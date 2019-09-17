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 Общество
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Все про:Львовщина (1741) перевод (72) туристы (15)

 "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте

Подрядчик Львовской ОГА, изготовивший щиты с информацией для иностранных туристов, в английской версии которой содержатся ошибки, обещает за свой счет заменить их на новые с корректным текстом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.Net.

Так, после скандала с информационными щитами для исторических локаций Львовщины, директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО "Дорожные знаки" - значит именно эта фирма за свой счет должна устранить ошибки.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст предложения, увидели, что все задачи были выполнены. И подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", - заявила Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили уже готовый вариант надписей обоими языками, Мирослава Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, как и знание английского языка.

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В свою очередь, фирма-изготовитель признала вину и готова исправить изготовить щиты с правильным переводом.

"Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось. Теперь департамент культуры нам поможет, согласует с историками и предоставит нам перевод, чтобы мы все устранили", - прокомментировал изданию ситуацию заместитель директора ООО "Дорожные знаки" Игорь Прокоса, добавив, что в течение ближайшей недели компания за свой счет изготовит новые, корректные указатели.

Источник: https://censor.net.ua/n3148978
 
 
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Да слава Богу не за псино-расейскою.
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А кто на них будет обращать внимание без ошибок. Меня например мой читатель только за ашипки и читает - они у меня иссткусные получаются, можно сказать произведения.
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перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, как и знание английского языка. Источник: https://censor.net.ua/n3148978

Школьного знания языка вполне достаточно, чтобы увидеть ошибки (может, не исправить, но увидеть). Двоечники?
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Та ні вони там більше польську-та-словацьку вчать.. і практичніше і не важко "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 729
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Это точно. Понавыдумывали буржуины всякой фигни: карты, ютюб, диск, переводчик, распознавание речи... А вот сервиса "ОКей, мозг" как не было, так и нет. Непорядок.
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Гугл переводчик и не ппедназначен для идеалтного перевода...его основная цель помочь людям которые не знают языка понять о чем идет речь...
А для качесивенного ...профессианального перевода...существует масса фирм...и людей...
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"Переводили через Google. Немножко не так получилось".

Знакомая история... Неправда ли?
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Дебилы мля （с）...причем и заказчик...и подрядчик..
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Совдепия в головах. Нанять профи ума не хватило, это же нужно деньги платить мля
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ну перевели хреново....ну не знали как...ну спросить можно у кого-то знающего, прежде чем портить материалы на вывески...раньше любой текст утверждался (и проверялся на грамматические ошибки...а тем более на англицком ))) языке)
ну не уверен...не знаешь - спроси...не позорься!
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Гончарук свой текст ВВС согласовал тоже пользуязь переводчиком ГУГЛ и немножко не так получилось ... дарю подсказку обвалившему украинские бонды премьеру
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исправляю ошибку- не для ВВС а для FT было интервью
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Всякое говно визжит что мы = Европа и у нас почти каждый спикает по англ., а тут такой зашквар "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 2747
Тут как в анекдоте про кошерного, трусы и кр*стик - или/или.
Если это не специально сделано, то "братья" в чем то правы.(насчет б*атских норотов). Так обосраться уметь надо. Реальный совок. Лец ми спик фром майн хата..
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Дураков учить -толька их портить..
Не гуглили а мастурбировали, длб блд!
🤣
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"Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 3063

Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устранимИсточник: https://censor.net.ua/n3148978
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а разве макет не утверждается у заказчика?
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Таке враження що нас накриває хвиля московитського пофігізму, мені бі в голову не прийшло виробляти ці щити не порадившись зі знавцем англійської.
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