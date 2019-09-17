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 Политика Украины
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Все про:Ярославский (141) Святаш (58)

 Бизнесмены не могут и не должны втягивать президента в решение своих корпоративных споров, - Святаш

Бизнес не может и не должен втягивать главу государства, парламент и правоохранительную систему в разрешение частных коммерческих споров.

Об этом написал в Фейсбуке экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш, комментируя обращение бизнесмена Александра Ярославского к Офису Президента Украины.

"По факту, Александр Владиленович пытается решить корпоративный конфликт привычными ему методами. Ярославский всегда апеллировал к первым лицам государства в приобретении государственных активов и их приумножении", - заявил Святаш.

По его словам, если обратиться к истории появления активов Ярославского, все они были связаны с его близостью ко всем президентам Украины, от Кучмы до Порошенко.

Святаш рассказал, что в 2017 году Ярославский приобрел долг компании АИС у "Укрсиббанка" и покупка эта прошла в обход прозрачных рыночных процедур (через СЕТАМ), что довольно странно для публичного европейского банка. При этом долг был куплен за 2% от номинальной стоимости, что в разы ниже рыночной цены.

"А теперь он хочет получить все остальное, а именно - 5000% прибыли. Обращаясь открыто к Президенту с просьбой помочь возместить ему долг одной коммерческой компании в пользу другой, Ярославский фактически пытается вовлечь Президента в свою коллекторскую деятельность", - заявил экс-депутат.

Святаш подчеркнул, что государство не имеет и не может иметь никакого отношения к делам Ярославского.

"Конфликт между АИС и Ярославским – сугубо корпоративный. Такие конфликты во всем мире, и Украина – не исключение, решаются только в судебном порядке. Бизнес не может и не должен втягивать главу государства, парламент и правоохранительную систему в разрешение частных коммерческих споров", - подытожил бывший депутат.

Ранее, бизнесмен Александр Ярославский заявил, что использование статуса нардепа в личных целях и для давления на правоохранителей должно остаться в прошлом.

Источник: https://censor.net.ua/n3149005
 
   
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Его и втягивать не надо - сам втянуться только рад .
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Я так понял это Ахметов заплатил за Богатыреву и Колобова. Может хватить лизать олигарху за мизерные подачки И начать деолигархизацию Украины? Мы вас выбирали не для того, чтобы Президент был холуем олигархов.
Офіс Президента

@APUkraine

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського у День безпеки пацієнтів, 17 вересня, обласним медичним закладам передали ще 20 автомобілів швидкої допомоги, придбаних Фондом Ріната Ахметова. Детальніше
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Что Дима---усрался? Запахло всплывшее гамнецо? А когда сто миликов зелени у Укрсиббанка упёр-выпер-выдурил 10 лет назад думал что судить по закону гор не станут?
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При ПетРыло такого ннее было!
Они зассасссссывали и зализывали!
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Прикольно олигархи стали бизнесменами. Роиссю напоминает.
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Ну давайте скажем правду хоть себе ,в Украине НЕТ бизнесменов ,есть воры которые почему-то так себя называют ... Бизнесмены не могут и не должны втягивать президента в решение своих корпоративных споров, - Святаш - Цензор.НЕТ 8016
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Святаш . морда ты свиная . верни кредит банкам в 100 млн долларов , а потом уже пиСди !
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