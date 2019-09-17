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Все про:Россия (73877) ФСБ (1379) Карпюк (167)

 Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру

Бывший политзаключенный Николай Карпюк рассказал, как офицер ФСБ поделился с ним планами Кремля расколоть Украину по Днепру.

Об этом Карпюк заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После перевозки во Владикавказ со мной общались довольно много офицеров ФСБ ... Был среди них один генерал-лейтенант, рассказывал все те планы, которые они разработали, как они реализуются в Украине Москвой по развалу нашей страны ... Было четко сказано, что реализовывался план по расколу Украины по Днепру. Левобережье они забирают себе, Правый берег отдают Европе или полякам. Только не определились с Киевом - или забрать себе, или отдать", - сказал Карпюк.

По его словам, собеседник из ФСБ также рассказывал, что русские "запустили сепаратистские темы" в Бессарабии, в Закарпатье, даже во Львове.

"Они рассчитывали на то, что после Донбасса будет Одесса, будет Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Он (офицер ФСБ. - Ред.) был уверен, что все это реализуется в 2014 году", - отметил Карпюк.

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Однако, добавил он, когда на следующей встрече спросил офицера ФСБ о ситуации в Украине, тот сказал, что "мы решили запустить перемирие .. сейчас идут минские переговоры, и мы там разработали план урегулирования".

"И я понял - они проиграли", - сказал Карпюк.

Бывший узник Кремля убежден, что украинцы одержали победу над агрессором и сохранили государство благодаря своему единству.

Источник: https://censor.net.ua/n3148987
 
   
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Україні потрібно створити свій план, розділити росію з Китаєм по Уралу.
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Смеешься? Там самые ништяки за Уралом. Все себе забрать надо.
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Які там ніштяки? Болото та комари! Головний ресурс майбутнього це чиста вода, все решта це лайно!
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Тоді Байкал, але він вже китайський.
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Потрібні території поруч з Європою щоб виробляти продукцію для Європи, потрібен вихід до кордону з Казакстаном, де проходять газогони в Туркменію. А Сибір потрібен виключно китайцям, їм все одно де жити, хоч на болотах, хоч в тайзі, аби було місце.
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Да нам чужого не треба.Тільки своє.Забрати Кубань і досить.
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А нащо поруч з Європою, доки почнеться дефіцит води в Європі буде халіфат.
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Хреновый план.Нашо тоби стикы стекловаты? У нас і своєї хватає
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Вы сначало свое быдло утилизируйте , а потом хапайте чужое.
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Не спати...
Методи кгб не міняються... Людина психологічно і фізично прибита...
Говорить те, що хоче кгб...
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він прибитим вже поперся в рашу насчьот Крима домовлятись
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На зло ФСБ і їх агенту свині парашенку Україна вистояла
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дыбил ***
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Не потрібно тут всім свій діагноз писати.. Всі і так в курсі)))
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Не ажніяк не значить, що українськомовні свідомі українці мають підтримувати російськомовного неукраїнця Зе...
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Ну,в Днепре и не дали расколоть по ДнепруДнепровские украинцы под руководством днепровских(ну так было)евреев.То,что они сейчас слегка перес"ались-не умаляет того подвига.Это было действительно круто.
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не. *вреи на горбу и гробах украинцев - отстояли у кацапов право контролировать область, так как не поверили "братьям" что их бизнесы не будут тронуты и они не понесут убытков.
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"Однако, добавил он, когда на следующей встрече спросил офицера ФСБ о ситуации в Украине, тот сказал, что "мы решили запустить перемирие .. сейчас идут минские переговоры, и мы там разработали план урегулирования". "И я понял - они проиграли", - сказал Карпюк".
Карпюк- ты не понял. Именно это они сейчас и делают под улюлюканье зебилов. Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 4366
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Это тебе сообщил генерал-лейтенант ФСБ в личной беседе?
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ну , враховуючи те , що соєва ботва здебільшого працює з Ольгіно - кураторство генерал-лейтенанта ФСБ там цілком ймовірне !
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Зеб, мне лично Зелемойский так сказал. А тебе что Зелемойский сказал про сойтись на середине? Что ты там в своих фантазиях придумал про середину об оккупированных территориях, разрушенных и разграбленных? Какая середина для убитых украинцев?
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Скорей всего Карпюк принял пьяного прапорщика за генерал-лейтенанта. Звёздочек то по две на погоне Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 4192
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Это мне сообщил даже не рядовой, а просто дезертир Зеля всеми своими действиями.
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Так и зе-зе согласна договориться "посредине" .
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Порохоботы 3 . 4 все дружно начал кризать . Зеля сдаст Украину . Зебилы ватники просрали уераину.
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"...офицер ФСБ поделился с ним планами Кремля расколоть Украину по Днепру.
....один генерал-лейтенант, рассказывал все те планы, которые они разработали, Источник: https://censor.net.ua/n3148987 .... які ж балакучі , у ФСБ , генерал - лейтенанти ! Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 4484
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Господи, Боже, прости меня грешного........... слов не хватает !

вот так вот стал русский генерал по стойке смирно и говорит:
"А сейчас, Карпюк, я расскажу тебе все наши тайные и подлые планы как захватить Украину..."
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нет, он тайно передал инфу генеральской чочоткой
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Это могла быть психологическая обработка, а интонации он мог заметить, как бы лишнехромосомные не трактовали Минские соглашения...
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Щоб лани широкополі
і Дніпро і кручі
стали вам
в поперед горла,
москалі їбучі
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Да-да, отцепятся. Если даже Путин готов был к ядерным ударам, то что о простых орках говорить то? Наверное где-то есть подборка высеров "братьев" в 2014-м - что именно они намереваются делать на захваченной территории. Просто сказали правду. За что их даже поблагодарить можно.
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А у Украины есть план разделить Рашку на 100 частей. Но к чему бы это офицеру ФСБ общаться с Карпюком?
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как всегда забухал на дежурстве, а покалякать не с кем.
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Генерал-лейтенант ФСБ на чергуванні в СІЗО, фантаст.
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просто Ви , шановний , ніколи не були на допитах - там , якось , не прийняти ділитися своїми планами ... якщо , звичайно , мова не йде про свідому дезинформацію !
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Ну на допиті то зовсім інша справа, правда в тебе виходить що Карпюк допитував генерала, но то таке. Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 9550
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генералы бухают больше всех, в гебне тек полжено по выслуге.
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и часто офицеры калякают з заключенными по душам?
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паРаша скорее сама ужмется до Садового кольца.
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"доки товстий схудне - худий здохне.." (с)
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Чё за бред Может они совместно план составляли )) Уже не знают как распиарить

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Ну ФСБ тогда дурное - вот сейчас Россия воюет с одной Украиной, а будет воевать с двумя. На два фронта может и не уследить, кто первый Москву с землей сравняет.
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в РФ планы раскола Украины сочиняются и поддерживаются (!) в кремле
в Украине планы развала РФ сочиняются на диванах у компа
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это я к тому, что Зе!власть никоим образом не участвует в этой деятельности
в отличие от кремлёвских с их ресурсами
где русскоязычное вещание на РФ?
а?
ээээ.. - то-то, дружок!
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самая активная и бесстрашная патриотическая прослойка украинского общества - васьмипроцентная супырылита сорвала гнусные планы кремля...
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Тоді вона була 54-відсоткова, правда багато загинуло і не в Юрмалі.
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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что за заявления такие "расколоть по Днепру"? Где политкорректность и диджитализация? Правильно говорить "сойтись где-то посредине"!
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З ним все ясно Карюк + Рабинович = пуйло . А квартиру йому нехай Рабинович з Медведчуком купляють , нєфіг за наші податки , бо знесуть разом з будинком !!
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Но этот никчемный генерал был мне не интересен. Потом ко мне приходил *** с Алтая, Шойгу, в роде так его фамилия была, он мне водки предлагал, но я не пью, он пил сам. Он напился и *********** о том, что хочет Америку на колени поставить, но вовремя остановился, он мне сотрудничество предлагал, я на*** его послал. Потом и этот чмырь приходил, путин, я его увидел и в **** ему плюнул, скотине. Короче, всё рассказали, вот так вот
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