EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  1035  34
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8233) ранение (2201) Донбасс (19387) потери (1674) операция Объединенных сил (1602)

 Один военнослужащий погиб и двое ранены с начала суток, - штаб

С начала суток в зоне ООС погиб один защитник Украины, еще двое получили ранения. Противник 5 раз нарушал режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Двое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм., также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новотроицкого по направлению от Докучаевска - из автоматического гранатомета;

- вблизи Водяного по от направлению Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополь по направлению от Украинского - из стрелкового оружия.

Также на Цензор.НЕТ: "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе в срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Железного по направлению от Железной Балки - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Новотошковское по направлению т Голубовского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я вижу большие перемены, - руководитель Луганской команды СММ ОБСЕ Туононен о разведении сил

Источник: https://censor.net.ua/n3148997
 
 
 Топ комментарии
 
Пока только наших хоронят почти каждый день пер5емирие беззубое нашим зубы вынули а гавно террористы развлекаются отстреливая наших бойцов а ГЕН штаб статистами устроился гидко на этот концерт шапито смотреть
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока только наших хоронят почти каждый день пер5емирие беззубое нашим зубы вынули а гавно террористы развлекаются отстреливая наших бойцов а ГЕН штаб статистами устроился гидко на этот концерт шапито смотреть
 показать весь комментарий
 
 
ты добавляй к своему комментарию, что наших воинов убивали кацапы. так тобой будет озвучена полная картина событий.
 показать весь комментарий
 
 
Так по версии это ЗЕбила - кацапа это Петя напал на Крым и Донбас , он же Петя кровавая хунта убивавшая ни в чём не повинных мирных ополченцев. ЗЕбилы такие ЗЕбилы...***** у них не виновато только Петя виноват.
 показать весь комментарий
 
 
Я не пойму , это ещё порошенко зарабатывает на войне или уже зеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Методы зароботка поменялись. Теперь при ЗЕсепаре нужно капитулировать перед врагом, а денюжка потом на счёт капнет...
 показать весь комментарий
 
 
Царь же все сказал, больше в Украине олигархов нет.
 показать весь комментарий
 
 
Он не соврал, Малороссия - не Украина, по его мнению.
 показать весь комментарий
 
 
При Порохе в основном про ежедневные потери врага рассказывали. Они с Муженко "наживались на крови"?
 показать весь комментарий
 
Раньше постоянно были новости что сепары - кацапы подохли. Сейчас таких новостей практически нет. Теперь новости только про то что наши погибли. Спасибо чмошной ЗЕшкуре капитулянту. У Пети хоть зрада чередовалась с перемогой, а тут чмо полностью стало на колени перед кацапами и боица даже пикнуть против.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тада, headnews - y bанкира усей Галактики ранчо сгорело..
Вічна Память Герою и видужать пораненим!
 показать весь комментарий
 
 
Так называемый президент, все перемирие выстраивает. Каждый день гибнут наши военные.
 показать весь комментарий
 
 
Погиб солдат ВСУ ну то такое, бывает..нам тут нужно упростить получение пенсий Лугандонцам, вот это да, это проблема -- всегда ваша ЗЕКкоманда.
 показать весь комментарий
 
 
кто-то передайте Зеленскому что просто нужно перестать стрелять
 показать весь комментарий
 
Так уже перестали...правда стрелять перестали только ВСУ. А сепары ж не ЗЕбилы, и не ЗЕкловуны, они как стреляли так и стреляют.
 показать весь комментарий
 
 
Так ВСУ перестали стрелять, главное пенсии сепарам платить... а то что гибнут наши воины их не колышет.
 показать весь комментарий
 
 
Перемирия никакого нет - есть связанные перемирием руки ВСУ. То бишь такое перемирие это измена Родины со стороны власти - не больше, не меньше.
 показать весь комментарий
 
 
Как уже надоело эту гнусность каждый день слышать и читать..Проводим учения,испытания ,какие то маневры и тд..А бойцы каждый день заживо гниют в окопах ,гибнут и калечатся..в семьи каждый день приходит горе!...Перемирие епта!!!....
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилоперемирие это когда у сепаров мирно, а у солдат ВСУ смерть.
 показать весь комментарий
 
 
Нет слов.......😡
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.........
Раненным сил и скорейшего выздоровления........
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день потер.А в квартале устойчивое перемирие.Пцтин опускает этих чудиков ниже плинтуса,а они даже этого не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
Подобається мені порохоср ..... Один військовослужбовець загинув і двох поранено від початку доби, - штаб - Цензор.НЕТ 2115
Замість хаяти ***** та Мордор . нападки на Зелю !
 показать весь комментарий
 
Замість хаяти ***** та Мордор і ************* Зелю краще хаяти Порошенко . Еге ж ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх