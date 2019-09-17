 Обвинительный акт в отношении главы "крымского избиркома" направили в суд, - Мамедов

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры, "чиновник" обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти).

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 года и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма. В качестве примера, 16 марта 2014 года председатель "Избирательное комиссии Республики Крым" обеспечивал проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова. А 8 сентября 2019 года участвовал в организации и проведении так называемых выборов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и местных советов", - говорится в сообщении.

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Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.