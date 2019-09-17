 Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру

Об этом Карпюк заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После перевозки во Владикавказ со мной общались довольно много офицеров ФСБ ... Был среди них один генерал-лейтенант, рассказывал все те планы, которые они разработали, как они реализуются в Украине Москвой по развалу нашей страны ... Было четко сказано, что реализовывался план по расколу Украины по Днепру. Левобережье они забирают себе, Правый берег отдают Европе или полякам. Только не определились с Киевом - или забрать себе, или отдать", - сказал Карпюк.

По его словам, собеседник из ФСБ также рассказывал, что русские "запустили сепаратистские темы" в Бессарабии, в Закарпатье, даже во Львове.

"Они рассчитывали на то, что после Донбасса будет Одесса, будет Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Он (офицер ФСБ. - Ред.) был уверен, что все это реализуется в 2014 году", - отметил Карпюк.

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Однако, добавил он, когда на следующей встрече спросил офицера ФСБ о ситуации в Украине, тот сказал, что "мы решили запустить перемирие .. сейчас идут минские переговоры, и мы там разработали план урегулирования".

"И я понял - они проиграли", - сказал Карпюк.

Бывший узник Кремля убежден, что украинцы одержали победу над агрессором и сохранили государство благодаря своему единству.