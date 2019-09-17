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Все про:Киевская область (1748) поджог (639) прокуратура (3650)

 Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для 22-летней девушки, подозреваемой в поджоге леса в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

Отмечается, что из-за поджога горел лес площадью 14 га.

По данным прокуратуры, подозреваемая решила отомстить работникам государственного лесохозяйственного предприятия за якобы невыплаченную зарплату.

"Для этого она в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, которая находилась на обочине автодороги, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перебросился на лес, а после - перешел на леса Чернобыльской зоны. Огнем уничтожены остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов". Подозреваемая находится под круглосуточным домашним арестом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148984
 
   
 Топ комментарии
 
А когда начнут отлавливать тех, кто мусор выбрасывает в Киевских лесах? Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 3172
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Ааааа.... так вооот кто Лерке хату спалил... Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 1309
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Какой домашний арест ? За поджёг леса нужно сжигать на костре . Виновата не природа а её руководство , вот им бы и мстила .
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А когда начнут отлавливать тех, кто мусор выбрасывает в Киевских лесах? Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 3172
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Цікаво, скільки кролів вона спалила, скромні були ?
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А работников государственного лесохозяйственного предприятия за невыплаченную зарплату когда возьмут под стражу? Бо судя по тому как уничтожается лес в Украине там кроме мразей других нет.
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А до чого тут робітники, там зарплатню видає один бухгалтер, котрий і в лісі цьому ніколи не був.
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Не только бухгалтер, но и начальство, бригадир... шо ты под дурачка косишь? Робитнык это как раз эта дурёха.
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Ні пан Олег, під вас не косю, яким боком бригадир до отримання зарплатні на державному підприємстві?
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По дилянкам кто ходит-ездит бригадир чи бухгалтер?
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Ааааа.... так вооот кто Лерке хату спалил... Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 1309
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Какой домашний арест ? За поджёг леса нужно сжигать на костре . Виновата не природа а её руководство , вот им бы и мстила .
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Ну, главное, что не самосожжение. Только непонятен мотив - спалить лес. Дом директора, машину министру, оффис президенту. Ну лес то в чем провинился?
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