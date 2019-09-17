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Все про:Беларусь (2878) выборы (23001) санкции (7470) Хейл Дэвид (7)

 США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил о возможности дальнейшего ослабления санкций в отношении Минска в зависимости от хода предстоящих парламентских и президентских выборов в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"При достижении такого прогресса (в ходе электоральных кампаний) мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества", - заявил Хейл журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Хейл, которого цитирует госагентство БелТА, констатировал "сохранение в США определенной озабоченности в части демократического развития в Беларуси". В этом плане он подчеркнул роль предстоящих парламентских и президентских выборов, которые могут способствовать устранению подобной обеспокоенности.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года, очередные президентские выборы состоятся в августе 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3149009
 
 
 Топ комментарии
 
Выборы в Беларуси!? А там есть политические партии? Выборы Лукашенко в 2020? Трампу так нужны победы перед выборами, что он из КНДР в Беларусь полез...
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Совет форумчанПравила форума
 
Дурные или наивные?? Да результаты этих выборов известны уже сейчас....

лука президент...до пока не подохнет.... и ручной парламент до того же самого времени...
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рєзультати ізвєсни але інтріга сохраняєтся до кінця виборів...
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Выборы в Беларуси!? А там есть политические партии? Выборы Лукашенко в 2020? Трампу так нужны победы перед выборами, что он из КНДР в Беларусь полез...
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Там есть партия "Единый колхоз Беларусь" США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 2497
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Коля Лукашенко наверное станет самым молодым Президентом,а Александр Баши ,наверное станет как Назарбаев, лучезарный..ну так далее США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 292 США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 292
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Путина сегодня в Кремле встречали салютом,а в это время по бескрайней России разъезжали по разным местам два Путина и это тоже транслировали по центральным каналам США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 8412
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Как бы после последних событий против Украины санкции не применили...
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Белорусам и при санкциях неплохо живется. Лука периодически перетря(а)хивает правительство и все норм. Правда несколько смахивает на советский застой, да и ладно.
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Бацька прочно сел на подсердечник ***** (посмертно)
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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НАТО в повному складі їде в Україну

Представники всіх держав-членів НАТО відвідають Україну 31 жовтня.
Численні джерела в Брюсселі та Києві підтверджують, що дата узгоджена.
До Києва приїде Північноатлантична рада НАТО - представники всіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Йенсом Столтенбергом.
https://gazeta.ua/articles/politics/_nato-v-povnomu-skladi-yide-v-********/928182
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