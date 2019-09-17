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 Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев через государственную границу в одну из стран Европейского Союза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В  сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что житель области, работник одного из туристических агентств, вместе с сообщниками наладил изготовление поддельных паспортов граждан Украины, на основании которых изготавливались загранпаспорта.

Заказчики получали документы с внесенными в них ложными установочными данными лица. В дальнейшем злоумышленник обещал "клиентам" помочь нелегально пересечь границу.

Стоимость такой "услуги" составляла две тысячи евро. Правоохранители задержали организатора противоправной схемы при передаче фиктивного паспорта и получения денег за переправку очередного заказчика через государственную границу. Во время санкционированных следственных действий в офисе организатора изъято внутренние и зарубежные украинские паспорта, печати, штампы и "черную" бухгалтерию, которые доказывают проведение противоправной сделки.

Организатор схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению всего круга причастных к противоправной схеме. Операция проводилась совместно с полицией, под процессуальным руководством прокуратуры.

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Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ 01
Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ 02
Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3148985
 
 
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Это был последний. Теперь граница на замке Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 5764
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Нашо українцю робити за 2000 євро підробний паспорт коли можна за 20 отримати оригінальний?
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