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 Общество
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 ГБР в течение 1-2 месяцев завершит следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Государственное бюро расследований через один-два месяца завершит следствие по делу об убийстве в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова. Следователям осталось дождаться результатов некоторых экспертиз, чтобы установить, кто именно из четырех подозреваемых совершил смертельный выстрел по ребенку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом директор ГБР Роман Труба заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Труба отметил, что экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.

"В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к заключению, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148977
 
 
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Зброю вже знайшли? Чи потрібно всіх арештувати хто був на вечірці, щоб віддали зброю з якої вбили дитину?
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Смотрю в Украине набирают популярность суды Линча. Это происходит потому что "нормальный " суд освобождает террористов, коллаборационистов и прочих упырей. Виноват кто? Конечно Порошенко. Вот только при нем судьи ничего такого не делали.
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Та вы шо? Мы это от попэрэныкив постоянно слышали.
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