 ГБР допросило пятерых освобожденных из российского плена моряков

Об этом сообщил директор бюро Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українські новини".

"Нас интересуют только обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива. Если я не ошибаюсь, то были допрошены пятеро моряков", - сказал он.

Труба подчеркнул, что ГБР консультируется с врачами о возможности допроса освобожденных моряков.

Он также отметил, что бывшего президента Петра Порошенко по данному производству не допрашивали.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов