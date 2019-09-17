 Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

Отмечается, что из-за поджога горел лес площадью 14 га.

По данным прокуратуры, подозреваемая решила отомстить работникам государственного лесохозяйственного предприятия за якобы невыплаченную зарплату.

"Для этого она в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, которая находилась на обочине автодороги, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перебросился на лес, а после - перешел на леса Чернобыльской зоны. Огнем уничтожены остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов". Подозреваемая находится под круглосуточным домашним арестом.

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