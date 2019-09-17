 Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

Об этом заявил в эфире "Громадського" руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", – пояснил он.
Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
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Та невже? А усі думали що як завжди-замиканіє єлєктроправодкі.
А тут виявляється -що покидьок якого засняли відеокамери не електрик ,а паджигатєль!
Это они привыкли по ночам шататься, когда все спят 🤔
на Украину? Вот ты и спалился 73% хохло малоросский ЗЕбило электорат...шо такое зебил ??не можешь простите Пете проевропейскую политику, Томос и безвиз для Украины??
Я в казино фортуне дань оставлю
Порошенко остановил Путина и спас Украину - вы его ненавидите. Гонтарева отобрала у бандита средство габежа Украины, Приватбанк - вы радуетесь, что ей сожгли за это дом.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали.
А УЖЕ В ИЮЛЕ 2019 ТОЛЬКО МЕНЬШЕ 8%. ОСТАЛЬНЫЕ СТАЛИ ,,НЕНАВИДЕТЬ".
ЭТО КАКИМ ЖЕ НУЖНО БЫТЬ ,,ТАЛАНТЛИВЫМ", И КАК ,,КЕРУВАТЬ" ВО СЛАВУ УКРАИНЫ ЧТОБЫ ТЕ, КТО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛ И НА НЕГО НАДЕЯЛСЯ СТАЛИ ЕГО НЕНАВИДЕТЬ?????? 😂😅😂
Чекаємо твоїх світлин, щодо брехні про те що її домівку спалили.
Бундурчак Бурунбучак Безотносительно к Гонтаревой. При переломе ноги никакие приборы жизнеобеспечения и контроля не требуются. Бумажку могли не успеть поменять - это дело десятое. Вытяжки нет, стало быть, держать в больнице с таким переломом будут максимум несколько дней. Далее лечение амбулаторно.
Плачет кошка-погорелица...
Нет ни дома, ни двора,
Ни подушки, ни ковра!" (с)
Почему дом небедной Гонтарихи был без охраны? Зачем Гонтариха молола о нападении на нее в Лондоне, когда это оказалось обыкновенным несчастным случаем?
Врет, *****.