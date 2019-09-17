 МВД и другие ведомства должны совместно выработать единый подход к использованию каннабиса в медицине, - Аваков

Об этом 17 сентября во время встречи со Всеукраинским советом церквей заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается", - сказал Аваков.

Если Министерство здравоохранения опять поднимет этот вопрос, глава МВД собирается вновь отговаривать от использования медицинского каннабиса, "пока мы не выработаем единый конструктивный подход".

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"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров", - добавил он.

Напомним, в марте 2019 года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

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20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

В начале сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что вопрос легализации использования марихуаны в медицине требует дополнительного обсуждения. Но 17 сентября она сообщила о намерении постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.