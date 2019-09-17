 Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза.

В результате столкновения между кораблями трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Позже в ФСБ России сообщили, что задержали в Японском море две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, подозреваемых в браконьерстве.

Из-за инцидента временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хёп был вызван в МИД России.

Российские дипломаты потребовали от Пхеньяна "принять исчерпывающие меры", чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

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