вот - на кого - на непобедимых Покорителей Вселенной и Всея Дамбабвы ??? Мдя...разум не может принять такого святотатства.... Пан Зеленский ! ВАм - информация для размышления - как надо поступать с ссыкливым гопником, крутым и борзым только перед тем, кто его сам ссыт. Спросите у чеченов и финнов мнение по этому вопросу Закон жизни.
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Что ты раскудахтался? В Украине нет оружия сдерживания.
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У Ына и у молодого Кадыр-хана тоже нету. Но орки их боятся ,как огня. вдесятером - одного
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Та причем здесь Зеленский. Лучше бы раздали морякам яйца, вместо квартир.
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Пишут задержали 80 корейцев и два траулера. Там шо, микровойна какая-то была? Хрен его знает . где корейцам будет лучше жить - у себя дома или в российской тюрьме?
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Да. из 30 мм скорострелки сильно повредили один траулер. На буксире в порт тащили
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Они на енто и расссчитивают, на второй вариант..
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Корейцы пусть приезжают на украинский Донбасс.
Сельское хозяйство будем поднимать.
Лук морковка
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а кто стрелял? судя по фото - экипаж того захваченного кацапами корабля стрелял из луков
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Сторожевик точно пулял по движку одного из траулеров. Пишут. что среди корейцев есть трупы. 30 мм снарядик не дает шансов выжить
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"В водах Японского моря произошел инцидент между рыболовецким судном из КНДР и кораблем российских пограничников. В результате столкновения между кораблями трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести."
Вот так нужно ловить рыбу!!!! Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 3473
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Бросил в Москве в нацгвардейца бумажный стаканчик - получай реальный срок!
А тут постреляли кацапских вояк и вангую, что РФ отпустит всех корейцев и утрётся!
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Не факт. 8 двухсотых у корейцев. Сколько раненых - пока молчат. Инфа из группы вконтакте
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Ын скинет свою бомбу на этих питарасов?
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Не. Там корейев и китайцев потранцы часто пистят со стрельбой. Вот видос пару лет
назад
https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4
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Странно. Рыболовецкий флот отстреливался. Разве такое может быть?
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Может. Крабами в погранцов бросали. Легкие телесные.
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Хоч риболовецьке але по-справжньому ручалося, боєкомплект був - гімнокомандувача немає, от ніхто і не заважав
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Корейцям глубоко насрати на світові інституції, вони й так в блокаді і під санкціями, одним словом "Пролєтаріату тєрять нечего, кроме своіх цепей (Манифест Коммунистической партии» 1848г.). Навіть і якби завязалось щось, то Кім на моторному човні допер би ЯБ до Владивостока чи ще до якогось міста на Тих.ок узбережжі і підірвав. Кацапи б цього не поняли і не простили б *****
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