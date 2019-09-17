 ГБР допросило пятерых освобожденных из российского плена моряков

Об этом сообщил директор бюро Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українські новини".
"Нас интересуют только обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива. Если я не ошибаюсь, то были допрошены пятеро моряков", - сказал он.
Труба подчеркнул, что ГБР консультируется с врачами о возможности допроса освобожденных моряков.
Он также отметил, что бывшего президента Петра Порошенко по данному производству не допрашивали.
Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.
Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.
Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов
Constantine@CKonovalov
Ну как это вообще?
Мне сломали ногу - даже не знаю сколько суммарно лечение встанет.
Раздавили наушник - 5000₽
Лишили нормальной жизни на месяцы - ∞
А теперь штраф 10000₽ за участие в шествии, в котором я не участвовал?
Там ДН недавно святкувала з коксом
https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2646878955363646/
Труба, ты малость скорость убавь!
А от адвокат допитує слідчого...за певних обставин, звичайно.
хоч детективи почитайте.
Допитуйте решту звільнених.
Фізичні особи, які торгують уживаними товарами, змушені будуть використовувати касові апарати.
Про це йдеться в проекті закону 1053-1 про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), який Рада ухвалила в першому читанні.
Згаданий проект закону внесли депутати від "Слуги народу" Олексій Леонов та Дар'я Володіна. Проте документ розроблявся в тому числі командою Міністерства фінансів.
Законопроект вносить зміни до переліку осіб, які повинні застосовувати РРО ("касові апарати" - ЕП).
Зокрема, норма, яка стосується "уживаних товарів" - це зміни до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг".
В статті 9 закону зазначається, в яких випадках можна не використовувати РРО та/або програмні РРО. У свою чергу, законопроект 1053-1 розширює список виключень для цієї статті, додавши туди "уживані товари".
Повний текст саме цієї норми в проекті прописаний так:
"Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються
9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів) за готівкові кошти на ринках".
Із тексту незрозуміло, на кого саме ця норма буде розповсюджуватись, але коло продавців уживаних товарів доволі велике.
В ДФС на уточнюючі запитання ЕП не відповіли. В прес-службі Міністерства фінансів заявили, що зможуть відповісти після засідання Комітету Верховної
ради з питань фінансів, податків та митної політики, на якому планується розглянути пакет "податкових" законопроектів
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/17/651723/
будкушапіто.