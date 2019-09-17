EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  1671  78
Все про:поджог (639) пожар (3710) Нацполиция (10086) Гонтарева (762)

 Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

После просмотра записей с камер наблюдения у правоохранителей осталась единственная версия пожара в здании бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой — умышленный поджог.

Об этом заявил в эфире "Громадського" руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", – пояснил он.

Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3149008
 
   
 Топ комментарии
 
Юрій Каракай‏ @karakay67 11 ч.11 часов назад

Порошенко остановил Путина и спас Украину - вы его ненавидите. Гонтарева отобрала у бандита средство габежа Украины, Приватбанк - вы радуетесь, что ей сожгли за это дом.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали.
 показать весь комментарий
 
Пеце не вигідно повертати цю повію на Украину..багато знає. Краще спалити авто і будинок для того щоб підняти хай і отримати політичний притулок..100% це робота людей бариги Петра і Гонтаревої..
 показать весь комментарий
 
на Украину

на Украину? Вот ты и спалился 73% хохло малоросский ЗЕбило электорат...шо такое зебил ??не можешь простите Пете проевропейскую политику, Томос и безвиз для Украины??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

==========================
Та невже? А усі думали що як завжди-замиканіє єлєктроправодкі.
А тут виявляється -що покидьок якого засняли відеокамери не електрик ,а паджигатєль!
 показать весь комментарий
 
 
Нверняка найдут визитку Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Уже слышал версию зебилов , что мол провокация Порошенко . За неимением Рейстага полджег дом Гонтаревой .
 показать весь комментарий
 
 
только Бене выгодно палить бабе хату. Потому что остальные ее любят! Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция - Цензор.НЕТ 9632
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то из этих двух
Это они привыкли по ночам шататься, когда все спят 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Только Беня известен на весь Мир, как рейдер, убийца и вымогатель.
 показать весь комментарий
 
 
А в чому саме полягає зиск Коломийського від підпалу хібари Гонтаревої?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смотри а ЗЕбил сразу то шапку и спалил. Сам сразу про Бепню визжать начал..знает ЗЕбил откуда ноги ростут.
 показать весь комментарий
 
 
Народишко, раздраженный бездействием судов, явно переходит к низовой юстиции, идущей снизу.
 показать весь комментарий
 
 
Да прям таки, народный мститель, потерявший банк 😁
 показать весь комментарий
 
 
Останні новини: Лондоном бігає якась п'яна тітка на милицях та верещить "Враги сожгли родную хату"... Хто б це міг бути?2
 показать весь комментарий
 
 
Пеце не вигідно повертати цю повію на Украину..багато знає. Краще спалити авто і будинок для того щоб підняти хай і отримати політичний притулок..100% це робота людей бариги Петра і Гонтаревої..
 показать весь комментарий
 
 
на Украину

на Украину? Вот ты и спалился 73% хохло малоросский ЗЕбило электорат...шо такое зебил ??не можешь простите Пете проевропейскую политику, Томос и безвиз для Украины??
 показать весь комментарий
 
 
зебилёнышь а ты не попутался. НА Украину?? А лайкнувшие тебе зебилы так понимаю согласны...
 показать весь комментарий
 
 
Я на рулетку гривны курс поставлю
Я в казино фортуне дань оставлю
Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция - Цензор.НЕТ 200
 показать весь комментарий
 
 
Пиар компания,спасите лерку набирает обороты.
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё, теперь точно политубежище получит😂👍
 показать весь комментарий
 
Да всё с ней понятно, пойду пить чай с печеньками, она даже комментов не заслуживает.
 показать весь комментарий
 
 
коломойський с бабой своей в сіннику розлягшись курили, по доброму оплакуя спалене авто її невістки. а недопалки під себе покидали. й сгорел сінник із домом вместе, когда пылало всё поместье, а в остальном, прекрасна лера, фсё харашо, всё харашо.
 показать весь комментарий
 
 
Когда в следующем году, с новым "замечательным" Бюджетом гривна подскочил до 30, зе-тыпилы тоже будут обвинять Гонтареву и Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Иди по стописят скупай,как орало тут петино войско перед выборами,а потом ,будет потом.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть все петики форума отчитаются: сколько они купили $ по нынешнему низкому курсу?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Юрій Каракай‏ @karakay67 11 ч.11 часов назад

Порошенко остановил Путина и спас Украину - вы его ненавидите. Гонтарева отобрала у бандита средство габежа Украины, Приватбанк - вы радуетесь, что ей сожгли за это дом.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали.
 показать весь комментарий
 
 
Украину спасли Украинцы,и только 8 процентные ,считают,что петька с с миньеметчиком.
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты не видят, что из их карманов воруют деньги - роты пороззявляли и радуются арестам и поджогам 🙄
 показать весь комментарий
 
 
От за те вони і ненавидять Порошенка, що він не дав ***** створити на місці України «Нєдороссію», а Гонтарєву, що вона відібрала у дуже загравшогося пацанчика, банк.
 показать весь комментарий
 
 
порошенко играл в выборы когда добровольные народные воинские формирования остановили путина. их костяк состоял из майдановцев которые единственные на тот момент кто взял на себя ответственность за будущее своей страны. порошенко грамотно воспользовался ситуацией и вскочил уже на ходу в горящую тачанку стремительно несущуюся к Иловайску. где главком проявил себя, сломав майдановское движение загнав солдат и добровольцев, а главное майдановцев в некий ,,безопасный зеленый коридор,, идя на поводу у коварного врага веря в его лживые заверения, что преступно и подлежит расследованию. родные погибших на Майдане, как вы одиноки! простите нас.
 показать весь комментарий
 
 
КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС - В 2014 ГОДУ ЗА ПАРАШОНКУ ПРОГОЛОСОВАЛО 54% ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
А УЖЕ В ИЮЛЕ 2019 ТОЛЬКО МЕНЬШЕ 8%. ОСТАЛЬНЫЕ СТАЛИ ,,НЕНАВИДЕТЬ".
ЭТО КАКИМ ЖЕ НУЖНО БЫТЬ ,,ТАЛАНТЛИВЫМ", И КАК ,,КЕРУВАТЬ" ВО СЛАВУ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТЕ, КТО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛ И НА НЕГО НАДЕЯЛСЯ СТАЛИ ЕГО НЕНАВИДЕТЬ?????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
У нас один убитый, несколько ранено но все переживают что у Гонтаревой сгорел дом
 показать весь комментарий
 
 
Так тебя ЗЕбила в теме про убитых вообще не видно. Ты только в темах про Петю.
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи, а коли й заповзають, то виключно для того, щоб розповісти про Петю
 показать весь комментарий
 
 
Лерка приезжай в Украину не бойся. Суды и прокуратору же отрехвормирована вами с Петей и Луциком полностью. Значит суд будет честным.
 показать весь комментарий
 
 
Она в юрисдикции Великобритании, а там на Беню уголовные дела. Так что лучше вы к ним. Только сухарями запаситесь.
 показать весь комментарий
 
 
Та сама подожгла ,чтобы страховку скачать ,дом за бугор не увезёшь а бабки запросто ... Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция - Цензор.НЕТ 2406
 показать весь комментарий
 
 
И политическое убежище просить можно. Как не крути - поджог выгоден только Порошенко и Гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Блогер указал на то, что над больничной койкой Гонтаревой написана другая фамилия, а аппараты не подключены к сети. На видео Гонтаревой нашли нестыковки и обвинили в обмане
 показать весь комментарий
 
 
Ага.
Чекаємо твоїх світлин, щодо брехні про те що її домівку спалили.
 показать весь комментарий
 
 
так и карьера преподавателя в Лондоне может закончится
 показать весь комментарий
 
Цьому ватяному блохєру з Австралії все пояснили(підписник з мед.освітою):

Бундурчак Бурунбучак Безотносительно к Гонтаревой. При переломе ноги никакие приборы жизнеобеспечения и контроля не требуются. Бумажку могли не успеть поменять - это дело десятое. Вытяжки нет, стало быть, держать в больнице с таким переломом будут максимум несколько дней. Далее лечение амбулаторно.
 показать весь комментарий
 
"Черный дым по ветру стелется,

Плачет кошка-погорелица...

Нет ни дома, ни двора,

Ни подушки, ни ковра!" (с) Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция - Цензор.НЕТ 7783
 показать весь комментарий
 
 
Ти диви! Навіть кацапський Кореспондент викриває Гонтарєву.
 показать весь комментарий
 
 
Казалось бы причем тут угрозы членов ЗЕманды и Коломойского...
 показать весь комментарий
 
 
На воре шапка горит.. а у Лерки хата..
 показать весь комментарий
 
 
Интэрэсно, во сколько оценили страховку этой халупе.
 показать весь комментарий
 
Украинские акции обвалились, ЕС и страны большой 7ки требуют расследования, эксперты говорят об ударе по украинской репутации в мире. А в комментах чему-то радуются и продолжают жить в своем воображаемом мире. Как же это РФ напоминает
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты оттуда вылез?
 показать весь комментарий
 
 
Сборище идиотов, радуются, что у кого то сгорел не последний дом, но при этом стране нанесен репутационный урон, дебилы...
 показать весь комментарий
 
 
Чета за Галактику стремна-спалят!!
 показать весь комментарий
 
 
Да что вы говорите ? Как же все таки хорошо работает наша полиция. И суток не прошло, а они уже выяснили, что это был поджог. Молодцы.
 показать весь комментарий
 
Какой то сарай для картины сожгла сама Лера,обман уже не проходит.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, а хату медведчука слабо спалить? Или вы своих не трогаете?
 показать весь комментарий
 
Если так за каждую воровоку переживать, то у запада никой озабоченности не хватит.
 показать весь комментарий
 
Предположим, что Коломойша имеет зуб на Гонтариху за ПриватБанк. Если он хотел ей отомстить, то разве его удовлетворил поджог дома, дающий ей повод заявлять о преследовании и просить политубежище?
Почему дом небедной Гонтарихи был без охраны? Зачем Гонтариха молола о нападении на нее в Лондоне, когда это оказалось обыкновенным несчастным случаем?
Врет, *****.
 показать весь комментарий
 
 
эта жадная петина суцка, всех судит по себе.
 показать весь комментарий
 
Чё, порохня, тупые зебилы каломойского в который раз не могут уничтожить гонтареву? Всё время промахиваются - то пакистанец не смог нормально переехать, то машину сожгли, то хату без никого - да что ж такое? Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция - Цензор.НЕТ 3155 Ну тупыые же
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх