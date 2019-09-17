 Один военнослужащий погиб и двое ранены с начала суток, - штаб

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Двое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм., также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новотроицкого по направлению от Докучаевска - из автоматического гранатомета;

- вблизи Водяного по от направлению Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополь по направлению от Украинского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Железного по направлению от Железной Балки - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Новотошковское по направлению т Голубовского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе.

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