 Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза.
В результате столкновения между кораблями трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Позже в ФСБ России сообщили, что задержали в Японском море две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, подозреваемых в браконьерстве.
Из-за инцидента временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хёп был вызван в МИД России.
Российские дипломаты потребовали от Пхеньяна "принять исчерпывающие меры", чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
Рашка обоссалась даже себя защищать.
Ядерная война?
Как там ядерная война?
Рашка уже угрожает ядерным оружием СКорее?
Или ссыться?
Кто допустил?
В японском море *********!!
🤔
И чо - не было вот этого всего : тарана на абордаж, воплей "Дави яво , ххххть !!!"(с) , обстрелов ракетами и пулемётами ? ...Чо, орковкские мусора и прокуроры даже дело не возбУждили на северокорейского брата , за брошенную в сторону вертухая в бескозырке селёдку ?! СТРЕЛЯЛИ (sic!) по ДЕДЫВОЕВАЛАМ !!!!! О ужас, о , Боги!!! Не может этого быть - посмели поднять вот это вот - на кого - на непобедимых Покорителей Вселенной и Всея Дамбабвы ??? Мдя...разум не может принять такого святотатства.... Пан Зеленский ! ВАм - информация для размышления - как надо поступать с ссыкливым гопником, крутым и борзым только перед тем, кто его сам ссыт. Спросите у чеченов и финнов мнение по этому вопросу Закон жизни.
Сельское хозяйство будем поднимать.
Лук морковка
Вот так нужно ловить рыбу!!!!
А тут постреляли кацапских вояк и вангую, что РФ отпустит всех корейцев и утрётся!
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https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4