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Все про:Аваков (2875) МВД (7942) Минздрав (2011) наркотики (1587) марихуана (92)

 МВД и другие ведомства должны совместно выработать единый подход к использованию каннабиса в медицине, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины, Министерство здравоохранения и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования каннабиса, и только потом выносить его на обсуждение правительства.

Об этом 17 сентября во время встречи со Всеукраинским советом церквей заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается", - сказал Аваков.

Если Министерство здравоохранения опять поднимет этот вопрос, глава МВД собирается вновь отговаривать от использования медицинского каннабиса, "пока мы не выработаем единый конструктивный подход".

Читайте на Цензор.НЕТ: Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая

"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров", - добавил он.

Напомним, в марте 2019 года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

Также на Цензор.НЕТ: 150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков. ФОТОрепортаж

20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

В начале сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что вопрос легализации использования марихуаны в медицине требует дополнительного обсуждения. Но 17 сентября она сообщила о намерении постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.

Источник: https://censor.net.ua/n3149007
 
 
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Если человек талант, то он талантлив во всем. С идиотами - такая же фигня.
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Сабаков згинь, чорт..Цензор перестаньте піарити цю потвору..Корупційний, злочинець, барига..Його місце за гратами.
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Ага, шоб оборотни в погонах дохода не потеряли. Коль мы идём на Запад, значит канабис и нужно легализовать как на Западе, а то гей-парады власть хочет как на Западе, а канабис как для оборпотней в погонах.
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Министерство внутренних дел Украины, Министерство здравоохранения и религиозные организации

А попы здесь каким боком? Не хотят курить ладан... Поколение имеет плохое здоровье и "разрешения" только сократят продолжительность жизни.
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Черт сепарский. Что там разрабатывать. Возьмите срисуйте с Канады или Грузии или США или других стран где конопля легализована. А не новые схемы пытаетесь просунуть в закон
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С каких пор контрабандист, сепар, мародер и убийца Рюкзаков будет тут указывать какие законы принимать парламенту?
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... и специальные рюкзаки для перевозки каннабиса .
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Даже религиозные организации будут нам указывать что делать? Ето что ли московские попы будут нам разрешение давать? У нас же вроде церковь отделена от власти или нет?
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Вирішив і коноплю кришувати ? А не жирний шматок ?
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Да что там обсуждать, все же понимают что суть всей этой легализации, кто будет продавать, производить, ну и контролировать оборот. В медицинских целях тоже можно убрать, оставив по назначению врача. По крайней мере от жесткого или буйного алкоголизма помогает, это проверенный факт.
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